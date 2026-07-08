ThunderProxy - обзор прокси сервиса

ThunderProxy — прокси-сервис для пользователей антидетект-браузеров

Работа с несколькими браузерными профилями в антидетект-браузере даёт результат только тогда, когда у каждого профиля чистая и стабильная сетевая идентичность.

ThunderProxy — прокси-провайдер, который естественно сочетается с Undetectable browser: назначайте выделенный статический ISP-прокси каждому долгосрочному профилю или направляйте объёмные задачи через ротируемые residential-прокси, когда нужен географический охват без расходования фиксированных IP.

Платформа предлагает 30M+ этично собранных IP, время отклика менее секунды и аптайм 99,9% в 155+ странах.

Три типа прокси: residential, datacenter и статические ISP — покрывают задачи от ведения аккаунтов до крупномасштабного сбора данных. Оплата картой или 100+ криптовалютами.

Почему ThunderProxy подходит пользователям Undetectable browser

Антидетект-софт изолирует отпечатки — canvas, WebGL, шрифты, часовой пояс и параметры устройства. Прокси отвечают за сетевой слой: IP-адрес, ASN и гео-согласованность. Площадки связывают аккаунты, когда эти уровни не совпадают.

Правило: один профиль Undetectable → один статический ISP IP для аккаунтов, которые вы ведёте неделями или месяцами. Ротируемые residential — когда площадка агрессивно детектит ботов или нужны короткоживущие сессии.

Типы прокси

1. Статические ISP-прокси — основной выбор для антидетект-профилей

Статические ISP-прокси дают выделенный IPv4-адрес, выданный реальным интернет-провайдером. IP не ротируется, продление аренды неограничено — адрес остаётся вашим на весь срок проекта.

Это лучший вариант для пользователей Undetectable browser, которые ведут рекламные аккаунты, профили продавцов на маркетплейсах, партнёрские кабинеты или любые сценарии, где внезапная смена IP вызывает проверку безопасности.

Каждый браузерный профиль получает собственный ISP-адрес; вместе с изоляцией отпечатков в Undetectable вы получаете полное разделение идентичности на уровне устройства и сети.

От $1,79/IP.

2. Residential-прокси — ротация и sticky-сессии

Residential-прокси используют IP реальных устройств в сетях провайдеров. Сайты воспринимают их как обычных посетителей — полезно при жёсткой антибот-защите.

Пул охватывает 130+ стран в режимах ротации (новый IP на каждый запрос) и sticky (удержание одного IP на сессию). Ротируйте, чтобы распределять нагрузку по целям; используйте sticky, когда нужна непрерывность входа в одном профиле Undetectable.

От $1,72/ГБ.

3. Datacenter-прокси — скорость и объём

Datacenter-прокси работают на высокопропускных серверах. Немного уступают в «домашнем» доверии, но дают максимальную пропускную способность по минимальной цене ($0,75/ГБ).

Безлимитные одновременные потоки подходят для массового скрапинга, опроса API и нагрузочного тестирования — обычно вне браузера или на площадках со слабым фингерпринтингом.

География: 155+ стран, таргетинг до уровня города

Несовпадение гео — частая причина банов. Рекламный аккаунт, зарегистрированный в Германии, не должен заходить с IP другого континента.

Residential-пул ThunderProxy поддерживает таргетинг по стране, региону и городу в 155+ странах, 500+ регионах и 2500+ городах. Крупнейшие пулы:

США — 5,2M+ IP

Бразилия — 1,9M+ IP

Великобритания — 1,1M+ IP

Канада — 520K+ IP

Германия — 310K+ IP

Франция — 180K+ IP

Статические ISP и datacenter-прокси покрывают сфокусированный набор востребованных локаций — сверяйте страну прокси с часовым поясом и локалью каждого профиля Undetectable.

Ключевые характеристики

30M+ IP — низкое повторное использование адресов на одной цели; длительные кампании без выгорания чистых IP.

Среднее время отклика 0,5 с — браузерные профили и скрипты автоматизации остаются отзывчивыми.

Аптайм 99,9% — запланированные задачи и постоянные сессии аккаунтов не обрываются ночью.

Безлимитные потоки (datacenter) — без искусственных лимитов на одновременные соединения.

