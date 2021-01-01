IPFoxy代理服务概述

IPFoxy 是一家领先的全球高质量代理服务提供商，提供一系列干净的代理，包括专用ISP代理、专用数据中心代理和轮换住宅代理。我们的服务帮助用户高效地扩展其在线业务运营。

有关更多详细信息，请访问我们的官方网站。以下是IPFoxy服务特点的简要介绍。

各种代理类型

我们提供高速数据中心IPv4代理、IPv6代理、真实住宅ISP代理、旋转住宅代理和其他类型的独家IP，根据业务目标进行全面优化。

竞争定价

IPFoxy提供高性价比的代理价格，数据中心代理起价$3.99，ISP住宅代理起价$5.99。非常适合追求物有所值的用户，定期提供额外折扣，让您节省更多开支。

免费试用

为了降低用户的试错成本，我们为每位用户提供免费的代理试用。

定制服务

所有代理都支持socks5和http协议，可以自由切换和自由定位，并支持API调用、批量操作、QR码集成等功能。

220+ 位置选项

支持在超过220个热门国家/地区进行代理定位，帮助扩展业务至各个地点，并准确模拟目标地区用户。查看覆盖区域

稳定性能

代理高效稳定运行，100%网络正常运行时间，确保最高成功率并实现最大速度！

24小时在线服务

提供7 * 24小时不间断的个人服务，售前和售后保障！

促销代码

IPFoxy提供独家折扣链接和免费试用。通过从独家链接进入，您可以享受代理的10%折扣，并免费获得Data Center IPv4、IPv6代理3天的访问权限，以及动态住宅代理的200MB免费流量。

如果您想获得进一步的折扣，请联系我们的业务经理。

如何在 Undetectable 浏览器中使用 IPFoxy 代理

如果您购买了少量的IPFoxy代理，您可以从代理列表中复制代理信息，包括主机、端口、用户名和密码。然后，在Undetectable浏览器中输入指定的主机、端口和密码到输入表单中。

如果您已购买并正在使用大量IP地址，使用批量导出功能将更加高效。