PHOENIX - 服务平台评审

PHOENIX - 服务平台评审前往合作伙伴网站
PHOENIX – 所有的工具集中于一个平台的联盟营销工具。
PHOENIX 在会员营销领域提供创新解决方案，将所有必要工具汇集于一处：
- 开发者帐户：
我们的主要优势在于拥有一个内部农业部门，使我们能够完全控制账户创建过程。我们使用经过验证的耗材和技术来提供高信任度的控制台，并具有较高的审核通过率。
- PWA 构建器：
我们推出了一款强大的PWA构建器，可以让您通过现成的设计、多域设置、自动生成文本和内置分析快速创建应用程序。只需几次点击即可，包括在单个域上进行A/B测试。
- 推送服务：
一个强大的替代流行推送通知平台的选择。我们的推送服务具有自己的SDK和灵活的活动管理界面。
- 账户市场：
第一个为开发者和附属机构聚合所有重要资源的市场。为卖家和广告商提供优越的条件，并为买家提供返现系统。
- 应用开发：
我们的内部开发和设计团队可以为任何领域创建iOS和Android应用程序。
当前促销活动:
- 首次购买所有游戏机享受-10%折扣，使用促销代码**“UNDETECTABLE10”**
- 新客户可免费使用PWA服务一个月。对于最快的用户，我们还提供了100个域名，价格为$0。
菲尼克斯 — 一个能说你语言的团队。