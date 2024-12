Shadowban sur TikTok : Causes, Signes et Comment y Remédier

TikTok est l'une des plateformes de réseaux sociaux les plus populaires au monde, mais en raison de ses algorithmes de modération stricts qui surveillent tout ce que vous faites sur la plateforme — de la qualité et du contenu de vos vidéos à la façon dont vous interagissez avec votre audience via les commentaires et autres activités — vous devez toujours respecter les règles pour rester en tête.

Vous vous êtes probablement déjà retrouvé dans une situation où votre contenu est de qualité supérieure : vos vidéos sont amusantes, accrocheuses et bien montées avec une musique soigneusement sélectionnée, mais soudainement, votre portée et votre engagement chutent. Vos vidéos cessent d’apparaître sur la page Pour Toi (FYP), les likes et les commentaires diminuent et les nouveaux abonnés semblent avoir disparu. Ce n’est ni une coïncidence ni un bug. Il est fort probable que votre compte ait été shadowban.

Qu'est-ce qu'un Shadowban ?

Un shadowban est une restriction de la visibilité de votre contenu sans notification officielle. TikTok limite la portée de vos vidéos auprès d'un public plus large, les rendant presque invisibles, même pour vos abonnés. Cela peut se produire en raison de violations des règles de la plateforme, y compris des activités suspectes comme l'achat artificiel d'abonnés. Les algorithmes de TikTok savent qu'aucun humain ne peut suivre des centaines de comptes en quelques secondes.

Comment Savoir si Vous Êtes Shadowban ?

Diminution de la Portée : Le nombre de vues de vos vidéos chute drastiquement, même si vos vidéos étaient régulièrement populaires avec un engagement élevé auparavant. Baisse de l'Engagement : Comme votre contenu n’atteint plus son audience cible, les likes, commentaires et partages diminuent considérablement. Un jour, vous obtenez des centaines de milliers de likes, et le lendemain, à peine une centaine. Le Contenu Disparaît des Recherches : Vos vidéos n’apparaissent pas sous les hashtags ou mots-clés, et elles ne sont même pas visibles dans les flux de vos abonnés. Moins d'Abonnements : Les gens cessent de s'abonner à votre chaîne simplement parce qu'ils ne peuvent pas vous trouver ni votre contenu.

Un shadowban rend presque impossible de croître sur TikTok. Même si vous créez un contenu de haute qualité et engageant, il n'atteint tout simplement pas votre audience. Si cela se produit, il est important de trouver la cause et de résoudre la situation.

Raisons d'un Shadowban sur TikTok

TikTok a des directives communautaires strictes. Les violer peut facilement vous conduire à un shadowban, dont il est difficile de sortir.

Contenu 18+

Parfois, un shadowban peut survenir lorsque votre contenu est marqué comme 18+. Cela se produit lorsque les algorithmes de TikTok jugent une vidéo inappropriée. Cette catégorie peut inclure non seulement des scènes explicites, mais aussi certains mots, phrases ou même des actions comme des baisers.

Le contenu 18+ est uniquement montré dans les recommandations aux utilisateurs qui ont activé l'accès à de telles vidéos dans les paramètres de leur profil. Cependant, ce paramètre est désactivé par défaut, et beaucoup d’utilisateurs ignorent même qu’il peut être activé. En conséquence, l'audience pour de telles vidéos est considérablement limitée, ce qui entraîne une chute significative de la portée.

Activités Illégales dans les Vidéos

TikTok s'efforce de créer un environnement sûr et accueillant pour ses utilisateurs. La plateforme filtre strictement le contenu pouvant contenir de l'agression, de la violence ou toute autre activité illégale. Si de telles violations sont détectées par les algorithmes ou les modérateurs de TikTok, le compte est immédiatement shadowban.

Réutilisation des Mêmes Hashtags

N’utilisez pas les mêmes hashtags sous chaque vidéo. Cette tactique a perdu de son efficacité depuis longtemps. De plus, les algorithmes de TikTok peuvent l’interpréter comme du spam. À la place, utilisez uniquement des hashtags réellement pertinents pour chaque vidéo spécifique et n’exagérez pas : limitez-vous à quelques-uns au lieu d’en utiliser dix à la fois.

