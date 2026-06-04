Fire-Accs - обзор магазина аккаунтов

Рынок готовых аккаунтов для социальных сетей растёт вместе со спросом на мультиаккаунтинг, арбитраж трафика, SMM-продвижение и автоматизацию.

Специалистам, которым нужны десятки или сотни профилей, важен надёжный источник с широким ассортиментом и быстрой выдачей товара.

Один из таких источников — Fire-Accs.biz.

В этом обзоре разберём, что представляет собой магазин, какие платформы и форматы аккаунтов здесь доступны, как устроен процесс покупки и кому сервис подойдёт больше всего.

Что такое Fire-Accs.biz

Fire-Accs.biz — это специализированный онлайн-магазин цифровых продуктов, ориентированный на покупку готовых аккаунтов для социальных сетей, мессенджеров, почтовых сервисов, стриминговых платформ и ИИ-инструментов.

Магазин работает в формате автоматической выдачи: после оплаты покупатель сразу получает доступ к данным без ожидания ручной обработки заявки.

Сайт ориентирован на русскоязычную аудиторию, однако доступна и английская версия. Интерфейс простой: каталог разбит по платформам, внутри каждой категории — подкатегории по типу аккаунтов.

Поиск и фильтрация помогают быстро найти нужный формат.

Ассортимент: какие аккаунты можно купить

Каталог fire-accs.biz/categories охватывает более 40 категорий — один из наиболее широких ассортиментов среди магазинов подобного профиля.

Социальные сети и мессенджеры

Основу каталога составляют аккаунты для крупнейших платформ:

Twitter/X — автореги, аккаунты с возрастом, с подписчиками, ручная регистрация, NFT-аккаунты с auth_token и 2FA.

Instagram — автореги, возрастные, с подписчиками, ручная регистрация.

Facebook — автореги, возрастные, специально для рекламы (Facebook Ads), ручная регистрация.

Telegram — TDATA/Portable-версии, Session+JSON, каналы и группы, аккаунты с привязанной почтой.

TikTok — автореги, возрастные, с подписчиками, для рекламы (TikTok Ads).

Discord — автореги, возрастные аккаунты с token и 2FA.

VK (ВКонтакте) — автореги, возрастные, с друзьями, ретрив, спамблок.

LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, Threads, Twitch, Kick — отдельными категориями.

Почтовые сервисы

Отдельный блок посвящён почтовым аккаунтам — они нужны как самостоятельный продукт или как инструмент для регистрации других аккаунтов:

Google / Gmail — автореги, возрастные (в том числе Europe IP), для рекламы (Google Ads).

Microsoft / Hotmail / Outlook.

Proton Mail, GMX, Mail.com, AOL, Rambler, Mail.ru, Yahoo, Яндекс.

Редкий для таких магазинов блок — аккаунты для ИИ-инструментов: ChatGPT, Deepseek, Midjourney, Gemini, Grok, Leonardo.

Актуально для специалистов, работающих с несколькими аккаунтами ИИ-сервисов для обхода лимитов или тестирования промптов.

Другие категории

OLX — аккаунты для нескольких стран: UA, KZ, RO, UZ, BG, PL, PT.

Steam, YouTube, Spotify — игровые и стриминговые платформы.

Apple ID, GitHub, Line.

Сайты знакомств: Badoo, Tinder, Mamba, Tabor.

Прокси — отдельная категория для тех, кто строит инфраструктуру под мультиаккаунтинг.

Сервисы накрутки, ключи, маркетплейс, серверы, разные услуги.

Форматы аккаунтов: что важно знать

В каждой категории аккаунты делятся по нескольким параметрам. Разобраться в них важно для правильного выбора под конкретную задачу.

По способу регистрации

Автореги (softreg) — аккаунты, зарегистрированные автоматически с помощью скриптов. Дешевле, подходят для массовых задач, требуют прогрева перед активным использованием.

Ручная регистрация — профили, созданные вручную. Дороже, но выглядят естественнее и реже вызывают подозрения у платформ.

По возрасту

Возраст аккаунта — один из ключевых факторов доверия со стороны платформы.

Fire-Accs.biz предлагает аккаунты разных годов регистрации: от свежих до профилей 2020–2023 годов.

Это особенно важно для Facebook Ads и Google Ads, где старые аккаунты имеют более высокий траст.

По наличию верификации

Подтверждены по SMS.

Подтверждены по почте (с доступом к почте или без).

С привязанным 2FA.

С auth_token — для прямого использования в инструментах автоматизации без повторного входа.

По наполненности профиля

Пустые — только что зарегистрированные, без активности.

Частично заполненные — с аватаром, базовой информацией.

С подписчиками или друзьями — для задач, где нужна социальная активность.

