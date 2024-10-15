Улучши свою стратегию TikTok: преимущества использования нескольких аккаунтов.

Привет! У тебя когда нибудь возникал вопрос, как некоторые пользователи имеют много аккаунтов ТикТок и при этом остаются не заблокированными платформой? Если да, то ты в нужном месте. В этой статье я поделюсь своим опытом о том, как использование мультиаккаунта может помочь улучшить твою стратегию в TikTok. Давай разберемся, как наличие нескольких аккаунтов может увеличить охваты, разнообразить контент и помочь избежать перегрузки одного профиля.

Что такое TikTok и почему он так популярен?

TikTok захватил мир социальных сетей, и его популярность продолжает расти не только среди молодежи, но и среди представителей более старших поколений. Это платформа, созданная для коротких видеороликов, которые легко и быстро потребляются. Алгоритм TikTok оценивает взаимодействие пользователей (время просмотра, лайки, комментарии), чтобы предлагать видео, соответствующие их интересам. Это позволяет не только популярным авторам, но и новичкам быстро набирать просмотры, создавая максимально вирусный контент.

Но TikTok — это не просто танцы и челленджи. Это платформа с огромным потенциалом для монетизации. Независимо от того, являешься ли ты контент-мейкером, бизнесменом или инфлюенсером, TikTok предоставляет отличные возможности для роста бренда, вовлечения аудитории и даже заработка.

Можно зарабатывать на партнерских программах, спонсорских публикациях, продаже товаров. Через TikTok Creator Fund, который выплачивает деньги за просмотры и вовлеченность, или коллекционировать так называемые тик ток даймонды, которые впоследствии можно обменять на реальные деньги.

Что такое мультиаккаунт и как он работает?

Проще говоря, мультиаккаунт — это когда ты управляешь более чем одним аккаунтом TikTok одновременно. Ты можешь задаться вопросом: зачем кому-то нужно много аккаунтов тик ток? На самом деле, есть несколько причин, по которым люди, особенно маркетологи и инфлюенсеры, выбирают такую стратегию.

Во-первых, каждый аккаунт может быть нацелен на определенную аудиторию. Один аккаунт может ориентироваться на более молодую аудиторию с юмористическим, мемным контентом, в то время, как другой аккаунт сосредотачивается на обучающих видео и руководствах для более взрослой аудитории. Таким образом, вы можете настроить тон и стиль каждого профиля в соответствии с интересами разных подписчиков.

Во-вторых, несколько аккаунтов дают вам возможность экспериментировать. Если ты хочешь попробовать новый стиль контента или участвовать в узкой трендовой нише, тестирование нового контента на дополнительном аккаунте может стать отличным способом оценить вовлеченность аудитории не рискуя репутацией основного аккаунта.

И наконец, много аккаунтов тик ток обеспечивают некоторую, своего рода, страховку. TikTok может быть очень строг, и иногда аккаунты блокируются или получают предупреждения за незначительные нарушения. Имея несколько аккаунтов, если один из них столкнется с ограничениями, ты сможешь продолжать взаимодействовать с аудиторией через другие профили.

Почему стоит использовать мультиаккаунт в TikTok? Цели и преимущества

Мультиаккаунт в тик ток - это действенный инструмент для маркетологов, СММ-специалистов, профессионалов в сфере арбитража или просто для людей, которые активно стараются нарастить вес на платформе для продвижения своих услуг.

Теперь, когда ты знаешь, что такое мультиаккаунт и кто им пользуется, давай рассмотрим, почему его использование может существенно улучшить твою стратегию в TikTok.

Сегментация по типу контента: Каждый аккаунт может быть посвящен определенному виду контента. Например, один профиль может быть ориентирован на лайфстайл, а другой на юмористические видео или обзоры товаров. Это позволяет избежать смешения контента и привлекать разные сегменты аудитории.

Разделение аудитории: Разные группы пользователей реагируют на разный контент. Один аккаунт может привлекать молодую аудиторию, ориентированную на тренды, а другой - более зрелых пользователей, интересующихся обучающими материалами. Это помогает максимизировать охваты и развивать разнообразную базу подписчиков.

Диверсификация рисков: Алгоритмы TikTok могут быть непредсказуемыми, и всегда существует риск, что один из аккаунтов подвергнется теневому бану или блокировке. С несколькими аккаунтами ты снижаешь риск потери всей аудитории из-за неполадок на платформе.

