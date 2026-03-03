Multicards - Tổng quan dịch vụ thẻ ảo

Multicards.io là dịch vụ thẻ ảo được tạo ra chủ yếu cho các đội nhóm kinh doanh chênh lệch giá và người mua hàng đơn lẻ, những người coi trọng BIN ổn định, giảm thiểu rủi ro thanh toán và kiểm soát chi phí minh bạch. Các thẻ này được sử dụng cho các nền tảng quảng cáo, bao gồm Facebook, Google, TikTok, và các nền tảng khác, và Google Pay và Apple Pay cũng có sẵn cho các giao dịch mua trực tuyến đa dạng.

Lợi ích của thẻ đa năng

Hơn 80 BIN trên 5 GEO (USD & EUR) có sẵn, với danh sách liên tục mở rộng.

Nạp tiền lần đầu lên đến $5,000 không phí hoa hồng và từ 5 thẻ miễn phí cho tất cả khách hàng mới.

Các điều khoản riêng lẻ cho các đội VIP dựa trên khối lượng và nhu cầu cụ thể. Được thảo luận riêng qua quản lý tài khoản.

Hỗ trợ và kế toán 24/7 tuyệt vời, với một quản lý dịch vụ chuyên nghiệp được chỉ định cho mỗi nhóm để hỗ trợ mọi vấn đề.

Chức năng linh hoạt: hành động hàng loạt với thẻ và vai trò, một lần nhấp để hạn chế quyền truy cập người mua vào hệ thống và thẻ, kiểm soát chi tiêu chi tiết, và khả năng tích hợp thông qua API.

Điều khoản:

Phí nạp tiền — lên đến 3%

Phí giao dịch — 0%

Không thu phí cho các giao dịch bị từ chối

Miễn phí duy trì thẻ

Khả năng sử dụng thẻ ảo

Dịch vụ này đặt sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào một tập hợp các tính năng giúp phân phối vai trò trong một nhóm một cách hiệu quả và kiểm soát phân bổ ngân sách. Ví dụ:

Phân phối vai trò và chức năng tương ứng có thể được phân công giữa chủ sở hữu, trưởng nhóm, người mua truyền thông và thậm chí là quản lý tài chính. Cấu trúc này cho phép toàn đội hoạt động hiệu quả mà không bị trùng lặp tài khoản hoặc phải đăng nhập lại liên tục.

Thẻ dựa trên hạn mức cho phép quản lý linh hoạt hạn mức chi tiêu hàng ngày và tổng cộng. Những thẻ này có thể được liên kết với số dư chia sẻ mà không có giới hạn, hoặc ngược lại, chi tiêu có thể bị giới hạn để ngăn người mua chi tiêu vượt quá ngân sách được phân bổ.

Giao diện trực quan cho phép điều hướng nhanh qua các tính năng chính và cung cấp khả năng hiển thị tất cả các chỉ số quan trọng. Các phần quan trọng bao gồm thống kê, số dư, thẻ, đội nhóm và nhiều hơn nữa.

Vai trò quản lý tài chính chuyên trách cho phép tạo ra các bảng báo cáo trực tiếp từ bảng điều khiển, bao gồm tất cả các khoản chi tiêu hiện tại và nạp thêm.

Xuất dữ liệu có sẵn trong các phần chính liên quan đến nạp tiền, phân bổ ngân sách trong nhóm, và tất cả các giao dịch, ở định dạng CSV và XLSX.

Tất cả những điều này cho phép bạn tính toán nhanh chi phí quảng cáo và hành chính, đồng thời quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Khuyến mãi cho khách hàng mới

Mã khuyến mãi UNDETECTABLE đang hoạt động và cung cấp cho bạn 20 thẻ miễn phí cùng với lần nạp đầu tiên lên đến 5.000 đô la với 0% hoa hồng. Hãy truy cập trang web và thử nghiệm các thẻ mà không cần tốn phí không cần thiết.