Бесплатные Гб на резидентские прокси и работа из интерфейса браузера!

Получите бесплатные Гб на ASocks Proxies с Undetectable: Пошаговое руководство

Мы запустили масштабную интеграцию с ASocks. Генерируйте прокси не выходя из Undetectable, выбрав гео, количество и необходимый тип. Получите бесплатно от 0,5 до 15 Гб, и даже на бесплатной лицензии!

Инструкция по использованию ASocks прокси с Undetectable

  1. Перейдите в прокси-менеджер Undetectable

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  1. Нажмите “Получить бесплатные GB”
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  1. Введите любой email. Далее нажмите “Get now”. Спустя пару секунд вам на указанный адрес придет письмо от ASocks, а в поле “API Key” автоматически появится ваш секретный ключ из ASocks. Нажмите “Use proxy”.

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  1. В появившемся окне автоматически подтянется ваш API ключ. Нажмите “Get proxy”.

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  1. Далее выберите количество, тип и ГЕО необходимых прокси. Нажмите “Generate”.

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  1. В появившемся поле показаны сгенерированные IP-адреса, аутентификационные данные и название созданных прокси в Undetectable. Нажмите “Add proxy” и они появятся в прокси-менеджере и будут доступны при создании новых профилей.

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Бесплатные Гб на резидентские и мобильные прокси премиум класса

Попробуйте прокси ASocks и интеграцию совершенно бесплатно! В зависимости от лицензии Undetectable, вы получите от 0,5 до 15 Гб! И даже на бесплатном тарифе.

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Попробуйте интеграцию прямо сейчас!

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