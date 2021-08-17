如何在网站上保存和更改帐户信息

在网站上保存和修改帐户数据 Undetectable，存储数据和密码解决方案

Undetectable中的“账户”选项卡

为了不丢失账户数据（用户名和密码），我们在您创建的每个配置文件中都添加了一个名为“账户”的选项卡。

在这个选项卡中，我们输入以下信息：

  • 网站域名
  • 用户名
  • 密码

数据存储位置

这些数据不仅保存在Undetectable系统中，还保存在浏览器中。当您使用特定的配置文件时，在浏览器中打开网站时，您将看到该配置文件中保存的登录信息列表。

在大多数情况下，不需要手动设置这些参数。

您还可以批量导入以.tsv格式（数据以制表符分隔）保存的网站和账户列表。

如果无法保存密码怎么办？

如果您无法在特定网站上保存密码，请联系我们的支持团队：

Telegram支持：t.me/UndetectableBot

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