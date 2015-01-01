Adsellerator – 合作伙伴网络概述

Adsellerator自2015年成立以来一直被认为是一家权威的合作伙伴网络，为各个行业提供服务，包括金融、赌博游戏和约会服务。

这篇综合评估旨在介绍Adsellerator的众多服务和功能，这些服务和功能使其成为广告主和合作伙伴的理想选择。

概述和独特功能

Adsellerator以其庞大的合作伙伴网络而闻名，拥有超过3000个合作伙伴，为大约174个客户提供服务。该平台致力于提供个性化服务，以满足广告主和合作伙伴的特定需求。

广告主的优势包括来自自有来源的流量、反欺诈解决方案和广告素材开发，而合作伙伴则可以享受动态个人支付、卓越的客户支持和多种支付选项。

灵活的支付选项和佣金类型

Adsellerator最值得称赞的特点之一是提供灵活的支付选项，为合作伙伴提供多种支付方式，包括Webmoney、Visa、Mastercard和PayPal。

该平台支持CPA和CPS佣金类型，以适应不同的营销策略。最低支付门槛为1500卢布，支付周期为每两周一次，并提供3%的推荐佣金。

Smartlinks和集成服务

Adsellerator通过使用智能链接来提高合作伙伴营销的成功率，这些链接根据用户的人口统计数据、兴趣和行为进行优化。这项技术确保用户将被重定向到他们最有可能完成的优惠，从而最大化合作伙伴的收入。

此外，该平台提供经验丰富的集成团队，帮助顺利将他们的CPA网络集成到您的业务基础设施中，确保无障碍的过程。

支付系统和无隐藏佣金

Adsellerator考虑到其用户的各种偏好。Adsellerator根据要求支持广泛的支付系统，并且没有支付佣金和费用。这种方法强调了该网络提供灵活性和透明度的努力。

结论

Adsellerator成为从事合作伙伴营销的人们的理想选择，提供创新功能、广泛支持和灵活的支付解决方案的组合。将服务适应个性化需求的重点与可靠的技术基础相结合，将Adsellerator定位为最大化营销成功的可靠合作伙伴。

对于那些有兴趣了解合作伙伴营销机会或寻找以适应性和合作伙伴成功为优先的网络的人来说，Adsellerator值得关注。其综合工具和服务组合与支持生态系统相结合，为分支机构和广告主提供了繁荣的土壤。