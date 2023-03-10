提升广告活动创意的顶级工具

顶级创意独特化服务
创意是成功广告活动的重要组成部分。通常，流量会导向多个方向，每个方向都需要独特的创意。如何准备如此庞大的创意？
解决方法是通过个性化，即修改原始文件的参数以通过上传时的唯一性检查。
在本文中，我们收集了一些最佳服务，可以帮助您快速简单地个性化您的创意。
删除元数据
元数据（EXIF）是文件中的一组不可见信息，用于在检查创意的唯一性时进行读取。您可以使用特定的程序删除它们：
- ExifTool - 用于处理元数据的免费应用程序，适用于任何平台。
- IrfanView - 用于视频和音频文件的小型程序。还具有编辑图像文件的功能。
- Xnview - 支持查看400多种图形格式和转换50种不同图形格式。
- UniqGmblng - 该服务可以在1-2分钟内基于一个原始创意创建数十个副本。
- Profitweb.tools - 更改元数据，移动元素并添加噪音。
电报机器人
在Telegram中有许多机器人可以用于个性化创意和删除元数据：
- EasyCreo - 免费机器人，具有各种功能，可快速创建创意。
- unikcreo_bot - 清除元数据并添加噪音。提供5次免费个性化，之后需要每月订阅199卢布。
- clicklead_media_bot - 适用于处理视频元数据。
- PhotoVideoUniq_bot - 快速个性化图像和视频。
- apps4you_uniqbot - 个性化照片而不损失质量。
更改哈希数据
唯一性还可以通过哈希值来确定，哈希值是由文件的第一个所有者设置的标识符。在对文件进行任何更改时（除了更改名称或扩展名），哈希值会改变。可以通过Onlinehashcrack.com服务查看文件的哈希值。
要更改哈希值，只需在任何适当的编辑器中稍微编辑照片/视频文件即可。
对于照片创意，最好使用Adobe Photoshop，特别是免费的在线版本。
要个性化视频，可以使用Adobe Premier Pro、Sony Vegas和其他程序。
在选择音乐时，可以在Open Music Archive和Audionautix等网站上找到没有版权的音频，或者在YouTube上搜索“无版权音乐”。
图库
要获得独特的创意，可以使用库存文件并进行补充。
Shutterstock - 提供库存照片、视频和音乐以及编辑工具的公司。有免费试用期。
Crello或Canva - 这两个服务都有许多模板、人物PNG图像和不同的字体样式。Pro版本提供更多类似功能。
间谍服务
您还可以借用他人的创意。为此，存在间谍服务-广告商可以从中获取创意的平台。
软件
有一些流行的软件可以进行更详细的个性化：
结论
没有完美的创建绝对独特创意的“配方”。最重要的是使用不同的创意并形成自己的方法。随着时间的推移，您将确定哪些个性化服务对您最方便，这将成为您成功广告活动的保证。