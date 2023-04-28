Привязка карт к Facebook для рекламы Instagram: Советы и лучшие варианты

Как правильно привязать карту к Facebook для рекламы в Instagram и какие карты лучше брать
Чтобы запустить рекламу в Instagram, нужно совершить настройки в рекламном кабинете Facebook Ads. Также нужно оплатить продвижение, а для этого потребуется привязать платежную карту.
Как привязать карту в Facebook для рекламы в Instagram
Технически карта привязывается в Facebook Ads в разделе «Биллинг» — «Добавить способ оплаты».
Есть несколько нюансов, внимание к которым позволит избежать Risk Payment и повысить траст аккаунта:
- В Facebook Ads и Instagram для всех действий с оплатами и рекламой важно заходить всегда с IP нужного гео. В этом поможет Undetectable Browser.
- Соблюдать правило: 1 кабинет = 1 прокси = 1 карта. Если карту привязывать к нескольким аккаунтам, при блокировке платежки Facebook заблокирует все связанные учетные записи.
- Желательно, чтобы гео карты примерно совпадало с гео аккаунта и IP. Например, если это европейское гео — карта должна быть той же страны или соседней.
- Желательно использовать карты тех гео, которые для Facebook считаются трастовыми. Это карты стран Tier-1 — США, Западная Европа, а также украинские карты. Доверие FB вызывают карты VISA, MasterCard.
- Карту нужно вязать только после отлежки и фарма аккаунта. Должно пройти несколько дней после создания учетной записи.
- С карты желательно сделать несколько платежей. Например, перейти из Facebook в интернет-магазин, авторизоваться там и купить товар. Так у FB будет больше доверия.
- На карте должна быть небольшая сумма в районе $1 — Facebook списывает эти деньги, а потом возвращает, чтобы удостовериться, что карта работает.
- После того, как карта привязана, нужно повышать лимиты постепенно. Не рекомендуется сразу запускать кампанию в Instagram с большим бюджетом.
- Не обязательно, чтобы на карте было имя: к Facebook хорошо вяжутся анонимные виртуальные карты. Однако BIN — первые 6 цифр — не должен быть засвечен у первобильщиков.
Какие карты лучше брать
Facebook активно борется с мошенничеством и строго рассматривает все карты. У ФБ есть отдельные черные списки ненадежных банков и BIN, которые использовались первобильщиками. Важно брать такую карту, чтобы она не входила в эти черные списки.
Удобный вариант — предоплаченные виртуальные карты. Для них не создается счет в банке. Нужно оплатить их выпуск, однако предъявлять паспорт не потребуется. Prepaid-карта пополняется сразу во время выпуска.
Практикующие арбитражники используют следующие сервисы, карты которых имеют трастовые BIN и хорошо вяжутся к Facebook:
- Anybill. Можно выбрать один из трех вариантов BIN, тип карты — VISA, MasterCard, China Union Pay. Комиссия от 3%.
- 4x4.io. Чтобы выпустить карту, нужно указать данные о своем бизнесе и бюджете. Комиссия 5%. Можно пополнять баланс с помощью BTC, USDT.
- PST. С помощью этой платформы можно создать карты с BIN США за несколько минут. Комиссия от 2%, пополнить счет можно в USDT.
- Spenge. Выпуск карты стоит €5, обслуживание €10 в месяц, комиссия за пополнение 2,5%. Пополнять можно с Wire, криптокошельков.
- EPN. Создать карту VISA или Mastercard можно в личном кабинете. Пополнить счет карты можно в USDT, BTC. Комиссия 2-4%.
Для масштабирования связок потребуется много карт. Желательно найти такого поставщика, с которым можно сотрудничать на постоянной основе без простоев. А Undetectable Browser поможет без проблем управлять большим количеством учетных записей и кампаний!