LokiProxy — обзор прокси-сервиса

Лучший провайдер резидентных прокси в 2026 году — LokiProxy

LokiProxy — это глобальный провайдер резидентных прокси, предлагающий более 35 миллионов реальных IP-адресов в более чем 190 странах и регионах.

Независимо от того, используете ли вы прокси для управления интернет-магазинами, работы с аккаунтами в социальных сетях или автоматизации задач, LokiProxy обеспечивает высокий уровень успешных подключений — до 99,9% — и отклик на уровне миллисекунд.

Платформа предлагает пять основных типов прокси:

Ротационные резидентные прокси:

Стоимость начинается от $0.48/GB. Поддерживают автоматическую ротацию IP и идеально подходят для веб-скрейпинга, сбора данных и других задач, требующих частой смены IP-адресов.

Мобильные прокси:

От $1.3/GB. Основаны на реальных мобильных сетях, поддерживают высокую параллельность запросов и охватывают настоящие сети 3G/4G/5G, обеспечивая высокий уровень успешных подключений.

Статические резидентные прокси:

Доступны от $1.99 для новых пользователей. Обеспечивают стабильные и «чистые» IP-адреса, идеально подходят для длительных сессий, таких как работа с соцсетями или интернет-магазинами.

Безлимитные прокси:

От $58/день, с возможностью тестирования от $12/час. Разработаны для пользователей с высоким трафиком, не имеют ограничений по объему данных и поддерживают настройку по странам, что делает их отличным выбором для длительных стабильных соединений.

Краткосрочные IP-пакеты:

От $0.02/IP. Поддерживают точный геотаргетинг на уровне страны, региона и города. Предоставляют безлимитный трафик на IP и гибкий доступ через клиентские инструменты, что делает их подходящими для задач с высокой точностью геолокации.

С точки зрения стоимости LokiProxy обычно примерно на 30% дешевле среднего по рынку, обеспечивая оптимальный баланс между ценой и производительностью.

Почему стоит выбрать LokiProxy?

Доступен бесплатный тест

Гибкая перепродажа через систему CDKey

Более 35 млн реальных резидентных IP

Таргетинг по стране, региону и ASN

Чистота IP до 99,8%

Неограниченное количество одновременных сессий

Стабильные соединения с откликом менее 0,5 секунды

Благодаря высококачественным IP-ресурсам, стабильному соединению и конкурентоспособным ценам, LokiProxy помогает пользователям эффективно работать в сложных и динамичных сетевых условиях.

Для бизнеса с высокими требованиями к сетевой инфраструктуре правильный выбор прокси-сервиса напрямую влияет на результат — и LokiProxy является решением, которое стоит рассмотреть в первую очередь благодаря своей производительности и надежности.