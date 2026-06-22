MyBid - обзор платформы рекламной сети

Сегодня существует множество рекламных сетей. Но не все из них предлагают гибкие условия и высококачественный трафик одновременно.

MyBid — рекламная сеть, перешедшая от полностью управляемой модели к гибридной, что позволяет работать с сервисом клиентам с разным уровнем подготовки.

Что представляет собой MyBid

MyBid — это рекламная сеть, работающая с 2020 года. Изначально MyBid предлагала только полностью управляемый сервис: специалисты сети настраивали кампании, используя базы знаний о трафике. С 2024 года сеть запустила self-service режим. Пользователи выбирают:

Fully Managed — кампании ведут медиабаеры сети.

Self serve — рекламодатель сам создает и оптимизирует кампании через личный кабинет.

Такой подход делает сеть подходящей как для начинающих, так и для опытных специалистов.

Основные форматы рекламы

MyBid поддерживает несколько типов объявлений. Каждый формат решает свои задачи и подходит для определенных вертикалей.

Классический формат. Реклама приходит в виде системного уведомления (требуется подписка). Эффективен для утилит, дейтинга, финансов и других массовых вертикалей.

In-Page Push

Баннер, стилизованный под push-уведомление, который показывается на странице сайта и не требует подписки. Один из самых востребованных форматов сети благодаря высокому вовлечению.

Popunder

Реклама открывается на новой вкладке позади активного окна. Формат знаком арбитражникам и подходит для массовой аудитории.

Видеореклама

Короткие видеоролики, проигрывающиеся до основного контента. Позволяют наглядно продемонстрировать продукт.

Баннеры

Классическая медийная реклама на партнерских сайтах.

Telegram Mini Apps

Современный формат. Реклама интегрируется в мини-приложения внутри Telegram. Аудитория мессенджера высоко вовлечена. Конверсии значительно превосходят традиционные дисплейные объявления.

Режимы работы с платформой

Главное отличие MyBid от многих других сетей — наличие двух полноценных режимов.

Fully managed режим

Подходит тем, кто не хочет вникать в настройки. После регистрации с клиентом связывается менеджер, который определяет стратегию, подбирает форматы и источники (используя списки качественных/неэффективных площадок).

Все изменения по кампании вносит менеджер. Клиент может только приостановить или возобновить показы. Это компромисс между удобством и скоростью реакции.

Self serve режим

Для рекламодателей, предпочитающих максимальную самостоятельность. В личном кабинете доступны все инструменты: создание кампаний, управление ставками, таргетинги, бюджеты, черные и белые списки источников.

Возможности для паблишеров

MyBid позволяет монетизировать трафик владельцам сайтов и приложений. Для заработка нужно зарегистрироваться как паблишер, получить код и установить его на страницы.

Платформа проверяет качество площадок и начинает показы рекламы. Выплаты регулярные и удобными способами.

Сбор push-подписок как дополнительный доход

Для рекламодателей доступен эффективный способ дополнительного заработка — сбор push-подписок с лендингов.

Даже если посетитель не совершил целевое действие, он может подписаться на уведомления. Это приносит владельцу лендинга пассивный доход, повышая окупаемость рекламных кампаний.

Реферальная программа

MyBid стимулирует партнеров привлекать новых клиентов. Рекламодатель, пригласивший другого рекламодателя, получает процент от его расходов.

Преимущества и особенности

Плюсы MyBid:

Возможность выбора между полностью управляемым и самостоятельным режимами.

Отсутствие скрытых комиссий за ведение кампаний персональными менеджерами.

Широкий выбор рекламных форматов — от стандартных пушей до инновационных TMA.

Интуитивно понятный интерфейс и круглосуточная служба поддержки.

Разнообразие способов заработка: рекламодатель, паблишер или реферал.

Что стоит учесть (ограничения):

В режиме Fully Managed внесение изменений зависит от менеджера и может потребовать времени.

Трафик сети имеет выраженную ориентацию на ряд вертикалей (часть форматов не подходит для очень строгих брендовых требований).

Для прямого общения с персональным менеджером необходимо владеть английским или русским языком.

Вывод

MyBid — это рекламная сеть, успешно перешедшая к гибридному подходу. Она оптимальна как для новичков, так и для опытных медиабайеров, привыкших к полному контролю.

Наличие формата Telegram Mini Apps, опция сбора push-подписок и реферальная программа делают платформу многофункциональной.