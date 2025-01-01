CPA-SITE - đánh giá dịch vụ truyền thông

Mục tiêu của CPA-SITE không chỉ đơn thuần là sản xuất tin tức, mà còn phân tích cẩn thận từng tin tức để chỉ trình bày những sự kiện và khuyến nghị có thể hữu ích thực tế cho các chuyên gia web.

CPA-SITE bao gồm những gì?

Trang web có ba mục chính:

Một phần với dịch vụ hữu ích sẽ sớm có sẵn.

Tin tức

Thay đổi trong các chính sách mạng xã hội, sự xuất hiện của các công cụ quảng cáo mới, một cuộc đàn áp công cụ tìm kiếm khác về tối ưu hóa SEO... Các chuyên gia làm việc với lưu lượng truy cập cần phải luôn theo dõi sát sao để đảm bảo rằng các chiến dịch của họ luôn phù hợp và sinh lợi.

May mắn thay, CPA-SITE không chỉ nêu bật những tin tức quan trọng nhất từ lĩnh vực thông tin, mà còn phân tích cách nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của các nhà tiếp thị:

Một luật mới đã được thông qua? — Chúng tôi gạt bỏ hoảng loạn và tìm kiếm các kênh và công cụ mới để tiếp tục công việc của mình.

Một công cụ AI mới đã xuất hiện? — Chúng tôi giải thích ai sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ nó và triển vọng thị trường ra sao.

Các tập đoàn lớn đang sáp nhập, kiện tụng và tạo ra doanh thu trở lại? — Chúng tôi học từ sai lầm và thành công của người khác.

Bài viết

Nội dung truyền thông hữu ích và giáo dục chuyên về Google và Meta Ads. Nhưng cũng có các tài liệu khác: về nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo, nhắm mục tiêu, và v.v. Nhiều văn bản chứa các ví dụ thực tiễn, giúp hiểu rõ hơn về các chủ đề phức tạp.

Khuyến nghị của chúng tôi về những gì để đọc:

Kênh Telegram

Không có thời gian để duyệt website? CPA-SITE có một kênh Telegram dành riêng cho mục đích này. Ngoài các tin tức từ truyền thông, kênh này còn xuất bản các ghi chú ngành liên kết, thông tin hữu ích về sự kiện, tóm tắt ngắn gọn của các bài giảng, video và podcast, và nhiều hơn thế nữa.

Liên hệ

CPA-SITE thường xuyên thu thập nội dung hữu ích cho các nhà tiếp thị liên kết. Trên nền tảng này, bạn có thể tìm thấy:

thông báo sự kiện;

đánh giá dịch vụ và các đề nghị liên kết;

mã khuyến mãi.

Nếu bạn muốn kể cho chúng tôi về dự án của bạn, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi, vui lòng viết thư cho đại diện truyền thông của chúng tôi (info@cpa-site.com) hoặc điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi.