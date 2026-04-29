Proxyline - đánh giá dịch vụ proxy

Proxyline - dịch vụ proxy cá nhân dành cho bảo mật và tự động hóa

Proxyline đã thiết lập một vị thế vững chắc trên thị trường cho thuê máy chủ proxy chuyên dụng, cung cấp các giải pháp cho nhiều tác vụ khác nhau. Nền tảng cung cấp địa chỉ IP chuyên dụng cho một người dùng duy nhất, đảm bảo hiệu suất cao và giảm nguy cơ bị chặn.

Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết các tính năng của Proxyline, phạm vi địa lý, các gói giá và cách tiết kiệm tiền khi mua hàng của bạn.

Proxyline là gì?

Dịch vụ chuyên bán các proxy cá nhân hỗ trợ các giao thức HTTP, SOCKS5, và MTProto. Người dùng có thể tùy chỉnh đơn hàng của mình một cách linh hoạt: chọn quốc gia cụ thể, loại mạng và thời gian thuê (từ vài ngày đến vài tháng).

Proxyline đặt sự chú trọng đặc biệt vào tự động hóa và ổn định. Hạ tầng của dịch vụ cho phép các địa chỉ IP được cấp phát ngay lập tức sau khi thanh toán, trong khi việc gia hạn tự động và API chức năng làm cho việc triển khai các dự án kinh doanh dài hạn trở nên thuận tiện. Tất cả proxy đều ẩn danh, không lưu trữ log và cung cấp tốc độ kết nối lên tới 100 Mbps.

Các Loại Proxy: Linh Hoạt Cho Mọi Mục Đích

Proxyline cung cấp ba danh mục chính, mỗi danh mục được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng cụ thể.

Proxy IPv4 Dành Riêng

Loại phổ biến nhất. Địa chỉ IPv4 rất linh hoạt và phù hợp cho bất kỳ trang web và dịch vụ nào. Chúng được sử dụng cho mạng xã hội (Instagram, Facebook, TikTok), ứng dụng nhắn tin, trò chơi trực tuyến và các nền tảng quảng cáo. Vì mỗi địa chỉ IP được gán cho một người dùng duy nhất, bạn được bảo vệ khỏi việc trở thành "hàng xóm" với những người gửi thư rác.

Proxy IPv6 Dành Riêng

Một giải pháp tiết kiệm chi phí cho các nền tảng hỗ trợ giao thức này (ví dụ: Facebook, Instagram, Google, YouTube). Proxy IPv6 từ Proxyline có giá rẻ hơn đáng kể so với IPv4, cho phép bạn đăng ký hàng loạt tài khoản hoặc thực hiện các hoạt động tự động với chi phí tối thiểu.

Proxy Chia Sẻ

Proxy chia sẻ có thể được sử dụng bởi tối đa 3 người cùng một lúc. Đây là một lựa chọn trung gian giữa các địa chỉ công cộng và địa chỉ dành riêng: chúng ổn định hơn nhiều so với các proxy miễn phí, nhưng chi phí thấp hơn so với các proxy dành riêng. Chúng thích hợp cho các công việc không yêu cầu mức độ tin cậy cao nhất.

Địa lý và Khu vực Phủ sóng

Proxyline tự hào có một trong những mạng lưới phủ sóng rộng rãi nhất trên thế giới. Hiện tại, người dùng có quyền truy cập vào:

hơn 50 quốc gia , bao gồm Ukraine, Mỹ, các nước Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ Latinh;

, bao gồm Ukraine, Mỹ, các nước Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ Latinh; lựa chọn thành phố và mạng con - khi đặt hàng, bạn có thể chỉ định vị trí ưa thích của mình, điều này rất quan trọng để vượt qua các hạn chế địa phương hoặc giám sát SEO địa phương;

- khi đặt hàng, bạn có thể chỉ định vị trí ưa thích của mình, điều này rất quan trọng để vượt qua các hạn chế địa phương hoặc giám sát SEO địa phương; một kho mạng con rộng lớn - hơn 400 mạng con khác nhau, giúp giảm thiểu rủi ro toàn bộ mạng tài khoản bị cấm nếu một IP bị phát hiện.

