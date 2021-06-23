Undetectable 2.40.0 — Chromium 142, more control for automation and tidy cloud work

Cập nhật 556565 đã đến gần bạn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết hơn về cách đội của chúng tôi đã cải thiện trình duyệt trong tháng này.

Chromium 142: Fresh as it gets

Đối với trình duyệt chống phát hiện mới nhất, điều này bao gồm một số điều:

Dấu vân tay đáng tin cậy. Phiên bản engine càng mới, càng xác định với người dùng đang hoạt động, càng ít sai khác về Web-API, hành vi của tab, chữ ký và dấu hiệu gián tiếp. Hệ thống chống gian lận không có gì để bám vào. Tương thích với các trang web hiện đại. Các nền tảng, tài khoản quảng cáo, newsfeed, ứng dụng SPA được cập nhật liên tục. Nhân bản cũ có thể bắt đầu gặp vấn đề với các đoạn mã hoặc hoạt động không đúng như trang web mong đợi. Điều này đã trở thành dấu hiệu gián tiếp của việc tự động hóa đối với hệ thống chống gian lận. Bảo mật. Trong những phiên bản Chromium mới, luôn có việc tích hợp các bản vá về lỗ hổng an ninh mới nhất. Điều này càng quan trọng hơn trong các kịch bản chống phát hiện giả mạo. Hiệu suất. Các nhân bản mới hoạt động tốt hơn với các trang nặng, nhiều tab mở và các kịch bản khi các hồ sơ được khởi chạy đồng loạt.

Cải tiến: kiểm soát tốt hơn khi khởi chạy và trong tự động hóa

Trong bản phát hành này, chúng tôi đã thực hiện một số điều mà những người sử dụng tự động hóa trong Undetectable đánh giá cao.

1. Điểm cuối /close trong API

Trong API đã xuất hiện một điểm cuối mới /close , cho phép đóng chương trình một cách chính xác khi được yêu cầu. Điều này cho phép kết thúc phiên từ hệ thống bên ngoài, xây dựng kịch bản "khởi chạy → thực thi → đóng" mà không cần sự tham gia của con người, làm việc cẩn thận với tài nguyên của máy, khi Undetectable — một phần của tự động hóa lớn.

2. Tùy chọn khởi chạy --no-update

Đã thêm cờ --no-update , chỉ định để chạy chương trình mà không kiểm tra cập nhật.

Điều này thuận tiện khi:

Bạn đang có môi trường sản xuất, nơi quan trọng là phải chạy chính xác trong cùng một phiên bản như hôm qua;

Bạn đang khởi động trình duyệt từ một tập lệnh và không muốn bị gián đoạn với cửa sổ cập nhật giữa chừng;

Bạn triển khai nhiều phiên bản Undetectable và không muốn chờ đợi kiểm tra cập nhật trên từng phiên bản.

3. Cờ --headless

Xuất hiện cờ --headless - chạy mà không có giao diện người dùng.

Quan trọng: đây là chương trình chính Undetectable, không phải là các hồ sơ trình duyệt - chúng có các cờ và tham số riêng để chạy ở chế độ không giao diện.

Bây giờ Undetectable có thể được tích hợp vào các ứng dụng và dịch vụ khác trong nền - người dùng của các chương trình này sẽ không thấy cửa sổ trình duyệt và sẽ không "sợ hãi" vì giao diện xuất hiện. Điều này đặc biệt tiện lợi cho các nhà phát triển, họ sử dụng Undetectable như một thành phần ẩn trong các giải pháp của họ: tất cả hoạt động dưới nền, không có tiếng ồn hình ảnh và cùng mức độ đáng tin cậy.

Có gì cần sửa chữa

Cải thiện tính ổn định của trình duyệt là một phần quan trọng trong bản cập nhật này.

1. Kiểm tra hồ sơ trước khi gửi lên đám mây

Trước đó, trong một số trường hợp hiếm, có thể xảy ra tình huống không mong muốn: nếu ổ đĩa không đủ không gian hoặc một số tập tin quan trọng không có khi gửi, hồ sơ có thể được sao lưu lưu trên đám mây "không đầy đủ". Sau đó, khi bạn mở nó lên - nó không mở được.

2. Đã chỉnh sửa việc chèn văn bản vào trình đồng bộ hóa

Sửa lỗi việc chèn văn bản vào bộ đồng bộ hóa. Bây giờ việc chèn hoạt động đúng - kịch bản điền lại có thể chạy mà không có lỗi.

Cuối cùng

Undetectable 2.40.0 - Cập nhật về ổn định và kiểm soát.

Chromium 142 mới mang đến trải nghiệm tự nhiên và bảo mật, với các cờ mới và điểm cuối mới giúp đơn giản hóa tự động hóa và quản lý khởi chạy, cùng với các kiểm tra trước khi xuất hồ sơ và sửa lỗi đồng bộ mới loại bỏ các lỗi ngẫu nhiên.

Cập nhật và làm việc một cách bình tĩnh, trong khi Undetectable lo sẽ nhận phần còn lại.