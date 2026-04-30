Các Cửa Hàng Proxy - đánh giá dịch vụ proxy

Proxy Stores: dịch vụ proxy cá nhân chuyên nghiệp cho kinh doanh và giải trí

Trong thị trường cung cấp proxy ngày nay, Proxy Stores nổi bật với cách tiếp cận thực dụng của mình. Trong khi các dịch vụ khác cố gắng bao quát mọi thứ cùng một lúc, nền tảng này điều chỉnh các dịch vụ của mình theo nhu cầu cụ thể của người dùng: cho dù đó là tối ưu hóa lưu lượng truy cập chuyên nghiệp, tự động hóa mạng xã hội, hay chơi game không độ trễ.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ phân tích các khả năng của Proxy Stores, phân tích các sắc thái kỹ thuật trong cơ sở hạ tầng của nó và tìm hiểu cách tận dụng tối đa việc sử dụng nó.

Ngăn xếp Công nghệ và Kiến trúc Mạng

Proxy Stores không chỉ là một cửa hàng địa chỉ IP, mà còn là một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho hoạt động trực tuyến ẩn danh. Tính năng kỹ thuật chủ chốt của dịch vụ là khả năng thích ứng cao với phần mềm có độ phức tạp bất kỳ và sự ổn định kết nối dưới tải nặng.

Giao thức và khả năng tương thích

Dịch vụ cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các giao thức HTTP, HTTPS và SOCKS5. Tuy nhiên, tích hợp MTProto cần được chú ý đặc biệt. Điều này cực kỳ quan trọng đối với các chuyên gia mà thu nhập chính đến từ Telegram: proxy MTProto của Proxy Stores cho phép bạn vượt qua các bộ lọc của messenger mà không bị mất tốc độ, đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu tức thì.

Dung lượng Kênh và Cơ sở Hạ tầng Máy chủ

Băng thông cổng đạt 100 Mbps, kết hợp với lưu lượng không giới hạn, cho phép bạn sử dụng proxy cho những tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên nhất:

Thu thập dữ liệu quy mô lớn — thu thập thông tin từ các thị trường và công cụ tìm kiếm mà không có rủi ro suy giảm hiệu suất. Xử lý nội dung video — phát trực tuyến và tải xuống các tệp có độ phân giải cao qua các cổng ẩn danh. Đa luồng — kiến trúc mạng hỗ trợ hơn 1.000 kết nối đồng thời mà không làm suy giảm tính hợp lệ của IP.

Các danh mục chuyên biệt: chọn theo mục đích

Không giống như các danh sách tiêu chuẩn, Proxy-Store phân loại các proxy của mình theo mục đích, điều này giúp đơn giản hóa đáng kể cho cả người mới bắt đầu và các nhóm lớn:

cho mạng xã hội — các pool tối ưu hóa cho Facebook, Instagram, TikTok và Twitter. Rủi ro tối thiểu về kiểm tra nhờ vào lịch sử sạch của các địa chỉ chưa từng được sử dụng trong các chiến dịch spam;

cho trò chơi — các máy chủ chuyên dụng cho Lineage 2, WoW, Steam và các máy chơi game. Ưu tiên hàng đầu cho danh mục này là độ trễ cực thấp, điều này rất quan trọng cho trò chơi cạnh tranh và vượt qua các hạn chế khu vực;

cho thị trường — các IP sạch để làm việc với Amazon, eBay, Etsy và OLX. Điều này giúp tránh bị khóa tài khoản nếu bạn điều hành nhiều cửa hàng cùng lúc;

toàn cầu — các địa chỉ IPv4 cá nhân cho bất kỳ nhiệm vụ nào mà không có hạn chế về tài nguyên mục tiêu.

Dịch vụ có quyền truy cập vào hơn 40 quốc gia (bao gồm Ukraine, Mỹ, Anh và Đức) và hàng trăm mạng con của riêng mình, đảm bảo mức độ ngẫu nhiên hóa cao cho dấu chân kỹ thuật số của bạn.

Tài khoản cá nhân và công cụ tự động hóa

Bảng điều khiển Proxy-Store được thiết kế với nhu cầu của người dùng làm việc với khối lượng dữ liệu lớn.

Xuất khẩu tức thì — bạn có thể xuất danh sách các proxy đã mua chỉ với một cú nhấp chuột trong các định dạng tiện lợi (TXT, CSV hoặc JSON) để nhập trực tiếp vào các trình duyệt chống phát hiện hoặc trình phân tích. Quản lý gia hạn tự động — để ngăn chặn tài khoản của bạn bị đình chỉ do hết hạn thời gian thuê, bạn có thể thiết lập thanh toán tự động và gia hạn proxy. API chức năng — tài liệu chi tiết cho phép bạn tích hợp mua và thay thế địa chỉ IP trực tiếp vào mã lập trình hoặc hệ thống CRM của bạn.

Kinh tế dịch vụ: làm thế nào để trả ít hơn

Proxy-Store cung cấp một hệ thống thanh toán linh hoạt, hoàn toàn tùy chỉnh cho người dùng Ukraine.

Định giá bằng hryvnia:

IPv4: bắt đầu với vài đô la mỗi địa chỉ (giá thay đổi theo quốc gia đã chọn). IPv6: giải pháp tiết kiệm chi phí bắt đầu từ chỉ $0.45 mỗi địa chỉ.

10% hoa hồng liên kết — bạn có thể trở thành một đối tác liên kết và kiếm được 10% hoa hồng trên tất cả các giao dịch mua được thực hiện bởi những người bạn giới thiệu. Số tiền kiếm được có thể được rút ra thẻ hoặc ví tiền điện tử.

Dịch vụ và bảo đảm: tại sao nó đáng tin cậy?

Dùng thử 24 giờ — dịch vụ cung cấp một ngày đầy đủ để kiểm tra kỹ lưỡng tính năng của nó. Nếu IP không hoạt động với phần mềm cụ thể của bạn, việc thay thế hoặc hoàn tiền sẽ được xử lý nhanh nhất có thể. Hỗ trợ 24/7 — hỗ trợ kỹ thuật có sẵn suốt ngày đêm. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn cấu hình proxy ngay cả trong những tình huống phức tạp, cho dù bạn đang làm việc qua bộ định tuyến hay sử dụng phần mềm máy chủ cụ thể. Bảo mật Dữ liệu — dịch vụ không lưu trữ hoạt động người dùng, đảm bảo tính hoàn toàn bảo mật cho các hành động trực tuyến của bạn.

Proxy-Store là một công cụ chuyên nghiệp hỗ trợ MTProto, cung cấp phân đoạn nhiệm vụ rõ ràng và giúp bạn tiết kiệm tiền với mã giảm giá và chương trình liên kết. Nếu bạn cần các proxies hoạt động mà không cần cấu hình thêm, Proxy-Store là một lựa chọn tuyệt vời.