Протоколы: HTTP, HTTPS и SOCKS5. Авторизация: username:password или IP allowlist — оба варианта работают в настройках прокси каждого профиля Undetectable.

Тарифы

Скидки при больших объёмах. Без скрытых платежей за сессии или потоки. Mastercard, Visa, Bitcoin, Binance и 100+ других криптовалют.

Банковская карта не требуется для старта.

Бесплатный триал: 256 МБ — достаточно, чтобы проверить гео-точность, задержку и совместимость с Undetectable до оплаты.

Скидка для пользователей Undetectable: промокод UNDETECTABLE50 при оплате — скидка 50%.

Сценарии использования с Undetectable browser

Медиабайеры и арбитражники — один статический ISP IP + один отпечаток Undetectable на рекламный аккаунт; защита от связывания на уровне площадки.

— один статический ISP IP + один отпечаток Undetectable на рекламный аккаунт; защита от связывания на уровне площадки. E-commerce и продавцы на маркетплейсах — стабильные ISP-адреса для профилей продавцов и ротируемые residential в других профилях для мониторинга цен конкурентов.

— стабильные ISP-адреса для профилей продавцов и ротируемые residential в других профилях для мониторинга цен конкурентов. SMM-специалисты — несколько брендовых аккаунтов; в каждом профиле Undetectable изолированы cookies, хранилище и прокси.

— несколько брендовых аккаунтов; в каждом профиле Undetectable изолированы cookies, хранилище и прокси. SEO-специалисты — проверка локальной выдачи в 2500+ городах без искажений из-за неверного гео-прокси.

— проверка локальной выдачи в 2500+ городах без искажений из-за неверного гео-прокси. Команды сбора данных — datacenter для объёма; residential для сайтов с агрессивной антибот-защитой.

— datacenter для объёма; residential для сайтов с агрессивной антибот-защитой. Brand protection — сканирование маркетплейсов в разных странах на предмет контрафакта.

Как подключить ThunderProxy к Undetectable browser

Зарегистрируйтесь на thunderproxy.com (email/пароль или Google). Карта не нужна. Активируйте бесплатный триал 256 МБ или пополните баланс картой или криптой. Пользователи Undetectable могут применить промокод UNDETECTABLE50 для скидки 50%. В дашборде ThunderProxy создайте прокси — выберите статический ISP или residential, укажите страну/город, скопируйте хост, порт, логин и пароль. В Undetectable откройте браузерный профиль → настройки Прокси → вставьте данные (HTTP, HTTPS или SOCKS5). Запустите профиль и убедитесь, что IP совпадает с целевым гео перед входом в чувствительные аккаунты.

Дашборд ThunderProxy показывает трафик в реальном времени, историю подключений и гео-настройки. При проблемах доступна круглосуточная поддержка.

FAQ

Какой тип прокси лучше для мультиаккаунтинга в антидетект-браузере?

Статические ISP-прокси. Каждый профиль Undetectable получает выделенный IPv4 реального провайдера без ротации — максимально близко к обычному домашнему подключению.

Можно ли использовать ротируемые residential-прокси в Undetectable?

Да. Sticky-сессии — когда нужен один IP на весь вход; ротация — для коротких задач или агрессивных площадок, где важнее разнообразие IP, чем стабильность.

Поддерживает ли ThunderProxy SOCKS5 в антидетект-браузерах?

Да. HTTP, HTTPS и SOCKS5 с авторизацией username:password или по IP allowlist.

Есть ли бесплатный триал?

256 МБ бесплатно, без карты и обязательств — достаточно для проверки гео и интеграции с Undetectable.

Есть ли скидка для пользователей Undetectable browser?

Да. Введите промокод UNDETECTABLE50 при оплате — скидка 50%.

Итог

ThunderProxy даёт пользователям антидетект-браузеров практичный стек прокси: статические ISP для согласованности профиль ↔ IP, ротируемые residential для гибкого гео-охвата и datacenter для максимальной скорости. 30M+ IP, 155+ стран, аптайм 99,9% и субсекундный отклик дополняют слой идентичности, который начинает Undetectable browser: изоляция отпечатка на устройстве и чистая сетевая идентичность на проводе.

Попробовать ThunderProxy бесплатно — триал 256 МБ, карта не нужна.

Пользователям Undetectable browser: скидка 50% по промокоду UNDETECTABLE50.