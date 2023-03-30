使用Undetectable 獲得ASocks代理的免費GB：逐步指南

免费GB的住宅代理和浏览器界面工作！
我们与ASocks进行了大规模集成。通过Undetectable生成代理，选择地理位置、数量和所需类型，而无需离开Undetectable。即使在免费许可证下，您也可以获得0.5到15 GB的免费流量！
使用ASocks代理的Undetectable指南
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进入Undetectable的代理管理器。
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点击**“获取免费GB”**。
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输入任意电子邮件地址，然后点击**“立即获取”。几秒钟后，您将收到来自ASocks的电子邮件，并且您的ASocks API密钥将自动显示在“API Key”字段中。点击“使用代理”**。
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在弹出窗口中，您的API密钥将自动显示。点击**“获取代理”**。
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然后选择所需代理的数量、类型和地理位置。点击**“生成”**。
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在出现的字段中，显示了生成的IP地址、身份验证数据和在Undetectable中创建的代理名称。点击**“添加代理”**，它们将出现在代理管理器中，并可在创建新配置文件时使用。
免费的高级住宅和移动代理流量
免费尝试ASocks代理和集成！根据Undetectable的许可证，您将获得0.5到15 GB的免费流量！即使在免费套餐下也可以使用。
立即尝试集成！
Mar 30, 2023 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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