Proxy-Store — 评估一个可靠的代理提供商，适用于各种用途

Proxy-Store — 评估一个可靠的代理提供商，适用于各种用途前往合作伙伴网站
Proxy-Store提供针对特定资源的服务器代理。例如，仅限于Facebook、Telegram和LinkedIn。无需为访问其他平台而支付过高费用。与可用于所有网站的代理相比，它们的成本更低。 如果您不想追踪已用的 Mb，则服务器代理是一个不错的选择。您将获得整个租用期间的完全无限制使用。 如果您需要每10分钟或每天2-3次更改IP地址，那么请将住宅或移动代理添加到购物车中。 它们由互联网服务提供商和移动运营商提供，因此将无法将您与常规网络用户区分开，并将难以对您进行禁止。 你可以自己在互联网上找到公共代理。但搜索会花费很多时间。 Proxy-Store会为您做这一切：收集服务器列表并在整个使用期间持续更新（删除不起作用的服务器，添加新的服务器）。网络中所有可用类型的代理都将包含在列表中（不仅限于服务器代理）。
为什么代理商商店客户会向朋友推荐该服务
- 如果代理不符合要求，购买后24小时内保证退款（例外情况 - 住宅和手机代理测试套餐带有流量）。
- 无需促销代码，服务器代理扩展永久优惠：手动模式下享受20%折扣，自动模式下享受25%折扣。
- 如果您没有时间使用代理，带流量的代理不会过期。您可以为当前订单添加一个新的流量套餐，它会与剩余的流量相加。
- 位置众多 — 覆盖150+个国家
- 支持 HTTP(S) 和 SOCKS5 协议
- 专业的技术支持团队（非机器人）24/7随时为每个请求提供个性化帮助。如果您有任何问题，请随时在网站 的聊天框中留言。
如何从Proxy-Store获得折扣
始终注意代理的特性和服务的运营条款，然后再考虑折扣。虽然和他们下订单总是更加愉快。使用奖金：
- 点击链接.
- 将必要的代理添加到购物车
- 在付款之前，输入促销代码“UNDETECTABLE”即可获得所有住宅代理-10% 的折扣。
更多其他类型代理的促销优惠可在 Proxy-Store 的telegram频道上找到。