PHOENIX - обзор сервис-платформы

PHOENIX - обзор сервис-платформыПерейти на сайт партнёра
PHOENIX – все инструменты для арбитража в одном месте.
PHOENIX — инновационные решения в мире арбитража, где собраны все ключевые инструменты в одном месте:
- Аккаунты разработчиков: главное преимущество — собственный отдел фарма, благодаря которому мы полностью контролируем процесс создания аккаунтов. Используем проверенные расходники и технологию, которая позволяет получать трастовые консоли с высокой проходимостью модерации.
- Конструктор PWA: запустили PWA-конструктор, где можно быстро создать приложение с готовыми дизайнами, мультидоменными настройками, автогенерацией текстов и встроенной аналитикой. Всё это — в пару кликов и с возможностью A/B-тестов на одном домене.
- Push-сервис: отличная альтернатива популярным сервисам рассылки push-уведомлений с собственным SDK и гибким интерфейсом по созданию компаний рассылки.
- Маркетплейс по продаже аккаунтов: первый маркетплейс где собраны все расходники для разработчиков и арбитражников. Отличные условия для селлеров и рекламодателей, а также система кешбека для покупателей.
- Разработка приложений: внутренние команды разработчиков и дизайнеров смогут разработать iOS и Android приложения под любую вертикаль.
Сейчас действуют акции
- Скидка -10% на первую покупку всех консолей по промокоду “UNDETECTABLE10”
- Месяц бесплатного использования PWA-сервиса для новых клиентов. А для самых быстрых добавили 100 доменов за 0$.
PHOENIX — команда, которая говорит с вами на одном языке.