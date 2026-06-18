LokiProxy — обзор прокси-сервиса
Лучший провайдер резидентных прокси в 2026 году — LokiProxy
LokiProxy — это глобальный провайдер резидентных прокси, предлагающий более 35 миллионов реальных IP-адресов в более чем 190 странах и регионах.
Независимо от того, используете ли вы прокси для управления интернет-магазинами, работы с аккаунтами в социальных сетях или автоматизации задач, LokiProxy обеспечивает высокий уровень успешных подключений — до 99,9% — и отклик на уровне миллисекунд.
Платформа предлагает пять основных типов прокси:
Ротационные резидентные прокси:
Стоимость начинается от $0.48/GB. Поддерживают автоматическую ротацию IP и идеально подходят для веб-скрейпинга, сбора данных и других задач, требующих частой смены IP-адресов.
От $1.3/GB. Основаны на реальных мобильных сетях, поддерживают высокую параллельность запросов и охватывают настоящие сети 3G/4G/5G, обеспечивая высокий уровень успешных подключений.
Статические резидентные прокси:
Доступны от $1.99 для новых пользователей. Обеспечивают стабильные и «чистые» IP-адреса, идеально подходят для длительных сессий, таких как работа с соцсетями или интернет-магазинами.
От $58/день, с возможностью тестирования от $12/час. Разработаны для пользователей с высоким трафиком, не имеют ограничений по объему данных и поддерживают настройку по странам, что делает их отличным выбором для длительных стабильных соединений.
От $0.02/IP. Поддерживают точный геотаргетинг на уровне страны, региона и города. Предоставляют безлимитный трафик на IP и гибкий доступ через клиентские инструменты, что делает их подходящими для задач с высокой точностью геолокации.
С точки зрения стоимости LokiProxy обычно примерно на 30% дешевле среднего по рынку, обеспечивая оптимальный баланс между ценой и производительностью.
Почему стоит выбрать LokiProxy?
- Доступен бесплатный тест
- Гибкая перепродажа через систему CDKey
- Более 35 млн реальных резидентных IP
- Таргетинг по стране, региону и ASN
- Чистота IP до 99,8%
- Неограниченное количество одновременных сессий
- Стабильные соединения с откликом менее 0,5 секунды
Благодаря высококачественным IP-ресурсам, стабильному соединению и конкурентоспособным ценам, LokiProxy помогает пользователям эффективно работать в сложных и динамичных сетевых условиях.
Для бизнеса с высокими требованиями к сетевой инфраструктуре правильный выбор прокси-сервиса напрямую влияет на результат — и LokiProxy является решением, которое стоит рассмотреть в первую очередь благодаря своей производительности и надежности.