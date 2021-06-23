Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 và Các Cải Tiến Khác

Chúng tôi đã phát hành Undetectable 2.39.0 — dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn và rõ ràng về những thay đổi mới và cách chúng giúp cải thiện trải nghiệm làm việc của bạn.

Chromium 141

Cập nhật định kỳ nhân Chromium là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Việc nâng cấp lên Chromium 141 mang lại nhiều lợi ích:

“Chân dung hành vi” tự nhiên hơn. Công cụ mới phản ánh chính xác hơn những gì các trang web thấy từ người dùng thật — giảm sai lệch Web-API và giảm nguy cơ bị phát hiện.

Tương thích với các tiêu chuẩn mới. Các giao diện nặng và SPA giờ đây hoạt động ổn định và dự đoán được hơn, không còn lỗi script khó hiểu.

Bản vá bảo mật và hiệu suất. Nhân càng mới, bề mặt bị phát hiện càng nhỏ và lỗi kỹ thuật càng ít.

Cookies Bot: Tìm Kiếm Theo Quốc Gia

Một tùy chọn tìm kiếm theo quốc gia mới đã được thêm vào trình tạo trang web phổ biến.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng chọn GEO cần thiết và thu thập danh sách trang web được tùy chỉnh cho từng khu vực mục tiêu tiện lợi hơn.

API: Yêu Cầu Danh Sách Thư Mục

Chúng tôi đã mở rộng API công khai với phương thức mới để lấy danh sách thư mục: /folderslist .

Một thay đổi nhỏ — nhưng giúp việc tích hợp dễ dàng hơn nhiều:

Bảng điều khiển và script dịch vụ giờ có thể lấy cấu trúc thư mục và hiển thị nó trong các bảng điều khiển nội bộ của bạn.

giờ có thể lấy cấu trúc thư mục và hiển thị nó trong các bảng điều khiển nội bộ của bạn. Công cụ tự động hóa có thể dễ dàng sắp xếp hồ sơ vào đúng “nhóm” mà không cần thao tác thủ công.

Sửa Lỗi

Đã sửa lỗi “Chromium process crashed”, xảy ra khi trình duyệt cố gắng truy cập cơ sở dữ liệu trong khi nó đang bận.

Giờ đây, việc khởi động hồ sơ không còn bị gián đoạn do truy cập đồng thời — giảm đáng kể các lỗi ngẫu nhiên và phiên bị ngắt.

Cải Tiến

Khởi Động Hồ Sơ Nhanh Hơn

Chúng tôi đã loại bỏ quy trình phụ từng kết nối hồ sơ với ứng dụng — giờ đây mọi thứ hoạt động trực tiếp.

Kết quả là hồ sơ khởi động nhanh hơn đáng kể, và quy trình khởi động tổng thể ngắn hơn, ổn định hơn: ít bước trung gian, ít điểm lỗi tiềm ẩn hơn.

Kiểm Tra Proxy và Xử Lý Lỗi

Chúng tôi đã cải thiện kiểm tra proxy và xử lý lỗi, vốn có thể khiến hồ sơ bị treo hoặc mất kết nối Internet.

Giờ đây, toàn bộ quy trình hoạt động mượt mà và đáng tin cậy hơn.

Kết Luận

Undetectable 2.39.0 là bản cập nhật tập trung vào tốc độ, độ ổn định và khả năng kiểm soát.

Nhân Chromium 141 mới giúp hành vi của hồ sơ tự nhiên hơn, Cookies Bot với tính năng tìm kiếm theo quốc gia giúp quá trình “làm ấm” nhanh hơn, và API mới /folderslist giúp việc tích hợp dễ dàng hơn.

Hồ sơ khởi động nhanh hơn và kết nối proxy hoạt động ổn định hơn.

Hãy cập nhật ngay để trải nghiệm hiệu suất mượt mà — Undetectable sẽ lo phần còn lại cho bạn.