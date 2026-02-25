White Link - đánh giá dịch vụ trên trang trắng

Đánh giá White Link: Trang trắng ổn định

Sản xuất trang trắng thủ công dành cho Google, Meta, TikTok, Bing và hơn thế nữa—được thiết kế để vượt qua kiểm duyệt ngay từ lần đầu tiên.

White Link là dịch vụ phát triển trang trắng chuyên nghiệp dành cho những người mua phương tiện truyền thông và các nhóm liên kết. Các trang được thiết kế riêng theo từng ngách và khu vực địa lý, với các thuật toán được cập nhật hàng ngày để phù hợp với các quy tắc thay đổi của nền tảng.

White Link là gì?

White Link là một dịch vụ sản xuất trang trắng thủ công được thiết kế để giữ cho các chiến dịch ổn định trên các nền tảng nghiêm ngặt như Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads và Bing Ads. Mỗi trang được xây dựng riêng biệt cho lĩnh vực của bạn, vùng địa lý (GEO) và quy tắc của nền tảng, sau đó được thử nghiệm và tinh chỉnh để đảm bảo dự đoán chính xác khi phê duyệt.

Sử dụng mã khuyến mãi UNDETECTABLE để được giảm giá -10%.

Tại sao nó quan trọng

Chiến lược được làm mới hàng ngày để phù hợp với các chính sách Các trang trắng vượt qua kiểm duyệt với rủi ro tối thiểu Viết thủ công cho từng GEO và nền tảng Thuật toán được điều chỉnh cho Google, Meta, TikTok, Bing 99% chấp thuận ngay lần đầu tiên

Điều này làm cho White Link trở thành một phần cốt lõi của bất kỳ thiết lập quảng cáo quy mô, dài hạn nào mà sự tuân thủ và ổn định là không thể thương lượng.

Tại Sao Bạn Cần Một Trang Trắng

Đối với các ưu đãi xám hoặc nhạy cảm, một trang trắng bảo vệ kênh của bạn trong quá trình kiểm duyệt và kéo dài tuổi thọ tài khoản. Nếu không có nó, hiệu suất trở nên khó đoán.

Vượt qua kiểm duyệt an toàn

Hoạt động như lớp phễu hiển thị

Bảo vệ trang đích thực sự với công nghệ cloaking

Ổn định việc phân phối trên các GEOs

Mở rộng tuổi thọ của tài khoản quảng cáo

Các Nền Tảng Quảng Cáo Hỗ Trợ

White Link điều chỉnh mọi bản dựng theo quy tắc của nguồn lưu lượng truy cập của bạn. Hãy cho bộ phận hỗ trợ biết bạn dự định triển khai chiến dịch ở đâu, và đội ngũ sẽ điều chỉnh nội dung, cấu trúc và thiết lập kỹ thuật phù hợp.

Quảng cáo Google

Quảng cáo Telegram

Quảng cáo TikTok

Quảng cáo Bing

Quảng cáo Meta

Các mạng quảng cáo bổ sung

Khởi Chạy Nhanh Các Chiến Dịch Quảng Cáo

Các gói WordPress đi kèm với mọi thứ cần thiết để có thể trực tuyến nhanh chóng. Cơ sở hạ tầng được cấu hình sẵn để bạn có thể kết nối một công cụ cloaker và bắt đầu gửi lưu lượng truy cập ngay lập tức.

Bao gồm trong các gói WordPress

Bao gồm miền tin cậy

Kết nối Cloudflare

Cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho che giấu

1 năm lưu trữ

Bảng điều khiển quản trị + truy cập FTP

Tất cả dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ White Link, giúp các nhóm có thể tập trung vào các chiến dịch thay vì phải xử lý vấn đề lưu trữ hay DNS.

Các Tính Năng Chính của White Link

Tăng Trưởng Thu Nhập

Trung bình ~80% tăng doanh thu nhờ giới hạn chi tiêu cao hơn và sự ổn định. Mỗi trang đều được tùy chỉnh theo chủ đề và từ khóa của bạn.

Tích hợp Cloaking dễ dàng

WordPress + FTP access giúp kết nối cloaker của bạn dễ dàng mà không cần phải đấu đá với cấu hình DNS hay máy chủ lưu trữ.

Phê Duyệt Điều Chỉnh 99%

Các bản dựng thủ công và thuật toán được điều chỉnh giúp hầu hết các trang vượt qua ngay từ lần thử đầu tiên trên các nền tảng quảng cáo lớn.

Chiết khấu thân thiện với đội ngũ

Các nhóm đặt hàng 500+ trang hàng tuần sẽ nhận được giá tùy chỉnh và hỗ trợ đặc biệt.

Hiệu Suất Đã Được Chứng Minh

10,000+ trang trắng được vận chuyển và 150+ đội ngũ mua sắm truyền thông được phục vụ trên toàn thế giới.

Cách Thanh Toán Hoạt Động (Chỉ Tiền Mã Hóa)

Lưu đồ đơn giản để đưa các trang của bạn lên mạng:

Chọn một biểu giá và nhấp vào Mua White Page. Nhập thông tin liên hệ và áp dụng mã khuyến mãi nếu có. Chọn một loại tiền điện tử và gửi tiền. Dán mã băm của giao dịch. Xác nhận thanh toán và chờ quản lý theo dõi.

Tại sao người dùng chọn White Link

Tuổi thọ dài của các chiến dịch

Chi tiêu ổn định

Đội ngũ hỗ trợ phản hồi nhanh chóng

Tỷ lệ chấp thuận nhất quán

Ít tài khoản bị cấm hơn

19 trong 20 trang thường vượt qua

Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các trang trắng qua hỗ trợ - https://t.me/white_link_sup Kênh Telegram White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi