PUSH.EXPRESS – CRM 系统概述

PUSH.EXPRESS被认为是一种通过Android、iOS应用程序、网站和渐进式Web应用程序（PWA）发送智能推送通知的综合解决方案。它旨在通过定向和智能推送通知提高用户参与度和投资回报率（ROI），从而显著提高流量的盈利能力。

事件驱动的自动推送通知：PUSH.EXPRESS允许在特定事件（如安装、注册和购买）后自动化推送通知。这个功能可以根据用户的行为及时与他们互动，有助于提高转化率。

受众细分：该服务提供了复杂的受众细分功能，允许企业根据用户的行为、活动和对事件的反应来定制其消息。这确保了正确的消息在正确的时间传达给目标用户，提高了个性化和效果。

A/B测试和分析：通过PUSH.EXPRESS，企业可以设置推送通知的漏斗，进行A/B测试以确定最有效的消息，并分析通知对点击、注册、购买和其他重要业务指标的影响。这种基于数据的方法有助于优化策略以实现最大效果。

可访问性和可扩展性：该平台提供有竞争力的定价模型，每千个活跃安装收取2美元，确保企业只为积极使用其应用程序的用户付费。这使得PUSH.EXPRESS成为适用于各种规模企业的可访问和可扩展的选择。