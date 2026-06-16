В этом гайде мы разберем, как с помощью десктопного приложения Codex (от разработчиков ChatGPT), MCP-сервера (Model Context Protocol) и антидетект-браузера Undetectable настроить абсолютно автоматический постинг в Instagram. Нейросеть сама откроет нужный профиль, зайдет в соцсеть, загрузит картинку, напишет текст и нажмет кнопку «Опубликовать».
Пошаговый гайд: настраиваем автоматизацию с нуля
Эта схема автоматизации доступна даже на бесплатной версии браузера Undetectable! Главное — иметь подписку на OpenAI.
Шаг 1. Подготовьте базу и контент
Для начала нам нужно собрать наш стек:
1.Скачайте антидетект-браузера Undetectable (автоматизация доступна даже на бесплатной версии). 2.Установите среду Node.js на ваш компьютер (это необходимо для корректной работы скриптов).
Важный нюанс: ИИ — отличный исполнитель, но файлы ему нужно подготовить заранее. Создайте на компьютере папку, куда вы положите готовые картинки для постов и документ с текстами. В промптах нам нужно будет указывать точный путь до этих файлов.
Как узнать путь до файла?
- На Windows: Зажмите клавишу Shift и кликните по файлу правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите «Копировать как путь» (Copy as path). Учтите: при вставке пути в промпт кавычки по краям лучше убрать.
- На macOS: Кликните по файлу правой кнопкой мыши, затем зажмите клавишу Option (Alt). Пункт «Скопировать» изменится на «Скопировать путь до [имя файла]» (Copy [File] as Pathname). Нажмите на него.
Шаг 2. Запустите Codex
Скачайте десктопное приложение Codex с официального сайта и авторизуйтесь (напоминаем про необходимость активной подписки OpenAI).
Шаг 3. Подключите MCP-сервер
Теперь нам нужно подружить нейросеть с браузером, чтобы она могла им управлять. Для этого откройте новый чат в Codex и попросите ИИ подключить MCP-сервер.
Просто отправьте нейросети следующий промпт и прикрепите фрагмент кода:
«Подключи вот этот MCP-сервер:»
ИИ всё поймет и сделает сам. После того как он отчитается об успешном добавлении, перезапустите Codex и откройте браузер Undetectable, чтобы изменения вступили в силу и автоматизация работала корректно.
Подробнее как подключить MCP-сервер к другим моделям можете глянуть в GitHub или NPM.
Автоматизации инстаграм постинга
Когда техническая часть готова, начинается самое интересное — написание алгоритма (промпта) для ИИ. Чтобы показать, как работает логика нейросети, мы разделили этот процесс на два этапа.
Этап 1: Пробный запуск
Для первого теста мы создали новый чат в Codex и попросили его открыть заранее настроенный профиль в антидетекте, зайти в Instagram и сделать пост. Мы прописали алгоритм так, будто объясняем задачу живому человеку: «найди кнопку с плюсиком», «нажми Next» и так далее.
Вот как выглядел наш первый промпт:
Undetectable browser 1.Start the profile named "INSTA" using the start_profile tool
2.Wait 3 seconds for the browser to fully load
3.Navigate to https://www.instagram.com
4.Wait 3 seconds for the page to load
5.Look for the "+" (Create) icon and click it
6.A menu will appear — click "Post" from the menu options
7.Wait for the upload dialog to appear
8.Click the button "Select from computer"
9.A system file picker window will open
10.In the file picker, type or paste the full path:
(путь до файла)
Then press Enter to confirm
11.Wait for the image to upload and appear in preview
12.Click the "Next" button (top right of the dialog) — this moves to crop/filter step
13.Click "Next" again — this moves to the caption step
14.Click on the caption text field
15.Type exactly the following text: (текст поста)
16.Click the "Share" button (top right)
17.Wait for the confirmation that the post was published
18.Take a screenshot to confirm success
Important: If the Instagram UI has been updated and buttons or menu items have different names or positions, adapt accordingly and proceed with the closest matching option to complete the task.
Результат: Это сработало! Пост был опубликован. Но процесс занял много времени. ИИ совершал лишние движения, пытался визуально найти нужные кнопки и имитировал человеческий путь клик за кликом. Нам нужно было быстрее.
Этап 2: ИИ оптимизирует сам себя
После успешного, но медленного выполнения задачи, мы попросили нейросеть проанализировать свои действия и написать новый оптимизированный промпт для самой себя. Задача была простой — учесть все ошибки пробного запуска и сделать автоматизацию максимально быстрой и безотказной.
Далее, получившийся промпт мы использовали в новом чате Codex. Как итог — автоматизация прошла гладко и без заминок.
Вот финальный, оптимизированный промпт, который вы можете использовать прямо сейчас (не забудьте подставить свои пути к файлам и нужный текст):
Start the Undetectable profile named Social UDT
Wait 3 seconds after profile start.
Connect to the profile’s returned websocket_link.
Open Instagram directly at:
https://www.instagram.com/create/select/
Wait 3 seconds for the create upload page.
If the Select from computer button is visible, click it and set this file in the chooser:
(Путь до файла картинки)
If a file input is already present, set the same file directly on input[type="file"].
Wait up to 45 seconds for Instagram to finish upload/navigation.
Do not wait for Next buttons. The observed successful flow goes directly to:
https://www.instagram.com/create/details/
On the details page, fill the visible textarea:
textarea[aria-label="Write a caption…"]
with exactly:
(текст поста)
Find the enabled button whose exact visible text is Share.
Trigger the Share button directly with a full pointer/mouse/click event sequence on that button.
Wait up to 90 seconds for Instagram to leave /create/details/ and return to Instagram home or another non-create page.
Open:
https://www.instagram.com/undetectablebrowser/
Wait 5 seconds.
Take a screenshot confirming the newest grid item appears at the top-left of the profile grid.
Итог
Связка MCP, Codex и Undetectable полностью меняет правила игры в SMM и арбитраже. Вы не просто автоматизируете клики — вы передаете ИИ логику управления профилями.
Попробуйте настроить свой первый авто-пост уже сегодня!