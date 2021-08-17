Как сохранять и изменять данные учетных записей на сайтах

Сохранение и изменение данных учетной записи на веб-сайтах в Undetectable, хранение данных и паролей

Вкладка “Аккаунты” в Undetectable

Для того, чтобы не потерять данные аккаунтов (логины и пароли), мы сделали отдельную вкладку “Аккаунты” в каждом профиле, который вы создаете. 

В этой вкладке мы вводим:

  • домен сайта
  • логин
  • пароль

Где хранятся данные

Все эти данные сохраняются не только в системе Undetectable, но и в самом браузере. Когда вы будете использовать конкретный профиль, при открытии сайта в браузере, вам будет предложен перечень сохраненных логинов данного профиля.

В большинстве случаев ручная настройка этих параметров не требуется.

Также можно массово импортировать и подгружать перечень сайтов с аккаунтами в .tsv формате (данные разделены символом табуляции).

Что делать, если не удается сохранить пароль?

Если вам не удается сохранить пароль на определенном сайте, напишите нам в поддержку:

Telegram Support: t.me/UndetectableBot

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