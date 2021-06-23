在TikTok购买账户：最佳商店和建议

TikTok - 不只是一个“有跳舞青少年的平台”。如今它已成为一个全球文化现象，改变了人们对于趋势产生和内容对全球数百万人影响的看法。它成了一个地方，每个人都可以找到自己的受众群体，无论你是制作娱乐内容、教育视频或销售商品。在这里，广告和营销可以极为有效，内容创作也变得简单易用，人人可参与。

TikTok怎么赚钱？

销售商品或服务。 例如，您可以宣传您的服装店或提供摄影师服务。 广告和合作。 品牌向博主支付费用来推广他们的产品。 流量重定向。 TikTok是一个很好的平台，可以吸引观众并将它们转移至网站或其他平台。 内容变现。 如果您拥有自己的受众群体，您可以通过赞助整合来赚取收入。

为什么要购买 TikTok 账号？

你可以问自己，为什么要购买抖音账户，如果可以自己创建账户，不必费力地搜索和购买。是的，这听起来很合理，但购买现成页面的一些优势如下：

1. 快速入门

想象一下，你刚刚创建了一个账号，并开始发布视频。会发生什么呢？起初几天只有几个赞，然后关注者逐渐增加。但要让你的视频达到至少几千次观看的水平，需要时间。有时这需要几个月的努力。

拥有一个准备好的账户，你就可以跳过整个起步阶段。你已经有一批粉丝，他们能在动态中看到你的视频。就好比买现成的房屋基础，而不是自己挖掘地基。

2. Marketing and Advertising

TikTok很早就成为了一种重要的商业工具。公司利用它来吸引客户、推广产品，甚至树立形象。

例如，你在出售运动营养品。你有两个选择：从零开始推广新账户，或者购买一个已经有一千名活跃健身爱好者的账户。哪一个更有效？当然是第二个选项。这样的账户立即带来效果，你不需要花费资源去"加速"。

3. 面向特定受众的定位

如果您的业务处于特定领域，则会意识到如何重要地与目标受众接触。

假设您想要接触旅行爱好者。 从零开始困难重重：需要制作内容，等待它传达给正确的人，并祈祷TikTok的算法。

但还有另一种方式-找到已经拥有这样关注者的资料。你购买一个拥有喜欢旅行的观众群的帐户，然后开始与他们合作。一切都很简单。

4. 时间节约

时间 - 可能是最宝贵的资源。如果你启动项目或业务，迅速获得成果就显得尤为重要。

推广新账户需要持续关注：拍视频，关注趋势，回复评论。而在这里，您只需使用现成的工具，立即开始工作。

这对于从事广告或在时间敏感的行业工作的人特别有用。

5. 拥有合法历史

TikTok 喜欢“老账户”。如果账户存在时间较长，其视频更容易被推荐，而粉丝也更信任这样的个人资料。

旧账户具有活动历史，对用户来说更显得真实可靠。人们更愿意关注这样的个人资料，而不是那些“太过新鲜”的新账户。

此外，对于品牌来说也非常重要。具有活跃历史的账户有助于建立对产品或服务的信任。

购买 TikTok 帐户可能存在的风险是什么？

好的，你决定购买账号。接下来呢？这时你应该了解一些可能会遇到的潜在风险。

1. 帐号封锁

最明显的风险是封禁。 TikTok 积极打击违反其规定，购买账户是其中之一。

为什么会发生这种情况？

当一个账号突然更换所有者时，TikTok可能会注意到可疑的行为：

设备更改，IP地址或地理位置。

帐户中的异常行为，例如内容或活动的突然更改（是的，TikTok也会追踪这些）。

如果平台发现异常情况，可能会封锁帐户，而且无法恢复。因此，购买帐户时，你总是冒着失去投入资金的风险。

2. 丢失关注者

购买后，追随者可能会悄然离去。如果某些人订阅了帐号，对音乐感兴趣，习惯于特定内容风格，而你开始发布与以前风格不同的视频，他们很可能会感到不安，信任消失，因此人们将取消订阅。

问题在于，即使“活跃”的追随者，如果你不保持他们的兴趣，也可能会表现得不稳定。

3. 违反权利

这是一个严重的问题。如果账户未经允许使用他人内容，发布侵犯版权的视频，或更糟糕地涉及欺诈行为，所有这些问题都会转移到你身上。在这种情况下，你可能会面临权利所有者，他们可能会投诉甚至起诉。因此，在购买账户之前一定要检查其是否存在侵权行为。

