Live Proxies - 代理服务评测

关于 Live Proxies

Live Proxies 提供 B2C 和 B2B 服务，以满足个人用户和企业需求：

B2C 服务：网站上直接提供私人代理套餐，可随时购买。

B2B 服务：针对企业提供共享解决方案，需要与专属代理顾问进行咨询，以确保服务与业务需求匹配。

核心特点

协议支持：全面支持 SOCKS5 和 HTTP 协议。

会话管理：最长 60 分钟的粘性会话，确保稳定和持续的连接。

并发能力：允许无限线程，支持高效的多任务处理。

全天候支持：7×24 小时客户服务，随时解答疑问并提供帮助。

多种应用场景：适用于网页爬取、广告验证、潜在客户开发、SEO 等多种用途。

全球覆盖

Live Proxies 代理池覆盖 55 个国家，拥有超过 1000 万个 IP，特别专注于美国、英国和加拿大，确保提供稳定可靠的高质量连接。

产品种类

住宅代理：支持轮换和静态住宅 IP，保证匿名性，同时绕过地理位置限制。

移动代理：高质量的移动 IP，提供动态且安全的连接。

Undetectable 浏览器用户专属优惠

作为合作的一部分，我们为 Undetectable 浏览器用户提供 20% 折扣！在结账时使用优惠码 LIVEUND20，即可享受专属折扣。

借助 Live Proxies 和 Undetectable 浏览器，实现更流畅的集成与更强大的在线能力！