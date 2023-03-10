顶级创意独特化服务

提升广告活动创意的顶级工具

创意是成功广告活动的重要组成部分。通常，流量会导向多个方向，每个方向都需要独特的创意。如何准备如此庞大的创意？

解决方法是通过个性化，即修改原始文件的参数以通过上传时的唯一性检查。

在本文中，我们收集了一些最佳服务，可以帮助您快速简单地个性化您的创意。

删除元数据

元数据（EXIF）是文件中的一组不可见信息，用于在检查创意的唯一性时进行读取。您可以使用特定的程序删除它们：

  • ExifTool - 用于处理元数据的免费应用程序，适用于任何平台。
  • IrfanView - 用于视频和音频文件的小型程序。还具有编辑图像文件的功能。
  • Xnview - 支持查看400多种图形格式和转换50种不同图形格式。
  • UniqGmblng - 该服务可以在1-2分钟内基于一个原始创意创建数十个副本。
  • Profitweb.tools - 更改元数据，移动元素并添加噪音。

电报机器人

在Telegram中有许多机器人可以用于个性化创意和删除元数据：

更改哈希数据

唯一性还可以通过哈希值来确定，哈希值是由文件的第一个所有者设置的标识符。在对文件进行任何更改时（除了更改名称或扩展名），哈希值会改变。可以通过Onlinehashcrack.com服务查看文件的哈希值。

要更改哈希值，只需在任何适当的编辑器中稍微编辑照片/视频文件即可。

对于照片创意，最好使用Adobe Photoshop，特别是免费的在线版本

要个性化视频，可以使用Adobe Premier Pro、Sony Vegas和其他程序。

在选择音乐时，可以在Open Music ArchiveAudionautix等网站上找到没有版权的音频，或者在YouTube上搜索“无版权音乐”。

图库

要获得独特的创意，可以使用库存文件并进行补充。

Shutterstock - 提供库存照片、视频和音乐以及编辑工具的公司。有免费试用期。

CrelloCanva - 这两个服务都有许多模板、人物PNG图像和不同的字体样式。Pro版本提供更多类似功能。

间谍服务

您还可以借用他人的创意。为此，存在间谍服务-广告商可以从中获取创意的平台。

  • AdHeart - 主要用于Facebook的服务，覆盖全球。
  • SpyHouse - 免费的间谍服务，用于CIS国家的广告。创意来自社交网络。
  • SpyOver - 在这里可以找到来自推广网络的创意。

软件

有一些流行的软件可以进行更详细的个性化：

  • Go Art - 基于AI的在线滤镜叠加服务。
  • XnConvert - 图像批量转换器；可以保存和重复使用预设。
  • NConvert - 强大的图像批处理器，具有80多个命令，与500种图像格式兼容。

结论

没有完美的创建绝对独特创意的“配方”。最重要的是使用不同的创意并形成自己的方法。随着时间的推移，您将确定哪些个性化服务对您最方便，这将成为您成功广告活动的保证。

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