TradeProxy - đánh giá dịch vụ proxy

TradeProxy.net – Một nền tảng đáng tin cậy phân phối proxy chính thức từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như 9Proxy, ABCProxy, 922 và nhiều hơn nữa

Chúng tôi là TRADE PROXY, đối tác phân phối chính thức được ủy quyền của nhiều nhà cung cấp proxy toàn cầu hàng đầu. Tất cả proxy bán trên trang web của chúng tôi đều chính hãng, được chứng nhận và hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

Giao diện mua proxy tại TradeProxy.net đơn giản và thân thiện với người dùng.

Các thương hiệu proxy hàng đầu có sẵn tại TRADE PROXY với giá rẻ hơn gấp 3 lần so với giá gốc:

Số 1 – 9Proxy:

Proxy xoay vòng siêu ổn định cho các dịch vụ dân cư với tốc độ kết nối nhanh. Hoàn hảo cho các trường hợp sử dụng như mạng xã hội, thương mại điện tử và quản lý nhiều tài khoản cùng lúc. Hỗ trợ hoàn toàn các giao thức HTTP/S và SOCKS5, với thời gian hoạt động 99.99%.

Giá gốc từ $0.025/IP — tại TradeProxy, chỉ còn khoảng 1/3 giá gốc.

Số 2 – ABC Proxy:

IPs chất lượng cao, trong sạch hỗ trợ hơn 190 quốc gia. Dễ dàng chọn vùng và ISP. Cung cấp một loạt các loại proxy bao gồm proxy dân cư tĩnh và proxy di động.

Giá gốc khoảng $0.7/GB — TradeProxy cung cấp các mức chiết khấu lớn cho đơn hàng số lượng lớn.

Số 3 – 922 Proxy:

Một proxy SOCKS5 mạnh mẽ, tương thích với nhiều nền tảng như Windows, Android, và iOS. Cung cấp hơn 200 triệu địa chỉ IP dân cư, thời gian hoạt động 99.9%, tốc độ từ 20–50Mbps, và hỗ trợ danh sách trắng IP.

Các gói doanh nghiệp từ $0.045/IP — có sẵn tại TradeProxy.net với giá được tối ưu hóa cao.

No.4 – Luna Proxy:

Proxy dân dụng và di động hiệu suất cao, lý tưởng cho các nhiệm vụ tự động hóa và thu thập dữ liệu web. Thời gian hoạt động vượt quá 99,9%, và người dùng có thể dễ dàng chọn IP theo quốc gia hoặc thành phố. Hiệu quả giảm thiểu các vấn đề CAPTCHA và chặn IP.

Giá proxy dân dụng bắt đầu từ $0.77/GB — mua qua TradeProxy có thể tiết kiệm đến 70% chi phí.

Số 5 – Pia Proxy:

Dịch vụ proxy linh hoạt hỗ trợ cả hai giao thức HTTP/S và SOCKS5, với bảo mật mạnh mẽ và tích hợp mượt mà vào các công cụ. Cung cấp hơn 350 triệu IP dân cư, hỗ trợ duy trì phiên và quay vòng IP theo lịch trình.

Các gói SOCKS5 bắt đầu chỉ từ $0.05/IP — nhiều IP có sẵn với giá dưới 1/3 giá gốc thông qua TradeProxy.

Chúng tôi liên tục cập nhật kho proxy của mình dựa trên xu hướng thị trường, cung cấp các bộ lọc theo quốc gia, thành phố/vùng, ASN, nhà mạng và hơn thế nữa, phù hợp với mọi nhu cầu chuyên biệt.

Thanh toán linh hoạt – Nhận ngay mã CDKey của bạn

Hỗ trợ thanh toán qua các loại tiền điện tử như USDT, ETH, BTC và các loại khác.

Proxy được cung cấp ngay lập tức qua email hoặc thông qua lịch sử mua hàng của bạn trên Trade Proxy.

Cách nạp proxy bằng CDKey tại Trade Proxy

Nạp tiền vào proxy của bạn nhanh chóng, đơn giản và cho phép bạn kích hoạt nó ngay lập tức chỉ trong vài bước:

Bước 1: Sau khi hoàn tất mua hàng, bạn sẽ nhận được CDKey (mã nạp proxy) qua email xác nhận hoặc trong phần “Lịch sử mua hàng” trên trang web TradeProxy.net.

