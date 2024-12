Choisir un proxy pour un multi-compte sur Facebook et Google. TOP-6 conseils.

L'arbitrage du trafic sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche devient un type de business de plus en plus populaire. Et ce type d'activité est presque impossible aujourd'hui sans l'utilisation de multi-comptes. L'utilisation simultanée de plusieurs comptes requiert l'utilisation d'un navigateur anti-détection conjointement avec des serveurs proxy pour contourner les blocages et restrictions imposés par Facebook et Google.

Un serveur proxy est un service qui agit en tant qu'intermédiaire entre l'utilisateur et Internet. Il permet de masquer l'adresse IP réelle et assure la sécurité lors de la navigation en ligne. Les proxies peuvent être utilisés pour accéder à des sites Web bloqués, accélérer le chargement des pages et se protéger contre les logiciels malveillants. Il existe des proxys mobiles, des proxys résidentiels et des proxys de serveur. Il est logique d'utiliser des proxies qui répondent aux exigences des différentes tâches.

L'efficacité des proxies dépend souvent des paramètres du navigateur. C'est pourquoi le navigateur anti-détection Undetectable peut être d'un grand soutien pour gérer plusieurs comptes, car il dispose de paramètres de proxy très pratiques et faciles à utiliser. Associé à des proxies correctement sélectionnés et configurés, le navigateur Undetectable peut offrir des taux de conversion élevés même pour les débutants dans le domaine de l'arbitrage.

Cependant, choisir un bon serveur proxy peut être difficile - de nombreuses personnes rencontrent des problèmes en ne sachant pas quel serveur faire confiance. Par conséquent, dans cet article, nous discuterons de la façon de choisir les meilleurs proxies pour Facebook et Google.

Choisissez un fournisseur de proxy fiable

La première étape pour choisir un proxy pour Facebook et Google est de sélectionner un fournisseur fiable. Il existe de nombreuses entreprises proposant des proxys résidentiels ou mobiles, mais tous ne se valent pas en termes de qualité. Il est essentiel de choisir des fournisseurs ayant une bonne réputation et des années d'expérience dans ce domaine.

Assurez-vous que les proxys sont adaptés pour fonctionner avec Facebook et Google

Tous les serveurs proxy ne sont pas adaptés aux activités multi-comptes sur Facebook et Google, car ces plateformes ont leurs propres exigences en matière de proxies. Il est donc nécessaire de choisir des services qui répondent à leurs critères. Les meilleurs proxies pour Facebook et Google devraient être du protocole HTTPS et de préférence prendre en charge le protocole Socks5.

Vérifiez la vitesse et la stabilité du proxy

Pour de nombreux arbitres, le critère principal pour le meilleur proxy pour travailler avec Fb et Google est souvent la vitesse et la stabilité de la connexion. Les proxies répondant à ces facteurs clés contribueront à éviter les problèmes de blocage de compte et de perte d'argent.

Assurez-vous que les proxies ne sont pas bloqués

Hélas, Facebook et Google bloquent souvent les serveurs proxy lorsqu'ils détectent des violations des règles de la plateforme à travers eux. Il est nécessaire de choisir des proxies qui n'ont pas encore été bloqués. Il est préférable de faire confiance aux serveurs proxy vérifiés par d'autres utilisateurs et ayant reçu des retours positifs.

Choisissez des mandataires avec des localisations GEO différentes

Facebook et Google bloquent les comptes utilisés à partir de la même adresse IP. Par conséquent, pour éviter les blocages pour un multi-compte, il est nécessaire de choisir des proxies avec des géodonnées différentes. Par exemple, vous pouvez utiliser des proxies de différents pays. Il est également important de s'assurer à l'avance que le service sélectionné peut fournir à un marketeur des proxies résidentiels (adresses IP appartenant à des foyers réels existants) des pays où les campagnes publicitaires sont prévues d'être lancées.

Soyez attentif au prix

Le prix est également l'un des principaux facteurs à prendre en compte lors du choix des meilleurs proxys pour Facebook et Google. Bien sûr, vous devez choisir des services qui correspondent à votre budget et offrent les fonctionnalités nécessaires. Cependant, en même temps, il n'est pas intéressant de lésiner sur la qualité, car cela peut finalement entraîner une perte de fonds et un blocage de compte.

En conclusion, le choix des meilleurs proxys pour Facebook et Google est une étape importante dans l'arbitrage du trafic. Il est nécessaire de sélectionner des fournisseurs fiables proposant des proxys résidentiels ou mobiles répondant aux exigences de la plateforme. Il peut être nécessaire de changer périodiquement de serveurs proxy, mais en utilisant un navigateur anti-détection fiable (par exemple, Undetectable.io) et en suivant les critères nécessaires, en vérifiant soigneusement et en configurant les proxys à l'avance, les problèmes de trafic peuvent être évités.

Bonne chance pour vos campagnes !