4. 声誉问题

网络声誉很脆弱，取消文化说得好。如果账户之前曾与丑闻或其他负面事件有关，这可能会浮出水面并对你产生影响。

如果您在使用商业账户，这些问题可能会让客户望而却步。最好立即了解先前发布的内容，并评估其对您声誉可能产生的影响。

5. 不当内容

购买现有账户时，其现有内容可能与您的推广策略不符。这会导致难以将账户重新格式化以适应您的目标。

6. 安全风险

有时候账户可能会被黑客或欺诈者控制，而你可能都不会察觉。为了最大程度地减少风险，在购买后立即更改所有密码，将账户绑定到自己的电话号码是非常重要的。

7. 丢失账户访问权限

这是其中一种最不愉快的风险。存在着一些不诚实的卖家，在交易后通过TikTok的客服重新获得对账户的访问权限。他们是这样做的：

卖家声称账号被“盗取”，并提供旧数据。

TikTok 恢复了卖家的访问权限，而你却被剥夺了账号和金钱。

为了避免这种情况发生，重要的是选择那些提供交易保障的经过验证的商店和卖家。

如何判断账户是否优质？

当您计划购买TikTok帐户时，重要的是不仅仅是“粗略估计”，而是要理解您为什么付钱。帐户的质量将决定您从中能够获得多少价值。

为了避免买到"猫腻"，请根据以下标准评估账户：

1. 关注者

第一眼映入眼帘的是关注者数量。然而，不应该将数字视为主要目标。问问自己：这个账号的观众是否是你的目标受众？

订阅者数量 - 是的，这很重要，但不至于认为如果一个帐户有50,000个订阅者，那么一切自动就是完美的。订阅者可能是“死的”。如果你购买了一个拥有庞大观众群体的帐户，但却没有注意到任何活跃度（喜欢、评论、观看），那就是个危险信号。在这种情况下，数字只是一个空洞的集合。

年龄、性别和地理位置- 如果你的目标是吸引18-25岁的年轻听众，那么你的粉丝群中也最好涵盖这个年龄段。如果你卖女性化妆品，但大多数粉丝是男性，那意味着你购买的账户可能不太适合你。

为了了解订阅者是否符合你的期望，始终检查账户统计数据（如果你有商业账户，则TikTok会提供这些数据），同时查看用户的地理位置。

2. 内容

现在让我们谈谈内容。 它不仅应该很有趣，而且要符合您的兴趣和目标。 重要的是要意识到，购买的帐户可能有自己的风格和主题。 如果它们与您需要的不符合，那么使用起来会很困难。

注意观察内容发布的频率。如果最后一篇帖子是两个月前，那么值得考虑是否要购买这个账户了。TikTok是一个非常活跃的平台，如果账户被放置不用，很可能观众也离开了。

请务必检查页面上是否违反了规定使用内容。有时候账户可能声誉很好，但如果以前发布了有争议的主题或低俗幽默，这可能会影响你的未来。检查所有视频、评论和内容的整体氛围，以避免不愉快的惊喜。

3. 参与度

参与度是显示受众对内容真正感兴趣程度的指标。它包括喜欢、评论、转发和与视频的整体互动。高参与度表明订阅者不仅仅是“挂在账号上”，而是积极关注着。这意味着你将有更多成功推广的机会。

视频下的活跃讨论总是有益的。如果订阅者发表评论，这意味着内容引发了情绪，也就意味着账户是活跃的。

如何检查？比较点赞和评论数量与订阅者数量。如果账户有10万订阅者，但视频只有10个赞，很可能是机器人，或者是失去兴趣的观众。

4. 年龄和帐户历史

账户越老，在TikTok用户和算法眼中的权重就越大。但账户的年龄并不是唯一重要的因素。检查一下你的个人资料是否被封锁或收到警告。如果此前违反了平台规则，TikTok 可能会在算法中“降低”你的账户。此外，如果账户在负面讨论中被活跃地提及，比如卷入丑闻，这可能会影响你的声誉，尤其是如果你计划将其用于业务。

5. Monetization

如果账户以前已经与大品牌合作过或用于广告活动，那可能是一个好迹象，但重要的是确保你不会违反旧合同或协议。

选择购买 TikTok 账号的商店的方法

当购买TikTok账号的时候，重要的不仅是仔细选择账号本身，还要考虑要通过哪个商店来进行购买。因为卖家的可靠程度不仅影响交易是否成功，还会影响你未来的行动。

店铺声誉：如何确保店铺的信誉可靠？

在考虑购买之前，首先应该检查商店的声誉。多年来，诚实的销售员积累了积极的评论和客户信任，所以查找关于商店的信息将是您的第一步。

注意网站的评价。它们在独立平台、论坛和社交媒体上的存在将帮助你了解商店如何与客户互动。正面评价越多，你与可靠卖家打交道的可能性就越大。然而也不要忘记可能存在虚假评价，所以寻找客观信息而不仅限于赞美性评论。

