ProxyWing - đánh giá dịch vụ proxy

ProxyWing là nhà cung cấp proxy riêng cao cấp, cung cấp các proxy ISP, trung tâm dữ liệu và proxy dân cư với tốc độ cao, có phạm vi phủ sóng toàn cầu (hơn 190 quốc gia) và chính sách giá linh hoạt.

Lợi ích của proxywing:

1. Đa dạng các loại proxy

Chúng tôi cung cấp proxy cho các khu dân cư, trung tâm dữ liệu và ISP. Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

2. Tốc độ cao và ổn định

Trong suốt thời gian hoạt động trên thị trường của Proxywing, chúng tôi đã không ngừng cải tiến cơ sở hạ tầng máy chủ của mình. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các proxy của chúng tôi có thể xử lý tải trọng lớn và cung cấp tốc độ cao với độ trễ tối thiểu.

3. Hỗ trợ 24/7

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào hoặc chỉ đơn giản là có câu hỏi về cách thiết lập, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề kịp thời—đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào.

4. Giá cả linh hoạt

Cho dù bạn là người mới bắt đầu chỉ cần một vài proxy hay một đội ngũ lớn cần hàng ngàn địa chỉ IP cùng lúc, chúng tôi có các gói proxy dành cho mọi người. Điều quan trọng không kém là lựa chọn mua proxy dân cư không hết hạn, cho phép bạn chỉ phải trả tiền cho dữ liệu bạn sử dụng.

5. Trang web thân thiện với người dùng và bảng điều khiển tài khoản

Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ miễn phí, chẳng hạn như công cụ kiểm tra proxy để kiểm tra chức năng của proxy của bạn và công cụ chuyển đổi định dạng để thay đổi định dạng theo ý bạn. Trong bảng điều khiển cá nhân của bạn, bạn có thể chọn và nhanh chóng thanh toán cho bất kỳ proxy nào bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Sau khi thanh toán, trong thẻ sản phẩm, bạn có thể chuyển đổi giao thức proxy giữa HTTP và SOCKS5.

ProxyWing rất tuyệt vời cho việc thu thập dữ liệu web, quảng bá SEO, phân bổ lưu lượng truy cập, và quản lý đa tài khoản, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho các tác vụ trực tuyến.

Các loại Proxy

Dân cư. Chọn tùy chọn này nếu bạn cần IP khách hàng thực sự, có khả năng xoay vòng hoặc giữ nguyên và có mục tiêu địa lý rất cụ thể. Chỉ trả tiền cho lưu lượng thực sự cần thiết giúp giảm chi phí, và khả năng tạo ra bất kỳ số lượng điểm cuối nào theo yêu cầu trên hơn 190 địa điểm giúp duy trì sự linh hoạt trong quy trình làm việc.

ISP. Địa chỉ IP ISP tĩnh (các IP được chỉ định với thời gian hoạt động 99%) giúp giữ cho "danh tính" của bạn không thay đổi theo thời gian đối với các phiên dài, ổn định và các quy trình với nhiều tài khoản. Chỉ có các proxy cá nhân, điều này làm cho tài khoản an toàn hơn.

Trung tâm dữ liệu. Proxy trung tâm dữ liệu là lựa chọn tuyệt vời khi yêu cầu tốc độ, chi phí thấp và các nhóm lớn các IP tĩnh (ví dụ, cho việc scraping hoặc tự động hóa). ProxyWing không cung cấp proxy chia sẻ.

Tôi nên chọn loại proxy nào?

Truy cập nội dung bị giới hạn theo khu vực. Đối với các thư viện phát trực tuyến hoặc các trang web bị khóa theo khu vực, proxy datacenter với tốc độ cao và băng thông gần như không giới hạn là tiện lợi.

Tối đa hóa quyền riêng tư và ẩn danh. Proxy dân cư xoay vòng IP giảm khả năng liên kết giữa các yêu cầu.

Duyệt web du lịch. Nếu trang web mong muốn chặn các IP nước ngoài, hãy kết nối qua proxy dân cư từ quốc gia cần thiết (hơn 190 quốc gia có sẵn) để xuất hiện như thể bạn đang ở nhà.

Thu thập dữ liệu quy mô lớn. Đối với các yêu cầu khối lượng lớn, proxy dân cư xoay vòng theo từng yêu cầu giúp giảm thiểu các khối chặn.

Danh sách cho phép doanh nghiệp & kiểm soát truy cập. Cấp proxy cho nhân viên và chỉ cho phép truy cập vào máy chủ của bạn từ các địa chỉ IP này để giảm thiểu nguy cơ. Proxy trung tâm dữ liệu tĩnh, tiết kiệm chi phí từ ProxyWing là phù hợp.

Xác minh quảng cáo. Chọn một proxy trong khu vực mục tiêu để tìm và xem lại quảng cáo của bạn trên Google, Facebook, hoặc YouTube—kiểm tra vị trí, ngôn ngữ, tiền tệ và đối tượng mục tiêu.

Giá cả

Nhà riêng: bắt đầu từ $2.5/GB, có giảm giá khi mua số lượng lớn.

ISP: từ $2.5/IP/tháng; 50+ IPs — $1.8/IP/tháng. Giảm giá bổ sung cho khối lượng lớn hơn.

Datacenter: nhiều địa điểm, bao gồm các gói hỗn hợp, từ $0.87/IP/tháng.

ProxyWing hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán không yêu cầu KYC, bao gồm PayPal, thẻ tín dụng, thẻ CIS, và tiền điện tử (hơn 12 loại coin trên các mạng khác nhau).

Cách mua và cấu hình proxy trong trình duyệt Undetectable Anti-Detect

Lựa chọn proxy

Đăng ký trên trang web ProxyWing. Nhập email của bạn, họ, tên và tạo một mật khẩu.

Chọn loại proxy. Một tùy chọn đơn giản để bắt đầu là proxy datacenter. Nhưng nếu bạn cần nhiều sự ẩn danh hơn, hãy cân nhắc các địa chỉ IP residential hoặc ISP.

Thanh toán hóa đơn đã tạo bằng bất kỳ phương thức thuận tiện nào — thẻ ngân hàng, tiền điện tử, hoặc PayPal.

Truy cập trang sản phẩm và sao chép proxy của bạn.

Tạo hồ sơ

Tải xuống trình duyệt chống phát hiện Undetectable.

Nhấn vào “New Profile.”

Nhập tên hồ sơ và đi tới phần cài đặt proxy. Dán dữ liệu bạn đã sao chép từ trang sản phẩm ProxyWing vào trường proxy.

Khởi chạy hồ sơ đã tạo và kiểm tra xem địa chỉ IP của bạn đã thay đổi chưa bằng cách sử dụng bất kỳ trình kiểm tra IP trực tuyến nào.

Kết luận

Chúng tôi tin rằng việc an ninh trực tuyến trở thành ưu tiên cho nhiều người hơn là vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực cung cấp các proxy chất lượng cao nhất và dịch vụ không gián đoạn. Để quản lý nhiều tài khoản mạng xã hội, thử nghiệm quảng cáo, hoặc đơn giản chỉ là duyệt web, proxy kết hợp với một trình duyệt chống phát hiện tốt là những giải pháp tốt nhất.