Bước 2: Truy cập vào nền tảng chính thức của thương hiệu proxy mà bạn đã mua, đăng nhập vào tài khoản bạn đã tạo trước đó và sử dụng tính năng “Nạp tiền” để nhập CDKey của bạn.

Bạn không cần tạo tài khoản mới, chỉ cần sử dụng tài khoản hiện có của bạn.

Lưu ý: Mỗi thương hiệu có thể có quy trình nạp tiền khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn tuân theo hướng dẫn cụ thể được cung cấp.

Ví dụ Thực tế – Tại sao Bạn Nên Chọn Trade Proxy Khi Mua 9Proxy

9Proxy là nhà cung cấp proxy IP xoay vòng quốc tế uy tín, chuyên về các gói proxy dân cư ổn định và tốc độ cao. Dịch vụ này lý tưởng cho các trường hợp sử dụng như quản lý số lượng lớn tài khoản, hoạt động đa nền tảng, tác vụ tự động hóa, đăng ký tài khoản hàng loạt, seeding, thử nghiệm sản phẩm và hơn thế nữa. Proxy hỗ trợ cả giao thức HTTP/S và SOCKS5, giúp tích hợp dễ dàng và linh hoạt.

Giá khi mua trực tiếp từ 9Proxy:

20 USD / 100 IP — tương đương khoảng 0.2 USD mỗi IP khi mua riêng lẻ hoặc trực tiếp trên trang web 9Proxy.

Giá khi mua qua Trade Proxy:

Chỉ 5 USD / 100 IP — tương đương chỉ 0.05 USD cho mỗi IP, rẻ hơn 4 lần so với giá trực tiếp từ nhà cung cấp.

Sự Khác Biệt Chính:

Bạn đang sử dụng cùng một hệ thống, với cùng IP chính thức từ 9Proxy.

Không có sự khác biệt về tốc độ, hiệu suất, hoặc thời gian hoạt động.

Điểm khác biệt duy nhất là: chi phí thấp hơn đáng kể.

Với Trade Proxy, bạn có thể tiết kiệm tới 75% chi phí, đặc biệt lý tưởng cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân vận hành các hệ thống quy mô lớn cần các IP sạch và ổn định.

Nhấp để xem Hướng dẫn nạp tiền 9Proxy khi mua từ TRADE PROXY.

Sau khi mua 9Proxy từ Trade Proxy, bạn sẽ nhận được CDKey (mã nạp) qua email hoặc trong lịch sử đơn hàng của bạn. CDKey này bao gồm số IP tương ứng với giao dịch mua của bạn.

Các địa chỉ IP không có giới hạn thời gian cố định — hạn mức chỉ bị trừ khi bạn kết nối một cách chủ động. Mỗi địa chỉ IP thường hoạt động trong vài giờ và có thể kéo dài đến 24 giờ tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.

Cách nạp tiền vào 9Proxy qua phần mềm:

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy truy cập tại đây để tạo tài khoản 9proxy của riêng bạn!

Tải phần mềm 9proxy: Windows | MacOS | Linux

Bước 1: Mở phần mềm 9proxy và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn Sử dụng Mã Chia Sẻ.

Bước 3: Chuyển sang tab Sử Dụng Mã và nhập CD key như đã hiển thị trong hình.

Chính Sách Bảo Hành Trọn Đời

Khi bạn mua proxy từ Trade Proxy, bạn được bảo vệ bởi chính sách bảo hành rõ ràng và đáng tin cậy:

Tất cả các proxy được bảo hành trọn đời trong suốt thời gian sử dụng.

Hệ thống sẽ tự động thay thế bất kỳ IP lỗi nào trong vòng 30 giây.

Lưu ý: Bảo hành không áp dụng nếu người dùng vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc sử dụng proxy cho các mục đích bị cấm.

Cách Xác Minh Trade Proxy là Đối Tác Chính Thức

Bạn có thể dễ dàng xác minh rằng TradeProxy là nhà phân phối được ủy quyền chính thức bằng cách gửi email xác nhận trực tiếp tới các thương hiệu proxy, chẳng hạn như:

9Proxy: support@9proxy.com

Luna Proxy: support@lunaproxy.com

922 Proxy: support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