Signalements Fréquents

Si les gens signalent fréquemment votre contenu, TikTok le passera certainement en revue. Si des problèmes ou des violations des règles sont détectés, vos vidéos ou même votre page entière peuvent être shadowban.

Activité de Spam

Vous pouvez également être shadowban pour avoir laissé des commentaires comme "suivez-moi et je vous suis". Les algorithmes de TikTok détectent rapidement ce type de spam et bannissent l'infracteur.

Automatisation sur la Plateforme

Comme mentionné précédemment, évitez les activités suspectes sur votre page, comme augmenter artificiellement les abonnés et les likes. Les algorithmes de TikTok sont excellents pour repérer cette automatisation, et vous risquez non seulement d’être shadowban, mais également de perdre votre compte TikTok.

Suppression de Contenu

TikTok n'apprécie pas que les utilisateurs suppriment du contenu déjà publié. Si vous souhaitez supprimer une vidéo, rendez-la simplement privée ou archivez-la. La supprimer directement pourrait vous exposer à un shadowban.

Ignorer les Droits d’Auteur

TikTok applique strictement les lois sur la propriété intellectuelle. Si vous utilisez de la musique sous copyright dans vos vidéos sans l’autorisation du créateur, la plateforme restreindra l’accès à votre compte en vous plaçant en shadowban. Pour éviter cela, utilisez des audios de la bibliothèque TikTok.

Comment Vérifier si Vous Êtes Shadowban ?

Si vous remarquez une diminution de votre portée, cela ne signifie pas nécessairement que votre compte TikTok est shadowban. Voici ce que vous devez faire pour confirmer si votre page est effectivement bannie :

Analysez Vos Statistiques des Derniers Mois : Commencez par examiner vos statistiques globales. Comparez des métriques clés telles que les vues, les likes, les commentaires et la croissance des abonnés avec les mois précédents. Si les vues ont chuté drastiquement et que les taux d’engagement ont diminué, cela peut indiquer un shadowban.

Faites attention aux statistiques des vidéos individuelles. Si certaines vidéos ont des vues extrêmement faibles par rapport à d’autres, elles sont probablement restreintes par la plateforme.

Si la croissance des nouveaux abonnés s’est complètement arrêtée et que plus personne ne s’abonne à votre compte, cela peut également signaler un problème.

Vérifiez si Votre Contenu Apparaît dans les Recherches : Une autre façon de confirmer un shadowban est de créer un hashtag unique et de publier une nouvelle vidéo en l’utilisant. Ensuite, demandez à un ami de rechercher la vidéo en utilisant ce hashtag. Si la vidéo n’apparaît pas dans les résultats de recherche, cela indique que votre compte peut être restreint. Pour en être sûr, répétez le test avec plusieurs personnes et vérifiez la visibilité du contenu sur différents appareils ou la version web de TikTok.

Comment Sortir d’un Shadowban

Dans cette section, j’expliquerai ce que vous pouvez faire pour échapper à un shadowban. Cependant, il est important de comprendre qu’un shadowban n’a pas de durée fixe : vous pourriez en être libéré en 24 heures ou cela pourrait durer un mois.

Analysez Votre Contenu

Une fois que vous avez confirmé que vous êtes shadowban, commencez par analyser votre contenu. Si vous trouvez des vidéos qui violent les directives communautaires :

Le contenu inclut de la musique sous copyright.

La vidéo utilise des extraits d’autres créateurs.

La vidéo utilise des hashtags interdits (bloqués par TikTok en raison de contenu inapproprié).

Ces vidéos doivent être cachées à la vue du public, ainsi que toutes vidéos de basse qualité. Mais en aucun cas, vous ne devez les supprimer, car cela pourrait aggraver la situation.

Faites une Pause avec Votre Compte

Évitez toute activité sur votre page pendant au moins deux jours. Arrêtez de publier du nouveau contenu, de visionner des vidéos dans votre flux, de liker et de commenter. Si le shadowban n’a pas été causé par des violations graves, parfois une "pause" suffit pour lever la restriction.

