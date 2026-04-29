LuckyCards - tổng quan về dịch vụ thẻ ảo

LuckyCards là gì?

LuckyCards là một nền tảng fintech phát hành thẻ ảo cho các đội ngũ liên kết và người mua quảng cáo truyền thông chạy lưu lượng thông qua Facebook, TikTok, Google, MGID và các nền tảng quảng cáo khác. Dịch vụ này được xây dựng bên trong LuckyGroup — một công ty nắm giữ việc mua phương tiện truyền thông với lịch sử hàng thập kỷ và các đội ngũ người mua nội bộ riêng.

Hôm nay LuckyCards kết hợp hơn 25 BIN độc quyền trên 5 địa điểm và 3 loại tiền tệ, tính năng nhóm với hệ thống vai trò linh hoạt, API RESTful, một dịch vụ hỗ trợ tài chính thay cho hỗ trợ tiêu chuẩn, và một mô hình phí minh bạch.

Phí minh bạch không có chi phí ẩn

Những gì miễn phí:

0% duy trì thẻ

0% khi thanh toán thành công

0% khi chuyển khoản nội bộ

$0 cho các lần từ chối khi tỷ lệ từ chối dưới 20%

$0 khi đóng thẻ không hoạt động

0% khi hoàn tiền

Những gì được trả tiền:

Chiết khấu 4% khi nạp tiền vào tài khoản (áp dụng mức giá cá nhân thấp hơn cho các nhóm lớn)

Từ $1 đến $2 cho mỗi lần phát hành thẻ

Hơn 25 BIN độc quyền trên 5 GEO

Nền tảng cung cấp hơn 25 BIN ngân hàng độc quyền được phát hành trên 5 GEO và 3 loại tiền tệ. Nguồn này được sắp xếp đặc biệt cho nhu cầu mua truyền thông — tập trung vào BIN với độ tin cậy cao và liên kết ổn định với tài khoản quảng cáo trên Facebook, TikTok, Google, và Bing.

Ngoài ra, dịch vụ cung cấp thẻ ảo cho bất kỳ giao dịch mua sắm và chi phí kinh doanh nào, hỗ trợ Apple Pay và Google Pay.

Chức năng của nhóm và mô hình vai trò

LuckyCards được xây dựng cho công việc theo nhóm. Hệ thống bao gồm một mô hình vai trò linh hoạt: chủ công ty, trưởng nhóm, và người mua phương tiện. Mỗi vai trò có một bộ quyền riêng.

Hai loại thẻ cho các tình huống khác nhau

LuckyCards hỗ trợ hai loại thẻ:

Thẻ dựa trên giới hạn: thẻ có số dư riêng để kiểm soát chi tiêu hoàn toàn.

thẻ có số dư riêng để kiểm soát chi tiêu hoàn toàn. Thẻ dựa trên số dư tài khoản: thẻ liên kết với số dư tài khoản của bạn để tối đa hóa sự linh hoạt trong thanh toán.

API RESTful cho tự động hóa hoàn toàn

Đối với các nhóm hoạt động ở quy mô lớn, có một API RESTful đầy đủ tính năng.

Thông qua nó, bạn có thể tự động hóa toàn bộ quy trình thẻ — từ phát hành đến phân tích.

Dịch vụ hỗ trợ tài chính cá nhân thay vì hỗ trợ tiêu chuẩn

LuckyCards có một dịch vụ chăm sóc khách hàng tài chính — một người quản lý hỗ trợ đội ngũ của bạn 24/7 và xử lý các vấn đề tài chính bằng ngôn ngữ riêng của đội: giải quyết chậm trễ thanh toán, giúp chọn BIN phù hợp cho nguồn lưu lượng cụ thể và đàm phán các điều khoản riêng cho những đội ngũ lớn hơn.

Tỷ lệ liên kết hơn 90% với các nền tảng quảng cáo

Trên LuckyCards, liên kết thẻ với tài khoản Facebook, TikTok, Google và các nền tảng quảng cáo khác có tỷ lệ trung bình trên 90% — một kết quả đã được chứng minh bởi LuckyTeam nội bộ với ngân sách hàng triệu đô la.

Mã khuyến mãi độc quyền cho người dùng Undetectable

Một ưu đãi đặc biệt có sẵn cho các đội đến từ cộng đồng Undetectable.

Mã khuyến mãi: UNDETECTABLE100

Những gì bạn nhận được: 100 thẻ ảo miễn phí trên bất kỳ BIN nào từ danh mục có sẵn.

Cách áp dụng: gửi yêu cầu tại luckycards.io và gửi mã khuyến mãi cho quản lý của chúng tôi.

