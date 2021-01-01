Click Storm Corporation - Đánh giá Dịch vụ Tài khoản Đại lý

Click Storm Corporation — tại sao tương lai của thị trường tiếp thị liên kết nằm ở tài khoản đại lý?

Xin chào, quản lý CSC Falcone đang ở đây, và nhiệm vụ của tôi là giới thiệu với các bạn — những độc giả của bài viết này — về phần bên trong của tài khoản cơ quan của chúng tôi cung cấp dịch vụ Click Storm Corporation.

Chúng tôi là ai?

Click Storm Corporation là một dịch vụ hàng đầu cung cấp tài khoản đại lý cho việc làm việc với các nền tảng quảng cáo, thị trường, và các dịch vụ khác yêu cầu tài khoản đã được xác minh. Công ty cung cấp các giải pháp an toàn và đáng tin cậy cho các nhà tiếp thị, chuyên gia kinh doanh chênh lệch giá, doanh nhân và các công ty quảng cáo.

Dịch vụ này được tạo ra từ năm 2021, nhưng lúc đó nó là một sản phẩm dành cho việc mua truyền thông nội bộ. Vào thời điểm đó, các tài khoản agency mới bắt đầu trở nên phổ biến trên thị trường tiếp thị liên kết phương Tây, và chính ý tưởng rằng có thể chạy ngân sách sáu con số mà không cần phải tạo một bộ phận nuôi trồng hay liên tục săn lùng các bin đáng tin cậy đã cuốn hút chúng tôi.

Vào tháng 4 năm 2023, chúng tôi đã tham gia vào thị trường truyền thông: kênh Telegram của chúng tôi đã được tạo ra và danh mục các nguồn đã được mở rộng — chúng tôi đã thêm Google, Taboola, Bigo, TikTok và Bing vào bên cạnh Facebook, và cũng thử nghiệm nhiều hướng trong ứng dụng.

Tại sao các tài khoản đại lý là tương lai của thị trường tiêu dùng?

Tôi đã làm việc tại công ty này từ những ngày đầu tiên và tôi đã chứng kiến tất cả các giai đoạn phát triển của tiểu lĩnh vực tiếp thị liên kết này — từ việc từ chối đến chấp nhận hoàn toàn.

Thái độ của quản trị viên web trước đây

Lúc đầu, đối với nhiều người, điều đó không thể chấp nhận được — phải trả tiền cho tài khoản và cũng phải đưa ra một khoản hoa hồng từ các lần nạp tiền.

Những thay đổi theo thời gian

Theo thời gian, các quản trị viên web đã hiểu rằng thần kinh và thời gian có giá trị hơn. Khi một tài khoản bị rớt do chi tiêu vi mô hoặc thanh toán rủi ro xuất hiện — nó mang lại tổn thất. Và việc hợp tác với dịch vụ cung cấp tiết kiệm tài nguyên và cho phép tập trung vào việc kiểm tra giả thuyết. Bây giờ mọi thứ đều đơn giản: viết cho quản lý cá nhân → hút một điếu → nhận một “sửa lỗi” → trở lại làm việc.

Kết quả

Trong 3 năm qua, hơn 2.000 đội đã đi qua chúng tôi, và xu hướng này vẫn đang tăng trưởng ổn định.

Những nguồn nào có trong bộ sưu tập?

Hiện tại, chúng tôi cung cấp dịch vụ ổn định cho 3 nguồn quảng cáo chính:

Facebook

Taboola

Google

Chúng tôi cũng định kỳ kết nối Bing, TikTok, Outbrain, tuy nhiên sự ổn định của những hướng này phụ thuộc vào chính sách của các nền tảng.

Hợp tác bắt đầu như thế nào?

Tất cả các tương tác diễn ra trên Telegram:

Khách hàng viết thư cho người quản lý và tìm hiểu các điều kiện hợp tác thực tế. Chúng tôi làm rõ bối cảnh: kinh nghiệm làm việc với các nguồn, khối lượng, lĩnh vực, số lượng người mua trong đội ngũ. Sau khi thỏa thuận, một cuộc trò chuyện được tạo ra với đội ngũ người mua và các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi. Tất cả công việc diễn ra trong cuộc trò chuyện này: khuyến nghị, phát hành tài khoản, nạp tiền số dư, kháng nghị, vượt qua xác minh và hoàn tiền.

Điều gì làm cho Click Storm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh?

Chúng tôi không phải là nhà bán lẻ

Chúng tôi có MCC riêng, vì vậy các yêu cầu của khách hàng được hoàn thành nhanh chóng. Bạn có thể bắt đầu làm việc với các tài khoản chỉ sau 1,5 giờ kể từ khi bắt đầu cuộc đối thoại.

Kinh nghiệm

Hơn 5 năm làm việc với các nguồn giúp chúng tôi đưa tài khoản ra khỏi lệnh cấm, vượt qua kiểm duyệt và gỡ bỏ các hạn chế.

Cơ sở hạ tầng

Bảng tính hàng ngày với chi tiêu theo từng tài khoản.

Xóa lệnh cấm cho các script có tỷ lệ kháng cáo thành công cao.

Quản lý ngân sách linh hoạt: chuyển tiền giữa các tài khoản hoặc thậm chí giữa các nguồn khác nhau.

Cách tiếp cận

Chúng tôi luôn giữ liên lạc, chúng tôi trân trọng từng khách hàng và sẵn sàng tìm giải pháp cá nhân hóa.

Giai đoạn phát triển mới — Trang web Click Storm Corporation

Kể từ năm 2025, chúng tôi đã ra mắt trang web Click Storm Corporation của riêng mình, trang web này không chỉ trở thành một nơi trưng bày dịch vụ mà còn là một nền tảng cho toàn bộ ngành công nghiệp tiếp thị liên kết.

Những điều mới trên trang web?

Dịch vụ và công cụ. Giải pháp hữu ích cho quản trị viên web và các đội nhóm giúp đơn giản hóa việc làm việc với tài khoản và lưu lượng truy cập.

Giải pháp hữu ích cho quản trị viên web và các đội nhóm giúp đơn giản hóa việc làm việc với tài khoản và lưu lượng truy cập. Các nhánh dành cho đối tác. Các công ty thông tin, dịch vụ và chương trình liên kết có thể tạo các chủ đề và blog riêng của họ, giới thiệu sản phẩm của họ và giao tiếp trực tiếp với các quản trị web.

Các công ty thông tin, dịch vụ và chương trình liên kết có thể tạo các chủ đề và blog riêng của họ, giới thiệu sản phẩm của họ và giao tiếp trực tiếp với các quản trị web. Bài viết và phân tích. Tài liệu thường xuyên với các trường hợp điển hình, thông tin chi tiết, phân tích xu hướng và đánh giá.

Do đó, Click Storm đang chuyển đổi từ một nhà cung cấp tài khoản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho các chuyên gia liên kết và chương trình đối tác.

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở đâu?

Quản lý: @CSC_Falcone

Kênh Telegram: Click Storm Corp

Instagram: @clickstormcorp

Trang web chính thức: ClickStormCorp.com