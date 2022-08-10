在服务器上安全存储 Undetectable 个人资料：指南

大多数市场上存在的反检测浏览器将用户配置文件存储在自己的服务器上。这种解决方案既有优点，也存在数据存储安全性和服务中断的严重缺陷。

虚拟（云）配置文件的缺点

只使用虚拟配置文件的反检测解决方案，您完全信任服务来存储您的数据。由于您无法访问这些服务器，因此无法知道您的配置文件和帐户的存储安全性。

主要问题：

如果服务器发生故障，您可能完全无法访问自己的数据和帐户；

在黑客攻击中，您可能会丢失用于登录您的帐户的数据，并且在将个人数据（电子邮件、银行数据、加密钱包信息）与您的帐户合并时，您的匿名性可能会被揭示；

反检测浏览器的开发人员可能会分析您的帐户并收集统计数据，其中可能包含对黑客有利的漏洞。

灵活的Undetectable系统-本地、云和服务器配置文件

我们在Undetectable中努力开发一种最通用的解决方案，适用于任何业务，并为用户提供选择配置文件存储的完全自由。

从基本套餐开始，您只需支付49美元/月，即可在自己的计算机上存储无限数量的本地配置文件。浏览器配置文件的数量仅受限于您的硬盘空间。所有机密信息都安全地存储在您的设备上。 在任何套餐中，包括免费套餐，都可以使用云配置文件。这是一种非常方便的配置文件类型，适用于团队合作和在不同设备之间同步。与本地配置文件不同，它们不存储在您的计算机上，而是存储在Undetectable的服务器上。

然而，缺点是，如果Undetectable的服务器出现技术故障，尽管我们努力避免这种情况，您将无法使用常规配置文件，直到故障得到修复。

在自己的服务器上存储虚拟浏览器配置文件的优势

最后，您有机会连接自己的私有存储，并同时享受云配置文件的所有优势，同时所有数据与本地配置文件类似，都存储在您自己的服务器上。

所述配置文件存储方法同时是从安全性的角度来看最可靠的，也是对于大型团队来说最具成本效益的，因为无需为额外的云配置文件付费，只需支付连接服务器的固定订阅费用。

Undetectable解决方案的另一个重要优势是，您可以随时更改配置文件类型和存储位置。

如何连接额外的配置文件服务器

在Undetectable上购买私有存储槽位 购买服务器 安装私有存储脚本 在Undetectable个人资料中提供服务器数据 在程序设置中选择服务器

步骤1. 支付私有存储槽位

要添加私有存储槽位，您需要转到个人资料的主页app.undetectable.io，然后单击Add Storage按钮。

然后，您将进入订阅升级页面，选择您的套餐并指定要连接的附加服务器数量。

私有存储槽位目前仅在Custom套餐中提供。

支付后，您将在个人资料的主页上看到连接服务器的槽位。

步骤2. 选择服务器

服务器的推荐系统要求：

Ubuntu Server 20.04或更高版本

2个CPU

4GB RAM

50GB HDD/SSD

服务器安装示例：

步骤3. 安装私有存储

在购买服务器后，通过ssh连接到服务器，并执行安装脚本。

SSH连接方式：

在Windows上：

PowerShell

Termius

在MacOS上：

Terminal

iTerm

Termius

通过iTerm在MacOS上进行SSH连接

通过Termius在MacOS / Windows上进行SSH连接

安装和更新私有存储脚本：

$ wget https://undetectable.io/install_private_storage.sh && chmod +x install_private_storage.sh && bash install_private_storage.sh

将安装脚本复制到终端（Ctrl+V），然后按Enter键执行。

然后，您需要选择以下选项之一：

Install Private Storage - 在服务器上安装私有存储 Update Private Storage - 更新服务器上的私有存储 Delete Private Storage - 从服务器上删除私有存储 Exit - 退出安装程序

输入1以进行安装，然后按Enter键，开始安装存储。

在安装过程中，您将需要输入Docker的令牌，您需要从技术支持那里获取令牌https://undetectable.io/#contacts

安装完成后，您应该看到有关成功安装Docker容器的消息。

步骤4. 在个人资料中连接服务器

转到Overview页面，在_Storage Servers_部分单击Add Server按钮，并输入以下连接服务器的数据：

Name - 服务器的任意名称

- 服务器的任意名称 IP - 服务器的IP地址

- 服务器的IP地址 Host:port - IP地址或域名+端口（使用冒号分隔，标准端口：1443）

步骤5. 在程序中选择服务器并发送云配置文件

在程序设置中选择要用于存储新云配置文件的服务器。更改此设置后，所有新的云配置文件都将存储在所选服务器上。

如何将配置文件从一个服务器转移到另一个服务器？

要进行转移，请在设置中选择要转移到的服务器，将云配置文件转换为本地配置文件，然后再将其转换为云配置文件，这样它们将被上传到所选服务器。

如何按特定服务器筛选配置文件输出？

在1.2.4更新之前，尚未实现按服务器筛选器，将在下一个更新中添加。

如何查看配置文件所在的服务器？

在1.2.4更新之前，配置文件信息不包含服务器数据，将在下一个更新中实现。

如何将TimeWeb服务器连接到Undetectable？

在https://vds.timeweb.ru/网站上注册

转到创建云服务器的页面

选择以下设置：

操作系统：Ubuntu 20.04

所需区域

符合系统要求的套餐

有关服务器的其他服务和信息

创建服务器后，通过SSH连接到服务器，并按照上述说明执行安装脚本：步骤3. 安装私有存储

如何将DigitalOcean服务器连接到Undetectable？

在https://www.digitalocean.com/网站上注册

创建新的droplet

选择以下设置：

操作系统：Ubuntu 22.04

符合系统要求的基本计划

所需区域，建议选择最接近您所在位置的区域

为访问服务器设置密码或SSH密钥

为服务器命名

创建服务器后，通过SSH连接到服务器，并按照上述说明执行安装脚本：步骤3. 安装私有存储