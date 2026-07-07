Undetectable 2.48.0: Chromium 150, cài đặt mạng Android và sửa lỗi API

Đội ngũ Undetectable đã chuẩn bị một bản phát hành mới. Trong phiên bản 2.48.0, chúng tôi đã cập nhật nền tảng trình duyệt (Chromium), đồng thời triển khai các tham số che giấu mới cho cấu hình di động. Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn các thay đổi này.

Chromium 150

Thay đổi đầu tiên và quan trọng nhất là việc cập nhật engine Chromium lên phiên bản 150. Việc liên tục cập nhật nhân là nền tảng để làm việc an toàn với bất kỳ nền tảng hiện đại nào. Các thuật toán bảo vệ phản ứng nhanh với sự chậm trễ nhỏ nhất của phiên bản trình duyệt so với phiên bản mà phần lớn người dùng thật hiện đang sử dụng.

Nhân mới đảm bảo sự trùng khớp lý tưởng giữa dấu vân tay số của bạn và các tiêu chuẩn web mới nhất. Tính актуальность của nhân là một trong những yếu tố giúp các phiên của bạn trông tự nhiên. Điều này cực kỳ quan trọng khi mở rộng quy mô chiến dịch.

Có gì mới: Cài đặt Network cho hồ sơ Android

Trong phần Emulation đã xuất hiện cài đặt Network mới, được tạo riêng cho các cấu hình dựa trên Android. Giờ đây, bạn có thể chọn loại kết nối mà trình duyệt sẽ truyền đến các trang web mục tiêu thông qua tham số "navigator.connection.type" . Trong các hệ thống desktop, tham số này không tồn tại, nhưng đối với thiết bị di động, nó đóng vai trò là một trong những chỉ báo fingerprint chính.

Theo mặc định, chương trình tự động gán cho mỗi hồ sơ mới một giá trị ngẫu nhiên: cellular (mạng di động) hoặc wifi. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian khi tạo tài khoản hàng loạt. Nếu nhiệm vụ của bạn yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt, bạn có thể chọn thủ công trạng thái cần thiết từ danh sách: "cellular", "ethernet", "unknown" hoặc "wifi". Độ sâu mô phỏng như vậy làm tăng đáng kể khả năng sống sót của hồ sơ trên các trang web có hệ thống antifraud nghiêm ngặt.

Những gì đã được sửa

Trong bản cập nhật này, chúng tôi đã đặc biệt chú ý đến việc loại bỏ nhiễu thị giác và các lỗi hệ thống. Chúng tôi đã tắt hoàn toàn cảnh báo tích hợp về rò rỉ mật khẩu trong trình duyệt. Khi liên tục điền hàng trăm biểu mẫu ủy quyền, thông báo phiền toái này gây mất tập trung rất nhiều trong công việc. Giờ đây giao diện vẫn sạch sẽ.

Bản sửa lỗi quan trọng thứ hai liên quan đến việc làm việc với hồ sơ đám mây thông qua API. Trước đây, khi dừng phiên bằng chương trình, máy chủ có thể trả về trạng thái thực hiện thành công, ngay cả khi dữ liệu được gửi lên đám mây không chính xác. Chúng tôi đã loại bỏ lỗi này. Giờ đây các script chỉ nhận được thông tin đáng tin cậy, loại trừ nguy cơ mất dữ liệu khi quản lý các farm lớn.

Kết luận

Phiên bản Undetectable 2.48.0 làm cho việc làm việc với tài khoản trở nên an toàn và thuận tiện hơn nữa. Chromium 150 đảm bảo trust cao, còn các tham số mạng mới cho Android mở ra khả năng che giấu tinh vi lưu lượng di động. Các bản sửa lỗi trong API cho phép các kịch bản tự động hóa của bạn hoạt động mà không có kích hoạt sai. Hãy cập nhật lên phiên bản hiện tại và tiếp tục mở rộng quy mô dự án của bạn một cách thoải mái.