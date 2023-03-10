Лучшие инструменты для создания более креативных рекламных кампаний

Топ сервисов для уникализации креативов
Креатив – важный элемент успешной РК. Часто трафик ведется на множество направлений, и для каждого нужны уникальное крео. Как подготовить такой объем?
Выход – уникализация, или процесс изменения параметров исходного файла для прохождения проверки на идентичность загружаемому.
В этой статье мы собрали лучшие сервисы, которые помогут быстро и просто уникализировать ваши креативы.
Удаление метаданных
Метаданные (EXIF) - набор невидимой информации файла, которые считываются при проверке креатива на уникальность. Их можно удалить с помощью специальных программ:
- ExifTool – бесплатное приложение для обработки метаданных, подходящее для любых платформ.
- IrfanView – небольшая программа для видео- и аудиофайлов. Также имеет набор возможностей по редактированию графических файлов.
- Xnview – поддерживает просмотр более 400 и конвертирование до 50 различных графических форматов.
- UniqGmblng – сервис способен создать десятки копий на основе одного исходного креоса за 1-2 минуты.
- Profitweb.tools – меняет метаданные, смещает элементы и добавляет шумы.
Telegram-боты
Существует множество ботов в Telegram для уникализации креативов и удаления метаданных:
- EasyCreo – бесплатный бот с разнообразным функционалом для быстрого создания крео.
- unikcreo_bot – качественно чистит метаданные и накладывает шумы. До 5 бесплатных уникализаций, дальше подписка 199 рублей/месяц.
- clicklead_media_bot – подойдет для обработки метаданных видео.
- PhotoVideoUniq_bot – быстро уникализирует изображения и видео.
- apps4you_uniqbot – уникализирует фото без потери качества.
Изменение Hash-данных
Уникальность определяется также по Hash-сумме – идентификатору, который задаётся первым владельцем файла. Она меняет значение при внесении любого изменения в файл (за исключением смены имени или расширения). Посмотреть Hash-сумму файла можно через сервис Onlinehashcrack.com.
Чтобы изменить Hash-сумму, нужно немного отредактировать фото/видео файл в любом подходящем редакторе.
Для фото-крео лучше всего подойдет Adobe Photoshop, в частности, бесплатная онлайн-версия.
Для уникализации видео можно воспользоваться Adobe Premier Pro, Sony Vegasи другими программами.
При выборе музыки можно найти аудио без авторских прав на сайтах Open Music Archive и Audionautix, либо по запросу “no copyright music” в YouTube.
Стоки
Чтобы получить уникальный креос, можно взять и дополнить файлы из стоков.
Shutterstock – компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования. Имеет бесплатный пробный период.
Crello либо Canva – в обоих сервисах есть множество шаблонов, png-изображений людей и разные стили шрифтов. Больше подобных функций предлагается в Pro версии.
Spy-сервисы
Креатив можно и позаимствовать. Для таких случаев существуют spy-сервисы – платформы, в которых арбитражники могут брать крео.
- AdHeart – сервис в основном для Facebook с мировым охватом.
- SpyHouse – бесплатный spy-сервис с рекламой для стран СНГ. Креативы берутся из социальных сетей.
- SpyOver – здесь можно найти крео из тизерных сетей.
Софты
Существуют популярные софты для более детальной уникализации:
- Go Art - онлайн-сервис наложения фильтров, работает на основе ИИ.
- XnConvert — пакетный конвертер изображений; может сохранять и повторно использовать пресеты.
- NConvert — мощный пакетный процессор изображений с более чем 80 командами, совместим с 500 форматами изображений.
Заключение
Не существует идеального «рецепта» по созданию абсолютно уникального крео. Главное – оперировать разными креативами и выработать собственный подход. Со временем вы определитесь, какие сервисы для уникализации крео для вас самые удобные, и это станет залогом ваших успешных РК.