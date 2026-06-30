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Cloakerly - обзор клоакинг сервиса

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Cloakerly: Платформа для фильтрации трафика и защиты рекламных кампаний на базе ИИ

О компании Cloakerly

Cloakerly — это облачная платформа для фильтрации трафика, которая помогает рекламодателям повышать качество трафика и защищать маркетинговые кампании от нежелательных посетителей.

Используя передовые технологии искусственного интеллекта, платформа анализирует каждый клик в режиме реального времени, выявляя ботов, краулеров, VPN, прокси-сервисы и другие источники низкокачественного трафика.

Ключевые возможности

  • Интеллектуальная фильтрация трафика

Cloakerly объединяет технологии искусственного интеллекта, цифрового отпечатка устройства (device fingerprinting) и анализа IP-данных для точного обнаружения и фильтрации подозрительного трафика.

  • Аналитика в режиме реального времени

Отслеживайте активность посетителей, качество трафика и эффективность рекламных кампаний через удобную панель управления с подробной статистикой и отчетами.

  • Простая интеграция

Платформа быстро интегрируется с веб-сайтами, лендингами и рекламными кампаниями без необходимости сложной настройки.

Почему выбирают Cloakerly?

Современным рекламодателям необходимы надежные инструменты для контроля качества трафика и принятия решений на основе точных данных.

Cloakerly помогает сократить неэффективные рекламные расходы, получить более глубокое понимание поведения пользователей и повысить общую эффективность маркетинговых кампаний.

Благодаря масштабируемой облачной инфраструктуре и передовым технологиям анализа трафика, Cloakerly пользуется доверием арбитражников, медиабайеров, рекламных агентств и команд performance-маркетинга по всему миру.

Узнайте больше на сайте Cloakerly.com.