商店的良好声誉不仅取决于积极评价的数量，还在于卖家如何应对负面评价。如果在论坛或评论中看到解决问题的方式，那就表明这家商店有意满足客户的需求。

保证和退款：如果出了什么问题怎么办？

当您购买 TikTok 帐户时，总会有一些问题的可能性：帐户可能被封禁，不符合您的期望，或其描述可能不够准确。在这些情况下，重要的是了解该采取什么措施以及销售商提供了哪些保障。

退款政策 - 寻找提供全额或部分退款的商家，如果账号不符合你的预期，他们将进行补偿。这可能是很重要的，特别是涉及较大金额时。

更换账户 - 如果您遇到封锁或其他问题，可靠的商家应该提供账户更换或帮助恢复。 如果没有这些保证，那么购买存在风险值得考虑。

账户信息质量

重要的是商店提供关于你打算购买的所有细节。没有这些信息，很容易陷入账户不符合你期望且不符合投资的情况。

首先要注意的是账户描述。 一个好的商家应该提供清晰详细的描述：该账户的领域是什么，发布什么内容，以及其参与度指数是多少。 所有这些数据将帮助您判断该账户是否符合您的目标。 如果描述太笼统或者缺少，这可能是个令人担忧的信号。

付款方式和交易安全

当一切关于账户都满足时，购买的时刻即将到来，这里重要的是确保交易安全。付款方式和安全性是至关重要的因素，可以帮助您避免欺诈。

支付方式 - 一个好的商店会提供多种支付选项。无论是银行卡、电子钱包还是加密货币，平台使用安全的支付处理方式至关重要。

- 一个好的商店会提供多种支付选项。无论是银行卡、电子钱包还是加密货币，平台使用安全的支付处理方式至关重要。 数据加密 - 一定要确保商店使用安全连接（SSL证书）来交换数据。这样可以保证你的付款和个人数据安全。

- 一定要确保商店使用安全连接（SSL证书）来交换数据。这样可以保证你的付款和个人数据安全。 反馈与支持 - 万一出现问题或疑问，商店应提供优质的技术支持。最好是不仅限于电子邮件，还有网站聊天或热线电话。

账户价格：为什么比较不同优惠是重要的？

账户的价格可以根据多种因素而变化，但始终值得仔细比较不同商店的价格，以了解你为你的钱得到了什么。如果账户的价格远低于平均水平，这可能意味着账户质量不佳或其来源存在疑问。有真实活跃度和粉丝的好账户是不可能只值几分钱的。

优秀的技术支持

一些商店提供额外服务，这些服务可以极大地简化您对账户的工作，并在未来提供帮助。

帐号推广 如果你是新手并不知道如何推广账号，商店可以提供推广服务。

如果你是新手并不知道如何推广账号，商店可以提供推广服务。 内容设置 。一个好的平台可以提供内容创建或帖子更新的服务。

。一个好的平台可以提供内容创建或帖子更新的服务。 咨询 在使用账号过程中遇到问题或疑问时，商店提供的持续支持将是一个重要优势。

购买 TikTok 账号的顶级商店

以下是你在选择帐户时可以关注的商店列表：

Socialtradia

Fameswap

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服务账户销售

Djekxa

如何管理多个 TikTok 帐户？

1. 设备分离: 使用不同设备（例如智能手机、平板电脑和个人电脑）可使每个帐户使用独特的IP地址，从而降低封锁风险。尽管这种方法安全，但可能会显得不方便且耗资。

2. 在同一设备上手动切换： TikTok 应用允许在同一设备上添加最多五个帐户。如果帐户较少，您可以退出一个帐户然后登录另一个。然而，在同一设备上有多个帐户可能会导致它们全部被识别为商业帐户，有时会降低曝光率。

3. 应用程序克隆和操作系统模拟器: 有可能克隆TikTok或使用模拟器（例如Genymotion），从而运行多个独立的应用程序副本。这种解决方案简化了同时管理多个帐户，但需要额外的技术设置。

4. 反检测浏览器： 最方便和安全的方法是使用反检测浏览器。这种浏览器允许您在同一设备上同时创建多个具有独特“系统指纹”的配置文件，并与其一起使用。通过正确连接高质量的代理并使用反检测浏览器，平台将无法将这些配置文件联系在一起，从而大大降低封锁风险。

要了解更多关于TikTok上的多账户的信息，请阅读这篇文章。

结论

购买一个现成的 TikTok 帐户可能是一个很好的选择，如果你想迅速进入平台，并立即获得已经建立的受众群体。这确实有助于节省大量时间，否则您将不得不从零开始推广。当然，这种方法也有其风险 - 从可能被封锁和失去粉丝到法律和技术问题。

如果你决定购买，重要的是仔细研究账户的历史、活动和卖家的评价。选择经过验证的商店，那里提供保证和优质支持。这样你就能将面临意外问题的风险降至最低，并最大限度地有效地利用准备好的帐户来推广你的TikTok业务或个人项目。