По ГЕО

Для многих задач важно ГЕО регистрации аккаунта — оно должно совпадать с ГЕО используемого прокси.

Fire-Accs.biz предлагает аккаунты с разными ГЕО: EU, US, UA, Asia и другие в зависимости от категории.

Хиты продаж

Среди наиболее популярных позиций в магазине — аккаунты Twitter/X разных годов с auth_token и 2FA. Это объясняется высоким спросом со стороны Web3-сообщества и арбитражников. Также стабильно пользуются спросом:

Old TikTok 2022 года с подтверждённой почтой — более 10 000 штук в наличии.

Gmail с Europe IP — возрастные аккаунты 2023–2024 годов для использования в топ-сервисах.

Discord с 2FA и token — популярны для Web3 и крипто-активностей.

Instagram-автореги с cookie — подходят для массфоловинга и масслайкинга.

Firstmail — дешёвые почтовые аккаунты для регистрации на сторонних сервисах.

Оплата и процесс покупки

Процесс покупки занимает несколько минут:

Выберите категорию и нужный товар в каталоге. Укажите email, количество аккаунтов и метод оплаты. При наличии — введите промокод. Оплатите заказ. Получите данные аккаунтов автоматически на email или в личном кабинете.

Доступные способы оплаты

Криптовалюта через Plisio.

USDT (TRC20).

Lava — банковская карта, СБП, баланс Lava.

Капиталист.

Набор платёжных методов ориентирован на аудиторию из СНГ и тех, кто работает с криптовалютой.

Дополнительные возможности сайта

Блог

На сайте есть активный блог с практическими статьями по темам, актуальным для целевой аудитории: настройка White Page для Facebook/Google/TikTok, типичные ошибки при выборе прокси, технические ошибки в арбитраже.

Материалы полезны как новичкам, так и опытным специалистам.

Партнёрская программа

Магазин предлагает партнёрскую программу — партнёры получают процент с продаж по реферальной ссылке.

Это позволяет монетизировать аудиторию, если вы ведёте Telegram-канал, YouTube или блог на тему арбитража, SMM или автоматизации.

Поставщикам и рекламодателям

Для тех, кто производит аккаунты, на сайте есть страница «Стать поставщиком».

Рекламодателям доступно размещение баннеров внутри магазина — учитывая тематику площадки, это актуально для сервисов антидетект-браузеров и прокси-провайдеров.

Кому подходит Fire-Accs.biz

Магазин ориентирован на профессиональных пользователей. Вот кому он подойдет больше всего:

Арбитражники трафика — для запуска рекламных кампаний в Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads через несколько кабинетов.

SMM-специалисты и агентства — для управления аккаунтами клиентов и продвижения.

Web3 и крипто-участники — для дропхантинга, выполнения активностей в Discord, Twitter/X, Telegram.

Команды по автоматизации — для построения инфраструктуры с большим количеством аккаунтов.

Веб-скраперы — для ротации аккаунтов при сборе данных.

E-commerce специалисты — для работы с маркетплейсами и тестирования воронок.

Мультиаккаунтинг и автоматизация: контекст использования

Аккаунты из магазина — первый элемент инфраструктуры для мультиаккаунтинга. Но сами по себе они не работают без правильного окружения.

Что нужно для стабильной работы

Антидетект-браузер — создаёт изолированные профили с уникальными цифровыми отпечатками для каждого аккаунта. Популярные решения: Undetectable, Dolphin Anty, Afina, Multilogin.

Прокси — каждый аккаунт должен работать через отдельный IP, совпадающий с ГЕО регистрации. Fire-Accs.biz предлагает прокси как отдельную категорию в каталоге.

Аккаунты — готовые профили с нужными параметрами под конкретную платформу и задачу.

Автоматизация на базе купленных аккаунтов

После настройки инфраструктуры аккаунты используются в автоматизированных сценариях: прогрев естественным поведением, массовые публикации, аутрич, сбор данных, запуск рекламных кампаний по расписанию.

Наличие auth_token в ряде продуктов Fire-Accs.biz — прямой сигнал для специалистов по автоматизации: такие аккаунты подключаются к инструментам без повторного ручного входа.

Итог

Fire-Accs.biz — зрелый магазин с широким каталогом, охватывающим большинство актуальных платформ и форматов аккаунтов.

Автоматическая выдача, разнообразие платёжных методов, детальная классификация товаров и наличие прокси делают его удобным инструментом для специалистов в сфере мультиаккаунтинга, арбитража, SMM и автоматизации.

Если вы ищете готовые аккаунты с прозрачными характеристиками и быстрой выдачей — fire-accs.biz стоит занести в закладки как рабочий инструмент.