Đánh giá dịch vụ proxy - Proxy Styler Tổng quan

Proxy Styler là nhà cung cấp dịch vụ proxy di động chuyên nghiệp tập trung vào việc cung cấp proxy di động 4G/5G chuyên dụng chất lượng cao từ Mỹ & Bồ Đào Nha.

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho những người dùng cần địa chỉ IP di động sạch, ổn định và thực tế cho việc quản lý mạng xã hội, quảng cáo, tự động hóa, scraping và quản lý nhiều tài khoản.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về các tính năng chính của dịch vụ Proxy Styler.

Các Loại Proxy Di Động

Chúng tôi cung cấp proxy di động 4G và 5G chuyên dụng với địa chỉ IP xác thực từ các nhà mạng hàng đầu như T-Mobile và AT&T tại Mỹ, cũng như MEO và NOS ở Bồ Đào Nha (Porto). Tất cả các IP là riêng tư và được chỉ định cho một người dùng duy nhất, tối ưu hóa cho việc sử dụng chuyên nghiệp và kinh doanh.

Giá Cạnh Tranh

Chúng tôi cung cấp giá cả linh hoạt và phải chăng cho proxy di động với các gói hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các IP di động chất lượng cao với mức giá công bằng và minh bạch, không có giới hạn ẩn.

Dùng Thử Miễn Phí

Để giúp người dùng đánh giá dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp truy cập thử nghiệm theo yêu cầu (12 giờ với 300 MB lưu lượng truy cập đi kèm), cho phép khách hàng xác minh chất lượng, tốc độ và tính tương thích trước khi mua hàng.

Dịch Vụ Tùy Chỉnh

Tất cả các proxy hỗ trợ các giao thức HTTP và SOCKS5, xoay vòng IP (thủ công và tự động), và tích hợp API.

Địa điểm

Các địa điểm hiện có: 🇺🇸 Hoa Kỳ

New York, NY

Boston, MA

🇵🇹 Bồ Đào Nha

Porto

Nhiều địa điểm hơn đang được lên kế hoạch khi mạng lưới mở rộng.

Hiệu Suất Ổn Định

Proxy Styler đảm bảo hoạt động proxy ổn định và hiệu quả với thời gian hoạt động cao và kết nối di động đáng tin cậy, mang đến tỷ lệ thành công cao cho các nhiệm vụ yêu cầu khắt khe.

Hỗ trợ trực tuyến 24 giờ

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trước và sau khi mua, giúp thiết lập, khắc phục sự cố và tối ưu hóa.

Khuyến mãi

Proxy Styler thường xuyên cung cấp giá ưu đãi đặc biệt và giảm giá tùy chỉnh cho người dùng và đối tác dài hạn.

Hiện tại, khách hàng của Undetectable có thể nhận giảm giá 15% độc quyền bằng cách sử dụng mã khuyến mãi: “PS_Undetectable_15”.

Để biết thêm thông tin về các ưu đãi đang diễn ra, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Cách sử dụng proxy của Proxy Styler

Tất cả việc quản lý proxy được thực hiện thông qua bảng điều khiển.

Trong bảng điều khiển cá nhân của bạn, bạn có thể:

chọn một quốc gia

chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet (AT&T, T-Mobile, Verizon, v.v.)

chọn một thành phố và loại mạng (4G / 5G)

chọn một gói (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)

mua proxy ngay lập tức

quản lý và cấu hình proxy của bạn

điều chỉnh cài đặt xoay vòng IP

theo dõi việc sử dụng và cân đối

Sau khi mua, thông tin đăng nhập proxy (host, port, username, password) được tạo tự động và có thể sử dụng trong bất kỳ trình duyệt, ứng dụng hoặc công cụ tự động hóa nào.

Tất cả các hoạt động — mua, gia hạn và quản lý proxy — được thực hiện trực tiếp từ bảng điều khiển mà không cần yêu cầu thủ công.

Proxy Styler — proxy di động cao cấp cho công việc nghiêm túc. Bắt đầu ngay hôm nay và trải nghiệm IP di động thực sự không giới hạn.