Pay2.House - обзор сервис-платформы

Pay2.House — платёжная платформа для гибкой и защищённой работы с рекламой

Pay2.House — это платёжная инфраструктура, которая упрощает и ускоряет работу с рекламными расходами, переводами и финансовым управлением внутри digital-команд. Платформа идеально подходит для арбитражников, медиабаеров, агентств и всех, кто масштабирует рекламные кампании и работает с нестандартными вертикалями.

Основные возможности

Pay2.House объединяет в себе надёжные инструменты для стабильной и масштабируемой платёжной среды:

Массовый выпуск виртуальных карт

Высокие лимиты на карты

Работа с мультивалютным кошельком (USD, EUR, USDT)

Мгновенные пополнения без комиссии через USDT (TRC20), Capitalist и SWIFT

Внутренний обмен валют без комиссии

Поддержка Apple Pay и Google Pay

Подключение через API для автоматизации процессов

Все эти функции обеспечивают оперативную и гибкую работу с бюджетами, особенно в рамках распределённых рекламных команд. Благодаря встроенным средствам аналитики и контролю за расходами, Pay2.House помогает не только тратить, но и эффективно управлять финансами.

Маркетплейс и бонусы

Pay2.House — это не просто сервис, а полноценная экосистема. Внутри платформы доступен маркетплейс, где собраны решения, востребованные в ежедневной работе арбитражных команд:

Антидетект-браузеры

Клоакинг-сервисы

Прокси-провайдеры

Рекламные платформы

Пользователям предоставляются эксклюзивные скидки, бонусы и промокоды от партнёров. Всё это помогает экономить бюджет, ускорять запуск кампаний и собирать эффективную инфраструктуру в одном окне.

Примеры использования карт Pay2.House

Оплата рекламы. Используйте карты для запуска рекламных кампаний в Facebook, Google Ads, TikTok и других системах. Высокая стабильность и совместимость с рекламными платформами.

Используйте карты для запуска рекламных кампаний в Facebook, Google Ads, TikTok и других системах. Высокая стабильность и совместимость с рекламными платформами. Digital-инфраструктура. Оплата прокси, VPN, хостинга, нейросетей, подписок, антидетект-браузеров и других онлайн-сервисов.

Оплата прокси, VPN, хостинга, нейросетей, подписок, антидетект-браузеров и других онлайн-сервисов. Обычная жизнь. Добавляйте карты в Apple Wallet и оплачивайте покупки в магазинах и через терминалы, как обычной картой. Поддержка бесконтактной оплаты через Apple Pay делает их удобным решением не только для рабочих задач, но и для личного использования.

Добавляйте карты в Apple Wallet и оплачивайте покупки в магазинах и через терминалы, как обычной картой. Поддержка бесконтактной оплаты через Apple Pay делает их удобным решением не только для рабочих задач, но и для личного использования. Работа с командой. Выдавайте карты менеджерам, отслеживайте расходы.

Выдавайте карты менеджерам, отслеживайте расходы. Быстрые международные переводы. Удобная система внутреннего перевода между пользователями и моментальная работа с криптовалютами позволяют быстро распределять средства.

Почему команды выбирают Pay2.House

Быстрый старт: регистрация и активация за 5 минут

регистрация и активация за 5 минут Безопасность: нет банков, нет блокировок, нет лишних данных

нет банков, нет блокировок, нет лишних данных Гибкость: мультивалютность, массовый выпуск карт, управление лимитами

мультивалютность, массовый выпуск карт, управление лимитами Надёжность: стабильная работа с рекламными платформами

стабильная работа с рекламными платформами Высокая проходимость в рекламных системах: минимальный риск отклонения транзакций

Реферальная программа

Pay2.House предлагает выгодную партнёрскую программу: вы получаете 33% от дохода сервиса с каждого приглашённого пользователя. Это стабильный источник дополнительного дохода для тех, кто делится платформой с коллегами, командой или аудиторией.

Поддержка и сервис

Pay2.House делает акцент на качестве клиентского сопровождения. Команда поддержки работает ежедневно, включая выходные, и оперативно помогает решить любые вопросы — от регистрации до настройки API и работы с транзакциями.

Дополнительно доступны:

Telegram-чат и персональные менеджеры

Пошаговый гайд по работе с платформой — от создания кошелька до выпуска карт и настройки выплат

Образовательный блог с кейсами, рекомендациями и новостями платформы

Pay2.House предоставляет клиентам не только поддержку, но и полноценную базу знаний, чтобы каждый пользователь чувствовал себя уверенно и мог эффективно использовать все возможности сервиса.

Финансовые условия и надёжность

Pay2.House предлагает прозрачную тарифную модель:

Выпуск виртуальной карты — $5

Обслуживание активной карты — $5 в месяц

Комиссия за транзакцию — $0.25

Пополнение через криптовалюту (USDT TRC20), Capitalist, SWIFT — без скрытых комиссий

Моментальное зачисление средств на баланс (до 5 минут)

Вывод доступен на: USDT-кошелек, Capitalist, баланс Push.house, Cloaking.house, а также на карту украинского банка

Благодаря отсутствию банков-посредников и централизованному контролю внутри платформы, все операции проходят быстро и без сбоев. Это критично для команд, которые работают в высоконагруженных рекламных потоках.

Pay2.House — это не просто карты. Это платёжная инфраструктура, с которой вы не теряете время на ручные процессы, не рискуете из-за нестабильных платёжных решений и не ограничены в масштабировании. Платформа создана для тех, кто работает с трафиком, управляет рекламой и требует полной финансовой гибкости.