Тестирование и эксперименты: Использование мультиаккаунта позволяет тестировать разные стратегии и техники продвижения. Ты можешь экспериментировать с хештегами, форматами видео и трендами, чтобы понять, что работает лучше всего, не влияя на репутацию основного аккаунта.

Более широкие возможности монетизации: Управление несколькими аккаунтами открывает различные потоки дохода через уникальные предложения брендов или рекламные кампании, ориентированные на каждую конкретную аудиторию.

Риски и проблемы использования мультиаккаунта в TikTok

Хотя использование множества аккаунтов тик ток имеет множество преимуществ, но с этим связаны и определенные риски:

Блокировки и политика платформы: TikTok серьезно относится к соблюдению своих правил сообщества, и управление несколькими аккаунтами может вызвать подозрения, особенно если ты используешь один и тот же IP-адрес для всех аккаунтов. TikTok может заблокировать аккаунты за подозрительные действия, такие как массовая рассылка или манипуляции с контентом.

Теневой бан: наличие нескольких аккаунтов в тик ток может привести к теневому бану сперва одного, а в последствии и остальных профилей. Будучи в теневом бане, платформа в разы сокращает охваты страниц, как следствие падает количество подписчиков и снижается активность на странице.

Этические вопросы: Управление несколькими аккаунтами может стать причиной возникновения проблем этического характера, особенно если ты прибегаешь к использованию дипфейков, выдавая себя за других людей, персонажей или бренды.

Конфиденциальность и безопасность: Управление несколькими аккаунтами требует использования инструментов, таких как прокси и антидетект браузеры, чтобы избежать отслеживания и связывания аккаунтов. Это помогает защитить данные и избежать блокировок со стороны платформы.

Как управлять несколькими аккаунтами в TikTok?

Управлять несколькими аккаунтами можно разными способами, используя различные инструменты. Я не могу говорить об удобстве каждого из этих способов для всех, поэтому ниже будет мой субъективный рейтинг от самого неудобного, к самому комфортному.

Использование нескольких устройств одновременно

Используя несколько устройств, например телефон, компьютер и планшет, ты можешь зарегистрировать разные тик ток аккаунты на каждом из этих устройств. За счет того, что IP-адреса устройств разные, платформа будет думать, что владельцы аккаунтов - это разные люди, соответственно ты не будешь забанен платформой. Это безопасный, но очень неудобный и дорогой способ мультиаккаунта на мой взгляд.

Ручная смена аккаунтов в приложении на одном устройстве

Если у тебя всего два или три аккаунта, ты можешь вручную выходить и входить в каждый профиль. Важно заметить, что приложение позволяет заводить до 5 аккаунтов на одном устройстве. К тому же, имея более одной учетной записи на устройстве, тик ток маркирует их как бизнес аккаунты, что чревато снижением охватов в профилях. Алгоритм платформы всегда отдает предпочтение тем профилям, чья учетная запись является единственной на устройстве, давая большие охваты.

Клонирование Тик ток

Чтобы обойти алгоритм тик тока можно использовать софт, например, позволяющий клонировать приложение на устройстве. Так можно создавать много копий одного приложения и соответственно увеличивать количество аккаунтов.

Приложения для эмуляции ОС

Эмулятор, например Genymotion, изолированно запускает операционки IOS или Android на твоем ПК, что тоже можно использовать как способ увеличения числа аккаунтов в тик ток.

Важное замечание: старайся не переключаться между учетными записями слишком часто, так как платформа может воспринять это, как подозрительное действие и отправить тебя в теневой бан, что не есть хорошо. А чтобы обойти эту и еще ряд других проблем препятствующих мультиаккаунту, переходим к следующему методу.

Антидетект браузер

На мой взгляд, это самый удобный, безопасный и практичный способ мультиаккаунта в Тик Токе, потому что антидетект браузер позволяет создавать сотни профилей с уникальными отпечатками системы и запускать их одновременно на одном устройстве. Каждый создаваемый профиль в антидетект браузере - это программно созданный набор характеристик фингерпринта, которые отслеживает платформа чтобы выявить ботов. При грамотном использовании качественного антидетект браузера и прокси, платформа никогда не поймет, что ты используешь много профилей с одного устройства. Давай рассмотрим, как это делать на примере с Undetectable Browser

Шаг 1: Скачай и установи антидетект браузер Undetectable на свой ПК

Шаг 2: Создай личный кабинет на сайте.

