Proxy-Store — обзор надежного поставщика прокси для разных целей

Proxy-Store — сервис по аренде серверных, резидентских, мобильных и публичных прокси. Компания на рынке больше 8 лет, и уверенно завоевала доверие клиентов (70% клиентов возвращаются повторно). Если еще не знакомы с ней, сейчас самое время. В конце статьи приятный бонус — промокод на скидку.

Сервис предлагает серверные прокси для конкретных ресурсов. Например, только для Facebook, Telegram, LinkedIn. Переплачивать за доступ к другим площадкам не придется. По сравнению с прокси, которые можно использовать для всех сайтов, их стоимость ниже.

Серверные прокси — хороший выбор, если не хотите следить за потраченными Mb. Полный безлимит на весь период аренды вам обеспечен.

Добавьте в корзину резидентские или мобильные прокси, если нужно менять IP каждые 10 минут или 2-3 раза в сутки. Доступ к ним предоставляют интернет-провайдеры и мобильные операторы, поэтому отличить вас от обычного пользователя сети будет невозможно, как и забанить.

Публичные прокси вы можете найти в интернете сами. Но поиск отнимет много времени. Proxy-Store сделает все за вас: соберет список серверов и будет обновлять его на протяжении всего срока использования (удалять нерабочие, добавлять новые). Попадут в список все доступные в сети типы прокси (не только серверные).

Почему клиенты Proxy-Store советуют сервис своим друзьям

Гарантированный возврат денег в течение 24 часов после покупки, если прокси не подошли (исключение — тестовые пакеты резидентских и мобильных прокси с трафиком) Постоянные скидки на продление серверных прокси без промокодов: -20% в ручном режиме и -25% в автоматическом У прокси с трафиком не сгорают Mb, если вы не успеете их использовать. Сможете добавить в текущий заказ новый пакет трафика и он суммируется с остатком Большой выбор локаций — 150+ стран Поддержка HTTP(S) и SOCKS5 протоколов Грамотная техподдержка (не бот) помогает индивидуально разобраться с каждым запросом 24/7. Если возникнут вопросы, смело пишите в чат на сайте.

Как получить скидку от Proxy-Store

Всегда обращайте внимание на характеристики прокси и условия работы сервиса, а только потом на скидки. Хотя с ними делать заказ всегда приятнее. Чтобы воспользоваться бонусом:

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