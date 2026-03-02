Crazyshops - đánh giá cửa hàng hàng hóa kỹ thuật số

Crazyshops.ru là một sàn giao dịch kỹ thuật số đa năng cung cấp các tài khoản mạng xã hội, một loạt các dịch vụ email, hồ sơ hẹn hò, máy chủ proxy cư trú và di động, giải pháp VPN, máy chủ VPS/VDS, tài khoản trò chơi và công cụ SMM.

Nhờ vào danh mục sản phẩm đa dạng và dịch vụ đáng tin cậy, Crazyshops đã trở thành một nền tảng phổ biến cho các chuyên gia.

Những sản phẩm nào có thể được tìm thấy trên thị trường này?

Tài khoản mạng xã hội: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub, và nhiều hơn nữa;

; Máy chủ /VPS/VDS/ với sự lựa chọn từ các quốc gia và tham số khác nhau để phù hợp với mọi sở thích;

; Nhiều mã giảm giá cho dịch vụ tăng cường;

cho dịch vụ tăng cường; Một loạt công cụ để quảng bá và tăng cường trên mạng xã hội;

để quảng bá và tăng cường trên mạng xã hội; Thẻ cho Facebook, TikTok, Google, Twitter, v.v. Có hoặc không có hình thu nhỏ/mã.

Làm cách nào để mua và nhận đơn hàng của tôi?

Bạn có thể mua hàng trên trang web mà không cần đăng ký. Chỉ cần nhấp vào nút "Mua" bên cạnh sản phẩm, nhập địa chỉ email của bạn và thanh toán.

Sau khi thanh toán, bạn sẽ thấy giao dịch mua của mình trên màn hình và cũng có thể tải nó về dưới dạng tệp văn bản.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hỗ trợ chuyên dụng có sẵn trên trang web để giải đáp cho bạn.

Những lợi ích chính của Crazyshops là gì?

Lựa chọn phong phú các sản phẩm kỹ thuật số khác nhau

Hoạt động ổn định của trang web

Nhiều năm kinh nghiệm với danh tiếng không thể chê vào đâu được. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách đọc các đánh giá của trang web, được đăng trên các diễn đàn phổ biến nhất.

Hỗ trợ thân thiện sẵn sàng giúp đỡ bạn trong giờ làm việc.

Làm việc với Nhà cung cấp

Nếu bạn có tài khoản riêng và đang tìm nơi để bán chúng, bạn có thể liệt kê chúng trong cửa hàng này!

Họ có một tài khoản đặc biệt cho các nhà cung cấp.

Sản phẩm của bạn sẽ có thêm kênh phân phối mới tới một thị trường trước đây không thể tiếp cận, và cửa hàng sẽ mở rộng danh mục sản phẩm hiện tại với những mặt hàng mới.

Bạn không có gì để mất; bạn KHÔNG cần phải:

Đầu tư vào quảng cáo

Tính toán doanh số bán hàng và duy trì hồ sơ (tất cả những điều này được thực hiện tự động trong tài khoản nhà cung cấp trên trang web này)

Giao tiếp với khách hàng. Crazyshops lo việc này cho bạn

Bạn tự đặt giá, và cửa hàng chỉ lấy một phần trăm nhỏ

Nhận thanh toán kịp thời

Tất cả những gì bạn cần làm là:

Tải lên tài khoản cá nhân của bạn với các sản phẩm trong cửa hàng như thường lệ.