Live Proxies - обзор прокси сервиса

О Live Proxies

Live Proxies предоставляет как B2C, так и B2B услуги для удовлетворения потребностей как отдельных лиц, так и бизнеса:

• B2C Услуги: Частные готовые пакеты для покупки доступны непосредственно на нашем веб-сайте.

• B2B-услуги: Общие решения, настроенные для бизнеса, требующие консультации с нашими специализированными агентами для обеспечения оптимального сочетания услуг.

Основные особенности

• Поддержка протоколов: полная поддержка протоколов SOCKS5 и HTTP.

• Управление сессиями: Липкие сессии длительностью до 60 минут обеспечивают стабильные и последовательные подключения.

• Параллелизм: Разрешение на неограниченное количество потоков, обеспечивающее эффективное выполнение многозадачности и операций.

• 24/7 поддержка: Круглосуточное обслуживание клиентов для помощи в любых вопросах или проблемах.

• Разнообразные сценарии использования: идеально подходит для парсинга веб-страниц, верификации рекламы, генерации лидов, SEO и других задач.

Глобальное присутствие

Имея пул из 10 миллионов IP-адресов в 55 странах, Live Proxies специализируется на предоставлении обширного покрытия в США, Великобритании и Канаде, гарантируя надежные и высококачественные соединения.

Предложение продуктов

• Жилые прокси: Постоянные и ротирующие жилые IP-адреса для поддержания анонимности и обхода географических ограничений.

• Мобильные прокси: высококачественные мобильные IP-адреса для динамических и безопасных соединений.

Эксклюзивное предложение для пользователей браузера Undetectable

В рамках нашего сотрудничества мы предлагаем скидку 20% на все услуги Live Proxies. Используйте промокод LIVEUND20 при оформлении заказа, чтобы воспользоваться этим специальным предложением.

Получите безупречную интеграцию и расширенные возможности онлайн с Live Proxies и Undetectable Browser.