Lợi ích kỹ thuật của dịch vụ

Proxyline nổi bật so với đối thủ cạnh tranh nhờ vào một số giải pháp công nghệ:

Dual protocol — mỗi proxy đồng thời hỗ trợ HTTP(s) và SOCKS5. Việc chuyển đổi xảy ra tự động mà không cần thay đổi cổng. Hỗ trợ MTProto — ngoài các giao thức tiêu chuẩn, dịch vụ cung cấp hỗ trợ MTProto. Đây là giải pháp lý tưởng cho việc sử dụng Telegram ổn định, đảm bảo tốc độ cao và vượt qua các hạn chế của ứng dụng nhắn tin. Tốc độ cao — các kênh xương sống lên đến 100 Mbps đảm bảo hiệu suất mượt mà ngay cả với nội dung nặng hoặc video. Xác thực dựa trên IP hoặc đăng nhập — bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng/mật khẩu hoặc thêm IP tĩnh của bạn vào danh sách trắng để truy cập không cần mật khẩu. API tiện lợi — tài liệu có sẵn cho các nhà phát triển, cho phép họ tự động hóa việc mua, gia hạn và xuất danh sách proxy sang phần mềm của bên thứ ba. Thay thế tức thì — trong vòng 24 giờ sau khi mua, bạn có thể tự động trả lại hoặc thay thế proxy nếu địa chỉ không phù hợp với nhu cầu của bạn.

Giá, ưu đãi và mã khuyến mãi

Chính sách giá của Proxyline là một trong những chính sách linh hoạt nhất trên thị trường. Chi phí phụ thuộc vào quốc gia được chọn và số lượng địa chỉ (mua số lượng lớn thì luôn rẻ hơn).

IPv4 — lên đến một đô la cho mỗi địa chỉ. IPv6 — bắt đầu từ 0.09 USD cho mỗi IP. Giảm giá — càng nhiều proxy trong đơn hàng của bạn và thời gian thuê càng dài, giá mỗi IP càng thấp.

Làm thế nào để nhận được giảm giá?

Đơn hàng bán sỉ — cho các đơn hàng từ 100 sản phẩm trở lên, bạn sẽ được giảm ít nhất 5% với mã khuyến mãi OPTOMSALEMORE. Chương trình liên kết — bạn có thể nhận hoa hồng 10% suốt đời trên mỗi lần thanh toán được thực hiện bởi một khách hàng được giới thiệu.

Ai sẽ hưởng lợi từ Proxyline

Các nhà tiếp thị Telegram — hỗ trợ cho giao thức MTProto đảm bảo độ ổn định tối đa khi làm việc trong ứng dụng messenger. Các nhà đầu tư chênh lệch giá và chuyên viên nhắm mục tiêu — để làm việc an toàn với các mạng quảng cáo và trình duyệt chống phát hiện. Chuyên gia SMM — cho việc theo dõi hàng loạt, thích hàng loạt và quản lý mạng tài khoản. Chuyên gia tối ưu hóa SEO — cho việc phân tích kết quả tìm kiếm bằng các công cụ chuyên dụng. Game thủ — cho chế độ đa cửa sổ trong các trò chơi trực tuyến và giảm ping.

Cách để bắt đầu: hướng dẫn từng bước

Thiết lập một proxy không mất nhiều hơn 2 phút:

Đăng ký — truy cập Proxyline.net và tạo một tài khoản (chỉ cần một địa chỉ email). Cấu hình đơn hàng — trong bảng điều khiển tài khoản của bạn, chọn “Mua,” xác định loại (IPv4/IPv6), quốc gia, số lượng và thời gian. Đừng quên nhập mã giảm giá 5% của bạn. Thanh toán — dịch vụ chấp nhận thẻ tín dụng, tiền điện tử (USDT, BTC), ví điện tử và chuyển khoản ngân hàng. Truy cập dữ liệu — ngay sau khi thanh toán, các proxy sẽ xuất hiện trong phần “My Proxies” của bạn. Bạn có thể tải chúng xuống dưới dạng danh sách trong định dạng TXT hoặc CSV. Hỗ trợ — nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, trò chuyện trực tuyến 24/7 trên trang web sẽ trả lời trong vòng 1–3 phút.

Proxyline là một dịch vụ đáng tin cậy dành cho bất kỳ ai cần địa chỉ IP sạch và cá nhân với cam kết hiệu suất. Với hỗ trợ MTProto, chương trình liên kết hợp lý 10%, và tùy chọn sử dụng mã khuyến mãi OPTOMSALEMORE, dịch vụ này là lựa chọn tuyệt vời cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.

