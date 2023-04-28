将卡片与Facebook关联用于Instagram广告：技巧与最佳选择

如何正确将卡片绑定到Facebook以在Instagram上进行广告投放，以及选择哪种卡片更好
要在Instagram上投放广告，需要在Facebook广告管理中进行设置。还需要支付推广费用，并绑定支付卡。
如何在Facebook上绑定卡片以进行Instagram广告
从技术上讲，卡片是在Facebook广告管理的“结算” - “添加付款方式”部分绑定的。
有一些细节需要注意，关注这些细节可以避免支付风险并提高账户的信任度：
- 在进行与付款和广告相关的所有操作时，始终使用所需地理位置的IP登录Facebook Ads和Instagram。这可以通过使用Undetectable Browser来实现。
- 遵守规则：1个账户=1个代理=1张卡。如果将卡片绑定到多个账户，当Facebook封锁付款时，将封锁所有相关联的账户。
- 最好使卡片的地理位置与账户和IP的地理位置大致相符。例如，如果是欧洲地理位置，则卡片应该是同一个国家或邻近国家的。
- 最好使用Facebook认为可信任的地理位置的卡片。这些是Tier-1国家的卡片，如美国、西欧以及乌克兰的卡片。Visa和MasterCard卡片在Facebook上具有信任度。
- 只有在账户经过一段时间的休眠和农场之后才能绑定卡片。在创建账户后的几天内应该过去。
- 最好从卡片上进行几次付款。例如，从Facebook跳转到在线商店，在那里进行授权并购买商品。这样，Facebook会更加信任您。
- 卡片上应该有大约1美元的小额金额- Facebook会扣除这笔钱，然后退还，以确保卡片有效。
- 在绑定卡片后，需要逐步提高限额。不建议立即在Instagram上以大预算启动广告活动。
- 卡片上不一定需要有姓名：匿名虚拟卡片与Facebook很好地匹配。但是，BIN（前6位数字）不应该在初级供应商那里泄露。
哪些卡片更好
Facebook积极打击欺诈行为，并严格审查所有卡片。Facebook有单独的黑名单，列出了不可靠的银行和BIN，这些银行和BIN曾被初级供应商使用过。重要的是选择一张不在这些黑名单中的卡片。
一种方便的选择是预付虚拟卡。它们不需要在银行开设账户。您需要支付发行费，但不需要提供护照。预付卡在发行时立即充值。
实践仲裁者使用以下服务，这些服务的卡片具有可信任的BIN，并且可以很好地与Facebook匹配：
- Anybill。您可以选择三种BIN选项，卡片类型为VISA、MasterCard和China Union Pay。佣金从3%起。
- 4x4.io。要发行卡片，需要提供有关您的业务和预算的信息。佣金为5%。可以使用BTC、USDT充值余额。
- PST。使用此平台，可以在几分钟内创建具有美国BIN的卡片。佣金从2%起，可以使用USDT充值账户。
- Spenge。发行卡片的费用为5欧元，每月维护费为10欧元，充值佣金为2.5%。可以使用Wire和加密钱包进行充值。
- EPN。您可以在个人账户中创建VISA或Mastercard卡片。可以使用USDT、BTC充值卡片账户。佣金为2-4%。
为了扩大关联关系，需要很多卡片。最好找到一个可以持续合作而无需停机的供应商。而Undetectable Browser可以帮助您轻松管理大量账户和广告活动！
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