在防检测浏览器中设置 Proxy-Store 代理Undetectable

Proxy-Store提供一个令人印象深刻的选择，包括公共代理（约250万个）、服务器代理（约50,000个地址）、住宅和移动代理（共计2500万个IP地址）。

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逐步设置 Proxy-Store 代理Undetectable指南

在本文中，我们将解释如何从Proxy-Store在一个反侦测浏览器中配置代理连接Undetectable。

重要提示：在使用移动或住宅代理时，配置浏览器配置文件的步骤不会有任何不同。

购买代理并在反检测浏览器中创建配置文件

第一步。 要购买代理，请访问网站Proxy-Store。选择所需的类别、国家、数量和有效期。

图 1

步骤2。转到反检测浏览器的主菜单Undetectable。单击“新建配置文件”以创建配置文件（2.1，见图2）。完成此操作后，将出现一个用于处理配置文件参数的窗口（2.2，见图2）。

图 2

步骤3. 填写"配置文件名称"字段。在本指南中，它将与购买的代理类别“适用于所有网站” (3.1, 图3) 相符，但可以是任何内容。

在配置设置中，指定在配置文件中将模拟哪种操作系统和浏览器，或者保持程序建议的参数不变（3.2，图3）。

图 3

在Undetectable设置代理

第4步：在“常规”选项卡中的配置文件中添加代理。为此，请从“代理”下拉列表中选择“新代理” (4.1，图4)。

代理可以以几种不同的导出格式添加（4.2，图4）。

图4

第5步。在Proxy-Store服务的个人帐户中，选择要在浏览器配置文件中使用的代理。以程序支持的格式导出。例如，IP:端口:登录:密码（图5）。

图 5

在 Proxy-Store 的 博客 中可以找到有关如何导出代理的详细信息。

步骤6. 添加代理后，单击"创建"按钮 (6.2, 见图6)。

注意: 配置文件中指定的代理类型 (http 或 socks5) 必须与个人帐户中指定的相匹配 (6.1, 图6)。

图 6

代理功能检查

第7步。 创建的配置文件将出现在可用配置文件列表中（7.1，图7）。 要启动它，请单击“打开”（7.2，图7）。

图 7

第8步。您可以在网站www.whoer.net上进行对配置的代理连接功能的最终检查（见图8）。如果该网站上的IP地址与Proxy-Store个人帐户中的IP地址匹配，恭喜您，您已成功在反检测浏览器中配置了代理Undetectable

图 8