PUSH.EXPRESS – обзор CRM системы

PUSH.EXPRESS выделяется как комплексное решение для доставки интеллектуальных push-уведомлений через приложения Android, iOS, веб-сайты и прогрессивные веб-приложения (PWA). Он предназначен для повышения вовлеченности пользователей и значительного увеличения рентабельности инвестиций (ROI) для трафика посредством целевых и интеллектуальных push-уведомлений.

Автоматические push-уведомления, управляемые событиями: PUSH.EXPRESS позволяет автоматизировать push-уведомления после определенных событий, таких как установки, регистрации и покупки. Эта функция позволяет своевременно взаимодействовать с пользователями на основе их действий, способствуя повышению коэффициента конверсии.

Сегментация аудитории. Служба предлагает сложные возможности сегментации аудитории, позволяя компаниям адаптировать свои сообщения на основе поведения, активности и реакции пользователей на события. Это гарантирует, что правильное сообщение достигнет нужного пользователя в нужное время, повышая персонализацию и эффективность.

A/B-тестирование и аналитика. С помощью PUSH.EXPRESS компании могут настраивать воронки push-уведомлений, проводить A/B-тесты для определения наиболее эффективных сообщений и анализировать влияние уведомлений не только на клики, но и на регистрации, покупки и другие важные бизнес-показатели. Этот подход, основанный на данных, помогает оптимизировать стратегии для достижения максимального эффекта.

Доступность и масштабируемость. Платформа предлагает конкурентоспособную ценовую модель, которая взимает 2 доллара США за каждую тысячу активных установок, гарантируя, что компании платят только за пользователей, активно использующих их приложение. Это делает PUSH.EXPRESS доступным и масштабируемым вариантом для предприятий любого размера.