Pay2.House - 服务平台评测

Pay2.House – 一个用于灵活且安全的广告操作的支付平台

Pay2.House 是一个支付基础设施，旨在简化和加速数字团队中广告支出、转账和金融操作的管理。该平台非常适合联盟营销人员、媒体购买者、代理机构以及任何扩展广告活动或在非常规垂直领域工作的人士。

核心能力

Pay2.House 汇集了构建稳定且可扩展支付环境的可靠工具：

大量发行虚拟卡

高限额卡

多货币钱包支持 (USD, EUR, USDT)

通过 USDT (TRC20)、Capitalist 和 SWIFT 实现的即时充值且无手续费

内部货币兑换无手续费

支持 Apple Pay 和 Google Pay

API 连接以实现流程自动化

所有这些功能确保了快速和灵活的预算管理，特别是在分布式广告团队中。借助内置的分析和费用控制工具，Pay2.House 不仅帮助支出，还能高效管理财务。

市场和奖励

Pay2.House 不仅仅是一个服务——它是一个完整的生态系统。在该平台内，有一个市场集合了联盟团队日常运营所需的解决方案：

反检测浏览器

隐匿服务

代理提供商

广告平台

用户可享受独家折扣、奖励和合作伙伴促销代码。这一切都有助于降低预算成本，加快活动发布速度，并从单一界面构建高效基础设施。

Pay2.House 卡片的实际用例

广告支付。 使用卡片在Facebook、Google Ads、TikTok和其他平台上启动广告活动。与广告系统高度兼容，可靠性高。

数字基础设施。 支付代理、VPN、托管、神经网络、订阅、反检测浏览器和其他在线服务。

日常使用。 将卡片添加到Apple Wallet中，像使用普通实体卡一样进行店内或终端支付。Apple Pay的非接触式支持使其对于工作和个人使用都很方便。

团队操作。 为管理者发放卡片，并追踪支出。

快速国际转账。 内部转账系统和即时加密操作允许运资金迅速分配。

为什么团队选择 Pay2.House

快速开始： 5分钟内注册和激活

5分钟内注册和激活 安全性： 无银行，无阻碍，无不必要的数据

无银行，无阻碍，无不必要的数据 灵活性： 多币种支持，大量发卡，限额管理

多币种支持，大量发卡，限额管理 可靠性： 与广告平台稳定运行

与广告平台稳定运行 高成功率： 最小化交易拒绝的风险

推荐计划

Pay2.House 提供一个盈利的推荐计划：您可以从每个被邀请用户的平台收入中获得 33%。对于与同事、团队成员或您的观众分享该平台的人来说，这是一个稳定的额外收入来源。

支持与服务

Pay2.House 强调高质量的客户支持。客服团队每天运营，包括周末，并帮助快速解决从注册到 API 设置和交易处理的任何问题。例如，如果客户在广告平台上遇到交易被拒的情况，专家会快速检查卡片状态，识别潜在原因，并提供建议。

其他选项包括：

Pay2.House不仅提供支持，还提供完整的知识库，以便每位用户都能充满信心地充分利用平台的能力。

财务术语和可靠性

Pay2.House 提供透明的定价模式：

虚拟卡发行 — $5

活跃卡维护 — $5/月

交易费用 — $0.25

通过加密货币（USDT TRC20）、Capitalist、SWIFT充值 — 无隐藏费用

资金即时到账余额（最多5分钟）

可提现到：USDT钱包、Capitalist、Push.house余额、Cloaking.house余额和乌克兰银行卡

由于平台内没有中介银行和集中控制，所有操作都能快速且无故障地处理。这对于在高负载广告环境中工作的团队来说至关重要。

Pay2.House 不仅仅是卡片。 它是一个支付基础设施，可以消除手动过程、降低不稳定解决方案的风险，并消除可扩展性的限制。该平台专为那些管理流量、投放广告且需要完全财务灵活性的人打造。