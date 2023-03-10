Лучшие инструменты для создания более креативных рекламных кампаний

Креатив – важный элемент успешной РК. Часто трафик ведется на множество направлений, и для каждого нужны уникальное крео. Как подготовить такой объем?

Выход – уникализация, или процесс изменения параметров исходного файла для прохождения проверки на идентичность загружаемому.

В этой статье мы собрали лучшие сервисы, которые помогут быстро и просто уникализировать ваши креативы.

Удаление метаданных

Метаданные (EXIF) - набор невидимой информации файла, которые считываются при проверке креатива на уникальность. Их можно удалить с помощью специальных программ:

ExifTool – бесплатное приложение для обработки метаданных, подходящее для любых платформ.

IrfanView – небольшая программа для видео- и аудиофайлов. Также имеет набор возможностей по редактированию графических файлов.

Xnview – поддерживает просмотр более 400 и конвертирование до 50 различных графических форматов.

UniqGmblng – сервис способен создать десятки копий на основе одного исходного креоса за 1-2 минуты.

Profitweb.tools – меняет метаданные, смещает элементы и добавляет шумы.

Telegram-боты

Существует множество ботов в Telegram для уникализации креативов и удаления метаданных:

EasyCreo – бесплатный бот с разнообразным функционалом для быстрого создания крео.

unikcreo_bot – качественно чистит метаданные и накладывает шумы. До 5 бесплатных уникализаций, дальше подписка 199 рублей/месяц.

clicklead_media_bot – подойдет для обработки метаданных видео.

PhotoVideoUniq_bot – быстро уникализирует изображения и видео.

apps4you_uniqbot – уникализирует фото без потери качества.

Изменение Hash-данных

Уникальность определяется также по Hash-сумме – идентификатору, который задаётся первым владельцем файла. Она меняет значение при внесении любого изменения в файл (за исключением смены имени или расширения). Посмотреть Hash-сумму файла можно через сервис Onlinehashcrack.com.

Чтобы изменить Hash-сумму, нужно немного отредактировать фото/видео файл в любом подходящем редакторе.

Для фото-крео лучше всего подойдет Adobe Photoshop, в частности, бесплатная онлайн-версия.

Для уникализации видео можно воспользоваться Adobe Premier Pro, Sony Vegasи другими программами.

При выборе музыки можно найти аудио без авторских прав на сайтах Open Music Archive и Audionautix, либо по запросу “no copyright music” в YouTube.

Стоки

Чтобы получить уникальный креос, можно взять и дополнить файлы из стоков.

Shutterstock – компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования. Имеет бесплатный пробный период.

Crello либо Canva – в обоих сервисах есть множество шаблонов, png-изображений людей и разные стили шрифтов. Больше подобных функций предлагается в Pro версии.

Spy-сервисы

Креатив можно и позаимствовать. Для таких случаев существуют spy-сервисы – платформы, в которых арбитражники могут брать крео.

AdHeart – сервис в основном для Facebook с мировым охватом.

SpyHouse – бесплатный spy-сервис с рекламой для стран СНГ. Креативы берутся из социальных сетей.

SpyOver – здесь можно найти крео из тизерных сетей.

Софты

Существуют популярные софты для более детальной уникализации:

Go Art - онлайн-сервис наложения фильтров, работает на основе ИИ.

XnConvert — пакетный конвертер изображений; может сохранять и повторно использовать пресеты.

NConvert — мощный пакетный процессор изображений с более чем 80 командами, совместим с 500 форматами изображений.

Заключение

Не существует идеального «рецепта» по созданию абсолютно уникального крео. Главное – оперировать разными креативами и выработать собственный подход. Со временем вы определитесь, какие сервисы для уникализации крео для вас самые удобные, и это станет залогом ваших успешных РК.