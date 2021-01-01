Parceiros
Seleção de produtos para uso com navegadores anti-detecção
Appolo proxy
Apollo fornece o melhor provedor de internet do mundo com proxy IP estático de largura de banda real. Abrange mais de 200 regiões, expande novos recursos em 3 horas, suporta HTTP(S)/SOCKS5, suporta configuração UDP/TCP/DNS. Suporte para Amazon, TK Store, Shopee e-commerce, TG, FB...
MyLead
Rede CPA global multivertical Rede de afiliados em constante crescimento com mais de 3000 ofertas em categorias como namoro, jogos de azar, nutrição, finanças. Melhor rede de afiliados no comércio eletrônico e criptomoedas em 2021 de acordo com a Affbank.
ADxAD
ADxAD - é uma rede de publicidade para editores e anunciantes. Tráfego de alta qualidade. Interface fácil de usar e intuitiva. Altas taxas, moderação instantânea de campanhas publicitárias. Suporte rápido em inglês, chinês, espanhol, russo, ucraniano.