Maintenez une Activité de Qualité

Après la pause, commencez à publier du contenu de haute qualité. Surveillez toujours la qualité et le message de vos vidéos. Participez aux tendances en utilisant des audios viraux pour augmenter votre visibilité. La plateforme doit voir que vous êtes activement engagé sans enfreindre aucune règle.

Si vous pensez que les vidéos que vous avez cachées ne sont pas la cause du shadowban et que vous souhaitez les rendre à nouveau publiques, essayez de les publier d’abord sur un compte "de secours". Si elles apparaissent dans les résultats de recherche et ne sont pas bloquées, vous pouvez essayer de les republier sur votre page principale.

Prévenir un Shadowban

Pour éviter un shadowban, suivez quelques règles simples :

1. Respectez les Directives de TikTok

Cela peut sembler évident, mais beaucoup l’ignorent. Ne publiez rien qui viole les règles communautaires : pas de violence, spam ou contenu provocateur. Même une petite infraction pourrait causer des problèmes.

2. Créez du Contenu de Qualité

TikTok aime et promeut les vidéos originales et de haute qualité. Les visuels médiocres ou le contenu ennuyeux ne fonctionneront pas bien. Utilisez un bon éclairage, planifiez vos idées et ne copiez pas ouvertement les autres. Plus votre contenu est unique et soigné, plus vous aurez de succès.

3. Utilisez des Proxies et des Navigateurs Anti-Detect

Si vous gérez plusieurs comptes (oui, je parle de multi-comptes), vous ne pouvez pas le faire sans outils "magiques". Utilisez un navigateur anti-detect comme Undetectable.io pour créer des profils distincts avec des paramètres uniques pour chaque compte. N’oubliez pas les proxies (par exemple, proxies résidentiels de qualité aux États-Unis) : utilisez une adresse IP unique pour chaque compte TikTok et évitez les soupçons.

4. Optimisez Vos Stratégies de Promotion

Utilisez des hashtags populaires, mais uniquement ceux pertinents pour votre contenu. Participez aux tendances, répondez aux commentaires : les algorithmes de TikTok adorent ça. Et surtout, maintenez l’intérêt des spectateurs aussi longtemps que possible. La rétention de l’audience montre à la plateforme que les gens apprécient votre contenu, et cela évitera certainement de vous bloquer.

Stratégies de Promotion Efficaces

Dans cette section, je décrirai brièvement les étapes pour une promotion plus active sur TikTok. Si vous voulez approfondir le sujet, consultez ceci.

Créer du Contenu Original : TikTok valorise la créativité, alors essayez de créer des vidéos uniques qui se démarquent.

TikTok valorise la créativité, alors essayez de créer des vidéos uniques qui se démarquent. Engager Votre Audience : Interagissez avec vos abonnés via des commentaires, des réponses ou des diffusions en direct. Plus l’interaction est forte, meilleures sont vos chances d’apparaître dans les recommandations.

Interagissez avec vos abonnés via des commentaires, des réponses ou des diffusions en direct. Plus l’interaction est forte, meilleures sont vos chances d’apparaître dans les recommandations. Utiliser les Tendances : Restez à l’écoute des audios, hashtags et défis populaires. Ils aident à augmenter la portée.

Restez à l’écoute des audios, hashtags et défis populaires. Ils aident à augmenter la portée. Gestion de Multi-Comptes : Divisez votre audience par centres d’intérêt. Par exemple, dédiez un compte au divertissement et un autre au contenu éducatif. Cela vous permet de tester différentes stratégies et d’améliorer l’efficacité.

En Conclusion

Un shadowban sur TikTok est un problème temporaire, mais il peut affecter considérablement la croissance et le développement de votre compte. Pour éviter les restrictions, il est crucial de respecter les directives communautaires, d’analyser votre contenu et d’améliorer sa qualité.

Si vous gérez plusieurs comptes, l’utilisation de navigateurs anti-detect et de proxies est essentielle pour une promotion réussie. Maintenant que vous savez comment identifier un shadowban et en sortir, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Bonne chance !