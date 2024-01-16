Undetectable 2.41.0: Chromium 143 và phiên làm việc ổn định

Chúng tôi rất vui được giới thiệu bản cập nhật mới của Undetectable – phiên bản 2.41.0. Mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi: làm cho quy trình làm việc của bạn mượt mà nhất có thể và khiến hồ sơ (profile) của bạn không thể phân biệt được ngay cả đối với những hệ thống chống gian lận khó tính nhất.

Trong bản phát hành này, chúng tôi tập trung vào việc cập nhật các thành phần lõi và cải thiện độ ổn định khi làm việc với profile trong những kịch bản phức tạp nhất. Hãy cùng xem có gì thay đổi.

Chromium 143

Độ “tươi mới” của nhân trình duyệt là một yếu tố then chốt quyết định độ tin cậy khi làm việc với bất kỳ trình duyệt antidetect nào. Trong phiên bản 2.41.0 mới, chúng tôi đã cập nhật nhân lên Chromium 143.

Vì sao chúng tôi thường xuyên cập nhật lõi và điều đó quan trọng thế nào với bạn?

Độ tự nhiên của vân tay trình duyệt (fingerprint):

Mỗi bản phát hành Chromium mới đều mang lại những thay đổi trong Web API, hành vi JavaScript và các đặc điểm vi mô khi làm việc với DOM. Nhân trình duyệt của bạn càng giống với nhân mà hàng triệu người dùng thông thường đang sử dụng, thì các hệ thống chống gian lận càng thấy ít khác biệt hơn. Nhân được cập nhật chính là nền tảng cho một fingerprint tự nhiên và được bảo vệ tốt hơn. Tương thích với các trang web hiện đại:

Các nền tảng lớn, tài khoản quảng cáo và những giao diện kiểu SPA (Single Page Application) hiện đại luôn được cập nhật liên tục và bắt đầu sử dụng các tiêu chuẩn web mới. Một nhân đã cũ có thể bắt đầu “vấp” trên các script mới, trở thành dấu hiệu gián tiếp của tự động hóa trong mắt hệ thống bảo mật. Với Chromium 143, bạn nhận được hành vi ổn định và dễ đoán trên hầu hết mọi tài nguyên. Hiệu năng và bảo mật:

Các phiên bản mới luôn bao gồm những bản vá bảo mật cập nhật, giúp bảo vệ bạn khỏi các lỗ hổng tiềm ẩn. Ngoài ra, nhân mới được tối ưu hóa để xử lý tốt hơn các trang nặng và số lượng lớn tab đang mở – điều đặc biệt quan trọng trong các kịch bản multi-account quy mô lớn.

Hỗ trợ tiện ích mở rộng cũ (Manifest V2)

Chúng tôi đã thêm một tuỳ chọn mới cho phép bật hỗ trợ các tiện ích mở rộng cũ dựa trên Manifest V2.

Tính năng này dùng để làm gì?

Các nhà phát triển Chromium dần dần loại bỏ định dạng Manifest V2 cũ để chuyển hẳn sang Manifest V3. Tuy nhiên, một số tiện ích mở rộng quan trọng mà bạn thường dùng có thể vẫn chưa có phiên bản V3 tương ứng. Tuỳ chọn này cho phép bạn tiếp tục sử dụng những công cụ quen thuộc đó.

Để bật tính năng này, hãy vào phần cài đặt của chương trình, mở mục cài đặt chính và đánh dấu chọn vào tuỳ chọn “Enable old extension support”.

Quan trọng: Vì đây là cơ chế tương thích ngược (backward compatibility) nên chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra kỹ hoạt động của tiện ích sau khi cài đặt. Trong một số trường hợp, chức năng của các tiện ích cũ có thể bị giới hạn.

Còn có gì mới?

Thêm kiểm tra các profile đang chạy

Đôi khi chương trình có thể bị đóng không đúng cách (ví dụ: do hệ điều hành bị treo đột ngột hoặc tiến trình bị buộc dừng), nhưng cửa sổ trình duyệt của các profile vẫn còn nằm trong bộ nhớ hệ thống.

Giờ đây, khi khởi động Undetectable lần sau, chương trình sẽ tự động phát hiện những profile “bị lạc” này và có thể tương tác với chúng một cách chính xác. Điều này loại bỏ các tình huống không thể mở profile vì về mặt kỹ thuật nó vẫn đang “chạy” ở chế độ nền, từ đó tăng đáng kể độ ổn định và khả năng bảo toàn các phiên làm việc của bạn.

Tiếp theo là phần cải tiến

Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi giúp đơn giản hóa công việc hàng ngày, đặc biệt là với những người tích cực sử dụng cấu hình di động và proxy.

Profile di động và tính năng zoom:

Trong các profile sử dụng cấu hình di động, giờ đây đã có thể phóng to/thu nhỏ (zoom). Điều này giúp việc làm việc với phiên bản di động của trang web trở nên thoải mái hơn nhiều, cho phép bạn quan sát chi tiết các thành phần giao diện mà không cần liên tục thay đổi độ phân giải màn hình.

Sao chép địa chỉ IP thuận tiện:

Giờ đây, nếu bạn sử dụng nút đổi IP thông qua “IP change link”, việc nhấp chuột vào địa chỉ IP nhận được trong cửa sổ profile sẽ tự động sao chép địa chỉ đó vào bộ nhớ tạm (clipboard). Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất hữu ích, tiết kiệm thời gian khi bạn cần kiểm tra hoặc ghi chép lại các địa chỉ IP.

Về phần sửa lỗi

Nhập cookie định dạng Netscape:

Chúng tôi đã khắc phục lỗi xuất hiện khi nhập các tệp cookie Netscape có chứa dấu ngoặc vuông trong mã. Bây giờ, bạn có thể nhập các dữ liệu này một cách chính xác mà không bị gián đoạn quá trình.

Kết luận

Undetectable 2.41.0 là một bản cập nhật tập trung vào tính “hiện đại” và độ ổn định. Nhân Chromium 143 mới mang lại cho bạn fingerprint tự nhiên nhất có thể và khả năng tương thích với các tiêu chuẩn web mới nhất. Tuỳ chọn hỗ trợ tiện ích mở rộng cũ giúp bạn linh hoạt hơn trong việc lựa chọn công cụ, còn hệ thống kiểm tra profile đang chạy được cải tiến đảm bảo rằng các phiên làm việc của bạn luôn sẵn sàng và nằm trong tầm kiểm soát.

Hãy cập nhật và làm việc một cách an tâm, để trình duyệt Undetectable lo liệu những chi tiết kỹ thuật phức tạp nhất cho bạn.