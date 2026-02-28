IPOasis - đánh giá dịch vụ proxy

IPOasis là gì?

IPOasis là một nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ dữ liệu toàn cầu, cam kết cung cấp các giải pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, đội nhóm và nhà phát triển trên toàn thế giới.

Chúng tôi kiên quyết tuân thủ nguyên tắc thu thập dữ liệu dựa trên tuân thủ và đạo đức. Tất cả các tài nguyên IP được thu thập thông qua các kênh hợp pháp và minh bạch, đảm bảo một môi trường mạng an toàn, bền vững và đáng tin cậy.

Cam kết này phân biệt rõ ràng IPOasis với các dịch vụ dựa vào tài nguyên mạng không tuân thủ hoặc không đạo đức, đặc biệt là về sự ổn định, độ tin cậy và khả năng sử dụng lâu dài.

Được hỗ trợ bởi kiến trúc kỹ thuật tiên tiến và mạng lưới phân phối toàn cầu, IPOasis cung cấp nhiều giải pháp proxy IP và công cụ quản lý dữ liệu, được sử dụng rộng rãi trong các kịch bản kinh doanh đa dạng, bao gồm:

Dự án thu thập và thu thập thông tin web

Nghiên cứu thị trường và phân tích tình báo cạnh tranh

Phát hành giày thể thao và sản phẩm phiên bản giới hạn

Giải pháp xác minh quảng cáo và chống gian lận

Tiếp thị liên kết và phân tích lưu lượng truy cập

Môi trường chơi game và các môi trường có tính đồng thời cao, kiểm soát rủi ro cao khác

Thông qua tối ưu hóa liên tục cơ sở hạ tầng và khả năng dịch vụ, IPOasis cho phép người dùng vận hành hiệu quả hơn và tin cậy hơn trong môi trường mạng toàn cầu phức tạp.

Các Loại Dịch Vụ Proxy Cốt Lõi

Proxy Dân Cư Xoay Vòng

Địa chỉ IP xoay vòng được nhắm mục tiêu ở cấp độ thành phố để kiểm soát địa lý chính xác.

Proxy Cố Định Dân Dụng

Địa chỉ IP có thể đổi mới với thời hạn sử dụng 30 ngày, phù hợp cho các hoạt động dài hạn.

Proxy Di Động Dân Cư

Có thể nhắm mục tiêu theo quốc gia, thành phố hoặc ASN, được lấy từ các mạng di động thực tế.

Dịch Vụ & Tính Năng của IPOasis

Tất cả các IP đều hỗ trợ dùng thử miễn phí (Nhận bài kiểm tra trên Telegram - https://t.me/IPOASIS)

Hỗ trợ các giao thức HTTP(S) và SOCKS5

Hơn 80 triệu IP trên 179 quốc gia

[IPOasis Country .xlsx]

Hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao với phản hồi trong vòng 5 phút

Giải pháp IP tùy chỉnh với một quản lý tài khoản chuyên trách

Hỗ trợ nhiều tùy chọn thanh toán: thẻ ngân hàng, ví điện tử và tiền điện tử

Không yêu cầu KYC cho người dùng mới — chỉ cần đăng ký qua email

Giá IPOasis？

Loại Proxy | Giá Khởi Điểm | Các Tính Năng Chính

Proxy Dân cư | Từ $0.78/GB

Thanh toán dựa trên lưu lượng với các mức giảm giá theo cấp (chỉ $0.9/GB tại 2000GB), xoay vòng IP động hiệu suất cao.

Proxy Di Động | Từ $0.88/GB

Địa chỉ IP thiết bị di động thực, hỗ trợ đồng thời cao, độ trễ thấp, và giảm thiểu rủi ro bị chặn hoặc cấm.

Proxy ISP Tĩnh | Từ $2.8/IP

Cơ sở hạ tầng ISP cấp độ Tier-1, IPs sạch và chuyên dụng, được thiết kế để mở khóa các trang web và nền tảng mạng xã hội.