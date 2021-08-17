Сохранение и изменение данных учетной записи на веб-сайтах в Undetectable, хранение данных и паролей

Как сохранять и изменять данные учетных записей на сайтах
Вкладка “Аккаунты” в Undetectable
Для того, чтобы не потерять данные аккаунтов (логины и пароли), мы сделали отдельную вкладку “Аккаунты” в каждом профиле, который вы создаете.
В этой вкладке мы вводим:
- домен сайта
- логин
- пароль
Где хранятся данные
Все эти данные сохраняются не только в системе Undetectable, но и в самом браузере. Когда вы будете использовать конкретный профиль, при открытии сайта в браузере, вам будет предложен перечень сохраненных логинов данного профиля.
В большинстве случаев ручная настройка этих параметров не требуется.
Также можно массово импортировать и подгружать перечень сайтов с аккаунтами в .tsv формате (данные разделены символом табуляции).
Что делать, если не удается сохранить пароль?
Если вам не удается сохранить пароль на определенном сайте, напишите нам в поддержку:
Telegram Support: t.me/UndetectableBot
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Undetectable Team Anti-detection Experts
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