Используя данные для входа в личный кабинет зайди в программу

Шаг 3: В окне главной программы создай новый профиль.

Также с помощью массового создания ты можешь создать множество профилей одновременно. Эта функция будет особенно полезна, если нужно создать, например, 50 профилей, но не хочется тратить на это много времени создавая их вручную.

Шаг 4: Добавь прокси в прокси менеджере. Чтобы сделать это максимально удобно, воспользуйся одним из наших прокси партнеров (которые предоставляют резидентские и мобильные прокси по всему миру).

Далее, добавь прокси в профиль, в котором будешь регистрировать ТикТок. Для этого, нажми на профиль и в разделе главных настроек, в строке прокси, добавь нужные данные.

Используй только качественные прокси, так как от этого зависит, сможешь ли ты зарегистрироваться в тик ток или нет.

Шаг 5: Прогрей профиль, используя cookie-bot и генератор популярных веб-сайтов. Благодаря боту тебе не придется нагуливать печенюшки вручную.

Шаг 6: Запусти профиль в браузере и зарегистрируй почту для получения кода подтверждения регистрации в ТикТок. Я зарегистрировался на Outlook.

Шаг 7: Зарегистрируйся в тик ток.

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Советы по раскрутке нескольких аккаунтов TikTok

Теперь, когда аккаунты настроены, давай обсудим, как их эффективно продвигать:

Регулярность - залог успеха: Постоянно публикуй контент. Регулярные посты помогают завоевать доверие у подписчиков и удерживать их интерес. На старте даже рекомендуется публиковать до 5 роликов ежедневно, чтобы платформа начала тебя продвигать. При этом ролики должны быть интересными, качественными (да,тик ток тоже за этим следит) и легкими для понимания аудитории.

Взаимодействуй с подписчиками: Как ты понимаешь, TikTok ценит любую активность в рамках правил их сообщества.Поэтому, чем больше ты отвечаешь на комментарии и участвуешь в обсуждениях, тем больше вероятность, что контент будет продвигаться алгоритмами. Аккаунты с высоким уровнем вовлеченности часто продвигаются на более широкую аудиторию.

Кросс-промо: Используй аккаунты для взаимного продвижения. Например, если один аккаунт стал вирусным, упомяни или отметь другие профили в видео или комментариях, чтобы направить трафик к ним.

Участвуй в трендах: Чем раньше ты начнешь участвовать в трендах тик ток, тем больше шансов, что твой контент станет вирусным. Тренды помогут увеличить видимость твоих аккаунтов и привлечь к ним новую аудиторию.

Коллаборируйся с другими криэйторами: Совместные коллаборации значительно увеличивают охваты, а также расширяют твою аудиторию.

Используй хештеги: Это очень хороший способ бесплатно продвигать твои профили. Основная цель — занять топовые позиции по самым востребованным хештегам. Для этого важно проанализировать наиболее целевые и подходящие тематике твоей страницы хештеги, которые чаще всего используют пользователи для поиска видео. Я бы посоветовал выбрать несколько самых популярных хештегов и добавить к ним несколько узконаправленных, чтобы привлечь больше трафика.

Заключение

Использование мультиаккаунта в тик ток может значительно расширить твое присутствие на платформе. Это позволяет работать с разными аудиториями, тестировать новые контент-стратегии и снижать риски, связанные с алгоритмами тик ток. С правильными инструментами такими как прокси и антидетект браузеры, например Undetectable.io, ты сможешь безопасно и эффективно управлять множеством учетных записей на платформе.

Пуская это и сопряжено с определёнными рисками, потенциальные выгоды делают усилия оправданными. Главное - следить за соблюдением правил сообщества тик ток, защищать свою конфиденциальность и сохранять прозрачность с аудиторией. Независимо от того, являешься ли ты инфлюенсером, стремящимся расширить свой охват, или бизнесом, стремящимся диверсифицировать свою маркетинговую стратегию, использование мультиаккаунта — это мощный способ для оптимизации работы в данной социальной сети.