PUSH.EXPRESS – обзор CRM системы

PUSH.EXPRESS – обзор CRM системыПерейти на сайт партнёра
PUSH.EXPRESS выделяется как комплексное решение для доставки интеллектуальных push-уведомлений через приложения Android, iOS, веб-сайты и прогрессивные веб-приложения (PWA). Он предназначен для повышения вовлеченности пользователей и значительного увеличения рентабельности инвестиций (ROI) для трафика посредством целевых и интеллектуальных push-уведомлений.
Ключевые особенности и преимущества
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Автоматические push-уведомления, управляемые событиями: PUSH.EXPRESS позволяет автоматизировать push-уведомления после определенных событий, таких как установки, регистрации и покупки. Эта функция позволяет своевременно взаимодействовать с пользователями на основе их действий, способствуя повышению коэффициента конверсии.
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Сегментация аудитории. Служба предлагает сложные возможности сегментации аудитории, позволяя компаниям адаптировать свои сообщения на основе поведения, активности и реакции пользователей на события. Это гарантирует, что правильное сообщение достигнет нужного пользователя в нужное время, повышая персонализацию и эффективность.
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A/B-тестирование и аналитика. С помощью PUSH.EXPRESS компании могут настраивать воронки push-уведомлений, проводить A/B-тесты для определения наиболее эффективных сообщений и анализировать влияние уведомлений не только на клики, но и на регистрации, покупки и другие важные бизнес-показатели. Этот подход, основанный на данных, помогает оптимизировать стратегии для достижения максимального эффекта.
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Доступность и масштабируемость. Платформа предлагает конкурентоспособную ценовую модель, которая взимает 2 доллара США за каждую тысячу активных установок, гарантируя, что компании платят только за пользователей, активно использующих их приложение. Это делает PUSH.EXPRESS доступным и масштабируемым вариантом для предприятий любого размера.
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Широкое применение в различных отраслях: PUSH.EXPRESS пользуется доверием самых разных компаний, от крупных букмекерских компаний до филиалов в различных отраслях, таких как игры, здравоохранение и электронная коммерция. Такая универсальность подчеркивает его эффективность в различных отраслях и сценариях использования.
Пользовательский опыт и поддержка
Простота использования и удобный интерфейс являются одними из основных особенностей PUSH.EXPRESS, обеспечивая плавный процесс установки. Платформа также может похвастаться надежной поддержкой клиентов и подробными руководствами по настройке, что делает ее доступной даже для тех, кто впервые занимается маркетингом push-уведомлений.
Интеграция и настройка
Платформа поддерживает простую интеграцию с существующими приложениями и веб-сайтами, что обеспечивает быструю настройку и развертывание.
Более того, он предлагает ряд возможностей настройки: от персонализированных звуков уведомлений до обращения к пользователям по имени или включения сообщений, специфичных для города, что повышает общую эффективность push-уведомлений.
Заключение
PUSH.EXPRESS становится мощным инструментом для компаний, которые хотят использовать push-уведомления для эффективного привлечения пользователей и увеличения конверсий.
Акцент на автоматизации, сегментации и оптимизации на основе данных в сочетании с конкурентоспособными ценами и простотой использования делает его привлекательным выбором для компаний, стремящихся улучшить свои усилия в области цифрового маркетинга.
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