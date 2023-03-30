Получите бесплатные Гб на ASocks Proxies с Undetectable: Пошаговое руководство

Бесплатные Гб на резидентские прокси и работа из интерфейса браузера!
Мы запустили масштабную интеграцию с ASocks. Генерируйте прокси не выходя из Undetectable, выбрав гео, количество и необходимый тип. Получите бесплатно от 0,5 до 15 Гб, и даже на бесплатной лицензии!
Инструкция по использованию ASocks прокси с Undetectable
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Перейдите в прокси-менеджер Undetectable
- Нажмите “Получить бесплатные GB”
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Введите любой email. Далее нажмите “Get now”. Спустя пару секунд вам на указанный адрес придет письмо от ASocks, а в поле “API Key” автоматически появится ваш секретный ключ из ASocks. Нажмите “Use proxy”.
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В появившемся окне автоматически подтянется ваш API ключ. Нажмите “Get proxy”.
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Далее выберите количество, тип и ГЕО необходимых прокси. Нажмите “Generate”.
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В появившемся поле показаны сгенерированные IP-адреса, аутентификационные данные и название созданных прокси в Undetectable. Нажмите “Add proxy” и они появятся в прокси-менеджере и будут доступны при создании новых профилей.
Бесплатные Гб на резидентские и мобильные прокси премиум класса
Попробуйте прокси ASocks и интеграцию совершенно бесплатно! В зависимости от лицензии Undetectable, вы получите от 0,5 до 15 Гб! И даже на бесплатном тарифе.
Попробуйте интеграцию прямо сейчас!