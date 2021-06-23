Undetectable 2.37.0: Chromium 139 và các tính năng API mới

Phiên bản mới nhất Undetectable 2.37.0 hiện đã có sẵn. Chúng tôi tiếp tục phát triển trình duyệt để nó luôn tiện lợi, an toàn và hiệu quả nhất cho công việc hàng ngày của bạn. Bản cập nhật này bao gồm nâng cấp lõi, các tính năng API hữu ích, cải tiến và sửa lỗi có thể ảnh hưởng đến quy trình của bạn.

Chromium 139: Động Cơ Mới Cho Nhiều Khả Năng Mới

Với Chromium 139, trình duyệt Undetectable giờ đây bắt chước hành vi của các trình duyệt thông thường được hàng triệu người sử dụng sát thực hơn bao giờ hết.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn:

Ngụy trang cập nhật. Các trang web hiện đại và hệ thống chống gian lận được thiết kế cho các phiên bản trình duyệt mới nhất. Một lõi đã lỗi thời có thể để lộ bạn thông qua dấu vân tay cũ.

Tương thích với các công nghệ web mới. Ngày càng nhiều trang web sử dụng API và script được cập nhật mà các lõi trình duyệt cũ không thể xử lý.

Bảo mật nâng cao. Các phiên bản Chromium mới mang đến các bản vá bảo mật mới nhất, đóng các lỗ hổng có thể bị khai thác để theo dõi hoặc tấn công.

Ổn định hơn. Động cơ được nâng cấp xử lý tốt hơn các trang web nặng, giao diện phức tạp và nhiều tab đang mở cùng lúc.

Nhập và Xuất Hồ Sơ qua API

Trong bản phát hành này, chúng tôi đã làm cho việc làm việc với hồ sơ qua API trở nên linh hoạt hơn: giờ đây bạn có thể nhập và xuất hồ sơ trực tiếp từ tệp.

Điều này cho phép:

Chuyển nhanh các hồ sơ cần thiết giữa các môi trường làm việc.

Di chuyển hàng loạt mà không cần thao tác thủ công trên giao diện.

Dễ dàng tích hợp với các script nội bộ và công cụ tự động hóa.

Nếu bạn làm việc với hàng chục hoặc hàng trăm hồ sơ, tính năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ làm việc lặp đi lặp lại.

Mới Trong Cài Đặt

Trong cài đặt chính của chương trình, tại tab Nâng cao, chúng tôi đã thêm tùy chọn tự động chấp nhận tất cả cửa sổ cảnh báo (alert) từ các trang web.

Để bật tính năng này, vào cài đặt chính của chương trình, mở phần Nâng cao và chọn hộp bên cạnh tùy chọn “Tự động cho phép hộp thoại alert() trong trình duyệt”.

Điều này loại bỏ việc phải đóng thủ công các cửa sổ pop-up liên tục, vốn có thể làm chậm quá trình tự động hóa hoặc làm gián đoạn công việc của bạn.

Cải Tiến

Giả lập cấu hình Chrome chính xác hơn, giúp dấu vân tay trình duyệt trông tự nhiên hơn đối với các hệ thống phát hiện.

chính xác hơn, giúp dấu vân tay trình duyệt trông tự nhiên hơn đối với các hệ thống phát hiện. Khi tạo hồ sơ, giờ đây sẽ hiển thị số lượng hồ sơ hiện có với cấu hình đã chọn.

với cấu hình đã chọn. Trong quá trình tạo hồ sơ hàng loạt, đã thêm thông tin về số lần cấu hình đã được sử dụng — hữu ích để cân bằng phân phối cấu hình.

— hữu ích để cân bằng phân phối cấu hình. Tự động điền tên hồ sơ khi tạo hồ sơ, tiết kiệm thao tác và tăng tốc công việc.

Sửa Lỗi

Sửa lỗi có thể mở nhiều cửa sổ trình duyệt khi khởi động một hồ sơ.

Sửa lỗi cho phép khởi động hồ sơ mà không cần thiết lập giá trị Geo và WebRTC nếu chế độ thủ công (Manual) được chọn trong cài đặt mặc định.

Tóm Lại

Undetectable 2.37.0 là một bước tiến nữa hướng tới sự ổn định, tiện lợi và bảo vệ tốt hơn cho quy trình làm việc của bạn. Lõi Chromium 139 mới giữ cho dấu vân tay của bạn luôn cập nhật, các cải tiến API tăng tốc các thao tác hàng loạt, và những cải tiến nhỏ nhưng quan trọng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian mỗi ngày.

Hãy cập nhật ngay và làm việc theo cách bạn muốn — Undetectable vẫn là công cụ giúp bạn hoàn toàn ẩn mình.